Az öt forduló óta veretlen Debrecen azt a Zalaegerszeget fogadta a Nagyerdei Stadionban, amely nagyon rosszul kezdte a szezont, ám az előző körben meglepetésre legyőzte a Ferencvárost Groupama Arénában.
A ZTE legyőzésével a tabella élére ugrott a Debrecen
A 16. percben a Debrecen szerzett vezetést, Szuhodovszki szabadrúgása után a vendégek védői nem tudtak felszabadítani, a labda Mejias elé került, akinek a passzából Bárány a léc alá lőtt. A gólt hosszú percekig vizsgálta a videobíró, de végül érvényes találat született, senki sem volt lesen.
Bárány Donát a ZTE ellen remek formát mutat, a DVSC támadójának ez volt pályafutása 7. találata a zalaiak ellen,
a bajnokságban pedig már 6 gólnál jár.
A Zalaegerszeg nem sokkal később majdnem egyenlített, a hazaiak gólszerzője ezúttal a kapu torkában mentett nagyot.
A 31. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn, egy szépen kijátszott akció végén Szuhodovszki önzetlenül adta le a labdát Kocsisnak, aki a kapussal szemben nem hibázott.
A félidő hajrájában Varga Ádám védett nagyott Maxsuell lövésénél, majd nem sokkal később 11-est reklamáltak a zalaiak, miután a brazil támadó gyanús körülmények között esett el a 16-oson belül. A büntető elmaradt, a Debrecen 2-0-s előnnyel vonulhatott szünetre.
A 60. percben teljesen lezárhatta volna a meccset a Debrecen, Gordic lépett ki Kocsis passzával, Peraza azonban becsúszva hatalmasat mentett. A 69. percben Dzsudzsák is pályára lépett, Szuhodovszki helyére állt be a magyar válogatottsági rekorder, aki a csapatkapitányi karszalagot is átvette.
A hajrában a felsőlécet is eltalálta a keményen küzdő Zalaegerszeg, amely Skribek óriási szabadrúgásgóljával a hosszabbításban még szépíteni tudott.
Az utolsó percekben nagy erőkkel küzdött a ZTE, de újabb gólra már nem jutott idő, a DVSC 2-1-re nyert.
Győzelmével a Debrecen a tabella élére ugrott, kihasználva, hogy a négy bajnoki óta nyeretlen Paks szombaton gól nélküli döntetlent ért el a Győr vendégeként, a Zalaegerszeg viszont újra kieső helyen áll.
Fizz Liga, 12. forduló:
Debreceni VSC-Zalaegerszegi TE 2-1 (2-0)
gólszerzők: Bárány (17.), Kocsis D. (32.), illetve Skribek (95.)
Kapcsolódó cikkek
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!