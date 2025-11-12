Live
A Szpartak Moszkva labdarúgócsapata kedden bejelentette, hogy közös megegyezéssel távozik az orosz bajnokságban hatodik helyen álló csapat vezetőedzője. Dejan Sztankovicsnak számos fegyelmi ügye volt, a játékvezetőkkel többször is konfliktusba keveredett, csapatával pedig nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.

A Szport Ekszpressz című fővárosi sportnapilap már három hete biztosra vette a Ferencváros korábbi trénerének, Dejan Sztankovicsnak a menesztését, amely most hivatalosan is megtörtént.

Dejan Sztankovics a Fradinál is dolgozott
Dejan Sztankovics a Fradinál is dolgozott
Fotó: ANDREA MARTINI / NurPhoto

Dejan Sztankovicsot kirúgta a Szpartak Moszkva

A 47 éves szakember másfél éve vette át a fővárosiak irányítását, és a gárda folyamatosan hullámzó teljesítményén kívül azt is a szemére vetették a Szpartaknál, hogy számos fegyelmi ügye volt már, többször konfliktusba keveredett a játékvezetőkkel – számolt be róla az MTI.

„Jelenleg a piros-fehérek a hatodik helyen állnak a tabellán, ami nem elégíti ki a klub vezetőségét. Miután beszéltünk Sztankoviccsal, úgy döntöttünk, hogy közös megegyezéssel megszüntetjük a partnerségünket” – áll a Szpartak kedd esti közleményében.

Posztját megbízott vezetőedzőként Vagyim Romanov, a Szpartak egykori játékosa veszi át, aki korábban az edzői stáb tagja volt.

Sztankovicsot 2023 szeptemberében nevezték ki a Ferencváros vezetőedzőjének, posztjáról 2024 májusában távozott.

