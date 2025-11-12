A Szport Ekszpressz című fővárosi sportnapilap már három hete biztosra vette a Ferencváros korábbi trénerének, Dejan Sztankovicsnak a menesztését, amely most hivatalosan is megtörtént.

Dejan Sztankovics a Fradinál is dolgozott

Fotó: ANDREA MARTINI / NurPhoto

Dejan Sztankovicsot kirúgta a Szpartak Moszkva

A 47 éves szakember másfél éve vette át a fővárosiak irányítását, és a gárda folyamatosan hullámzó teljesítményén kívül azt is a szemére vetették a Szpartaknál, hogy számos fegyelmi ügye volt már, többször konfliktusba keveredett a játékvezetőkkel – számolt be róla az MTI.

„Jelenleg a piros-fehérek a hatodik helyen állnak a tabellán, ami nem elégíti ki a klub vezetőségét. Miután beszéltünk Sztankoviccsal, úgy döntöttünk, hogy közös megegyezéssel megszüntetjük a partnerségünket” – áll a Szpartak kedd esti közleményében.

⚡️ Официально: Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон



На данный момент «Cпартак» находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба.



Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/J70AaN3zM2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 11, 2025

Posztját megbízott vezetőedzőként Vagyim Romanov, a Szpartak egykori játékosa veszi át, aki korábban az edzői stáb tagja volt.

Sztankovicsot 2023 szeptemberében nevezték ki a Ferencváros vezetőedzőjének, posztjáról 2024 májusában távozott.

