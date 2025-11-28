Keleti rangadóval indult az NB I hétvégi fordulója, ugyanis a kieső helyen álló Nyíregyháza a listavezető Debrecent fogadta. Bár a hazaiak a kieső helyről várták a meccset, felfokozott hangulatban indult a találkozó, különösen, hogy legutóbb meglepetésre a bajnok Ferencváros otthonában tudtak nyerni, ráadásul Bódog Tamás kinevezése óta a Spartacus veretlen.

Hordágyon vitték le a Debrecen focistáját, Szűcs Tamást

Fotó: Katona Ákos/HAON

Ijesztő sérülés, agyrázkódást szenvedett a Debrecen alapembere

A Debrecen álomszerűen kezdte a meccset és már a 6. percben megszerezte a vezetést Szuhodovszki góljával. Alig tíz perc elteltével aztán Szűcs Tamás és Bojan Szankovics összefejelt a levegőben, amikor egyszerre akarták elfejelni a labdát. Bogár játékvezető azonnal megállította a játékot, hogy az orvosi stábok a pályára tudjanak lépni a megsérült játékosokhoz.

A magyar U21-es válogatott Szűcs ugyan megpróbált azonnal felállni az ütközést követően, de egyből összeesett, majd percekkel később is a csapattársainak kellett támogatni. A debreceni csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs jelezte is a kispad felé, hogy a fiatal játékos nem fogja tudni folytatni a meccset, végül hosszas ápolás után hordágyon vitték le a pályáról a mentősök, miközben a két tábor sportszerűen megtapsolta.

A Nyíregyháza játékosának felszakadt a fejbőre, ami miatt kapott egy turbánt, és úgy tűnt, folytatni tudja a játékot, de a 37. percben lecserélték és bevitték őt is helyi kórházba. A hazaiak középpályása finoman szólva sem élete meccsét játszotta, mivel a 21. percben egy rosszul sikerült felszabadításból született meg a debreceniek második gólja.

A HAON információi szerint Szűcs Tamás erős agyrázkódást szenvedett, nem emlékszik semmire.

A bajnok után a listavezető már nagy falat volt a Sparinak

A Nyíregyháza a félidő végéig fölényben játszott, többet birtokolta a labdát és helyzetei is voltak, ám nem tudott közelebb zárkózni ősi riválisához. A második játékrész első felében nagy lendülettel játszottak a hazaiak, a Debrecen pedig elsősorban a védekezésre koncentrált és ezt remekül csinálta. A Lang Ádám vezette hátsó alakzat ugyanis rendkívül stabilan állt a lábán és hiába próbálkozott a Nyíregyháza sok beadással, nem akadt igazán komoly lehetősége. Az idő előrehaladtával a szabolcsi rohamok egyre kevesebb veszélyt hordoztak magukban, majd a 82. percben a Debrecen egy szép góllal lezárta a meccs érdemi részét.