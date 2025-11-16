„Nagyon a találkozó végén voltunk, tényleg a jelzett ráadáson is túl. Volt még gyakorlatilag egy utolsó felívelésük és Wili (Orbán) és Barni (Varga Barnabás) is ugrott a labdáért, de sajnos mindkettejüket lefejelte az ír játékos. A támadójuk nagyon jó ütemben elindult a labdára. Nyilván elindult valamerre és szerencséje volt, oda pattant a labda, pont tökéletesen elé. Igyekeztem én is kivetődni, amikor lepattant, akkor úgy éreztem, hogy ez egy szabad labda és talán még én tudok odaérni, de bele tudott szúrni a labdába, és el tudta tenni a kezem mellett” – mondta el Dibusz Dénes az írek harmadik góljáról.

Dibusz Dénes több bravúrt is bemutatott a meccsen, de a magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Dibusz Dénes: Egy álommal szegényebbek lettünk

„Nehéz leírni, de szerintem ugyanúgy, ahogy, bárki más itt a stadionban vagy a tévéképernyők előtt. Nem is akarta az ember elhinni azt, hogy tényleg, amikor már úgy nézett ki, hogy kihúzzuk és tényleg letelik a hosszabbítás, fel tudtunk szabadítani, megúsztunk egy-két meleg szituációt a végén és akkor még jön egy ilyen dráma” – mondta a magyar válogatott kapusa az utolsó pillanatokról. „Tudtuk, hogy ezzel fognak próbálkozni. Többnyire azért jól hatástalanítottuk ezeket felívelt labdákat. Ez itt a végén egy olyan szituáció volt, amikor ők kerültek ki ebből jól. Azt éreztem, hogy, álljuk a sarat, és mindenki nagyon nagy munkát tett bele, mindenki csúszott mászott. A hozzáállással, az akarattal, a küzdéssel semmi probléma nem volt. Ez tényleg egy olyan mérkőzés volt, hogy nagyjából lehetett tudni, hogy ez a forgatókönyv lehet. Tudtuk is, és 95 percig azért ezeket jól le tudtunk védekezni. Sajnos a legutolsó másodpercekben, sikerült találniuk egy gólt és ezzel egy álommal szegényebbek lettünk” – mondta Dibusz Dénes, aki éppen a meccs napján lett 35 éves.

Dibusz Dénes szerint a magyar válogatott 95 percig megoldotta a feladatát

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

„Nem hiszem, hogy itt most az az érdekes, hogy kinek milyen szülinapja van. Tavaly azt hiszem a hollandoktól kaptunk négyet és Szalai Ádámmal történt, ami történt, az sem volt egyszerű nap, de két évvel előtte a bolgárok ellen a 98. percben jutottunk ki az Eb-re, úgyhogy elég érdekes szülinapok ezek. Úgy nézett ki tényleg kilencvenöt percig, hogy ez nagyon emlékezetes lesz, pozitív értelemben” – mondta Dibusz, aki szerint lesz idő feldolgozni a történteket.