Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Óriási fordulat! Orbán Viktor bejelentést tett a háborúval kapcsolatban!

Olvasta már?

Kimondta a szakember: öngyilkos lett Kaszás Nikolett – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó NB I 12. fordulójában a Debrecen hazai pályán 2-1-re nyert a Zalaegerszeg ellen, ezzel átvette a vezetést a tabellán.

Az öt forduló óta veretlen Debrecen azt a Zalaegerszeget fogadta a Nagyerdei Stadionban, amely nagyon rosszul kezdte a szezont, ám az előző körben meglepetésre legyőzte a Ferencvárost Groupama Arénában.

A ZTE a Fradi legyőzése után a Debrecen otthonába látogatott
A ZTE a Fradi legyőzése után a Debrecen otthonába látogatott 
Fotó: facebook.com/ztefc.hu

A ZTE legyőzésével a tabella élére ugrott a Debrecen

A 16. percben a Debrecen szerzett vezetést, Szuhodovszki szabadrúgása után a vendégek védői nem tudtak felszabadítani, a labda Mejias elé került, akinek a passzából Bárány a léc alá lőtt. A gólt hosszú percekig vizsgálta a videobíró, de végül érvényes találat született, senki sem volt lesen. 

Bárány Donát a ZTE ellen remek formát mutat, a DVSC támadójának ez volt pályafutása 7. találata a zalaiak ellen, 

a bajnokságban pedig már 6 gólnál jár.

A Zalaegerszeg nem sokkal később majdnem egyenlített, a hazaiak gólszerzője ezúttal a kapu torkában mentett nagyot. 

A 31. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn, egy szépen kijátszott akció végén Szuhodovszki önzetlenül adta le a labdát Kocsisnak, aki a kapussal szemben nem hibázott. 

A félidő hajrájában Varga Ádám védett nagyott Maxsuell lövésénél, majd nem sokkal később 11-est reklamáltak a zalaiak, miután a brazil támadó gyanús körülmények között esett el a 16-oson belül. A büntető elmaradt, a Debrecen 2-0-s előnnyel vonulhatott szünetre.

Debrecen, 2024. február 28. Bárány Donát, a Debrecen játékosának gólöröme a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében játszott Debreceni VSC-Ferencvárosi TC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. február 28-án. Jobbra csapattársa, Stefan Loncar. MTI/Czeglédi Zsolt
Bárány Donát szerezte a meccs első gólját
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A 60. percben teljesen lezárhatta volna a meccset a Debrecen, Gordic lépett ki Kocsis passzával, Peraza azonban becsúszva hatalmasat mentett. A 69. percben Dzsudzsák is pályára lépett, Szuhodovszki helyére állt be a magyar válogatottsági rekorder, aki a csapatkapitányi karszalagot is átvette. 

A hajrában a felsőlécet is eltalálta a keményen küzdő Zalaegerszeg, amely Skribek óriási szabadrúgásgóljával a hosszabbításban még szépíteni tudott. 

Az utolsó percekben nagy erőkkel küzdött a ZTE, de újabb gólra már nem jutott idő, a DVSC 2-1-re nyert.

Győzelmével a Debrecen a tabella élére ugrott, kihasználva, hogy a négy bajnoki óta nyeretlen Paks szombaton gól nélküli döntetlent ért el a Győr vendégeként, a Zalaegerszeg viszont újra kieső helyen áll.

Fizz Liga, 12. forduló:

Debreceni VSC-Zalaegerszegi TE 2-1 (2-0)

gólszerzők: Bárány (17.), Kocsis D. (32.), illetve Skribek (95.)

Kapcsolódó cikkek

Az Újpestet a videobíró sem tudta kivégezni Diósgyőrben
Sérülten lett hős a Fradi védője az MTK ellen – videó
Óriási újítás előtt a labdarúgó NB I, mindenki az MLSZ döntését várja

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!