Az öt forduló óta veretlen Debrecen azt a Zalaegerszeget fogadta a Nagyerdei Stadionban, amely nagyon rosszul kezdte a szezont, ám az előző körben meglepetésre legyőzte a Ferencvárost Groupama Arénában.

A ZTE a Fradi legyőzése után a Debrecen otthonába látogatott

Fotó: facebook.com/ztefc.hu

A ZTE legyőzésével a tabella élére ugrott a Debrecen

A 16. percben a Debrecen szerzett vezetést, Szuhodovszki szabadrúgása után a vendégek védői nem tudtak felszabadítani, a labda Mejias elé került, akinek a passzából Bárány a léc alá lőtt. A gólt hosszú percekig vizsgálta a videobíró, de végül érvényes találat született, senki sem volt lesen.

Bárány Donát a ZTE ellen remek formát mutat, a DVSC támadójának ez volt pályafutása 7. találata a zalaiak ellen,

a bajnokságban pedig már 6 gólnál jár.

A Zalaegerszeg nem sokkal később majdnem egyenlített, a hazaiak gólszerzője ezúttal a kapu torkában mentett nagyot.

A 31. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn, egy szépen kijátszott akció végén Szuhodovszki önzetlenül adta le a labdát Kocsisnak, aki a kapussal szemben nem hibázott.

A félidő hajrájában Varga Ádám védett nagyott Maxsuell lövésénél, majd nem sokkal később 11-est reklamáltak a zalaiak, miután a brazil támadó gyanús körülmények között esett el a 16-oson belül. A büntető elmaradt, a Debrecen 2-0-s előnnyel vonulhatott szünetre.

Bárány Donát szerezte a meccs első gólját

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A 60. percben teljesen lezárhatta volna a meccset a Debrecen, Gordic lépett ki Kocsis passzával, Peraza azonban becsúszva hatalmasat mentett. A 69. percben Dzsudzsák is pályára lépett, Szuhodovszki helyére állt be a magyar válogatottsági rekorder, aki a csapatkapitányi karszalagot is átvette.

A hajrában a felsőlécet is eltalálta a keményen küzdő Zalaegerszeg, amely Skribek óriási szabadrúgásgóljával a hosszabbításban még szépíteni tudott.

Az utolsó percekben nagy erőkkel küzdött a ZTE, de újabb gólra már nem jutott idő, a DVSC 2-1-re nyert.

Győzelmével a Debrecen a tabella élére ugrott, kihasználva, hogy a négy bajnoki óta nyeretlen Paks szombaton gól nélküli döntetlent ért el a Győr vendégeként, a Zalaegerszeg viszont újra kieső helyen áll.

Fizz Liga, 12. forduló: