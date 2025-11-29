A labdarúgó NB I pénteki nyitófordulójában már rendeztek egy keleti rangadót, ahol a Debrecen magabiztosan nyert Nyíregyházán, szombaton pedig borsodi derbin csapott össze a Kazincbarcika és a Diósgyőr Mezőkövesden.

Nem bírt egymással a Kazincbarcika és a Diósgyőr

Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club

Hiába vezetett a Diósgyőr, senki sem örülhetett a borsodi rangadó után

Jobban megkezdte a mérkőzést a vendégegyüttesben, amely az első húsz percben fölényben volt, de a vezető gólra fél órát kellett várni a szurkolóknak. Egy hazai szöglet után Acolatse lódulhatott meg a kifejelt labdával, remekül húzta meg a jobb oldalon, centerezésére pedig kiválóan érkezett Mucsányi Márk, akinek csupán az üres kapuba kellett passzolnia.

Nem sokáig örülhettek a diósgyőriek, a bekapott gól ugyanis felrázta a Kazincbarcikát, amely öt perccel később Meszhi furcsának mondható lövésével egyenlített.

Ezt követően a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést és a szünetig veszélyesebbek voltak a riválisuknál, de újabb gólt nem tudtak szerezni. Fordulás után az addig is sok párharcot és kisebb-nagyobb szabálytalanságot hozó meccs képe nem változott, de rengeteg volt a játékmegszakítás a második félidő első negyedórájában.

A folytatásban változatlanul a javarészt mezőnyben zajló küzdelem dominált, a Kazincbarcika játékosai "szorgosan" gyűjtötték a sárga lapokat, míg vendégoldalon cserékkel próbált a szakmai stáb frissíteni a csapaton. A szervezet hazai védelem nem adott lehetőséget a kibontakozásra a Diósgyőrnek, ezért a Kazincbarcika futballistái a támadások vezetésére már nem maradt erejük, így pontosztozkodással zárult az összecsapás.

Az utolsó helyezett barcikaiak így már négy meccs óta nyeretlenek, míg a miskolci együttes idegenben ez sorozatban az ötödik nyeretlenül megvívott bajnoki találkozója volt.

Fizz Liga, 15. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Diósgyőri VTK 1-1 (1-1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Derdák

gólszerzők: Meszhi (31.), illetve Mucsányi Má. (26.)

sárga lap: Rasheed (46.), Slogar (54.), Rácz (68.), Deutsch (69.), Meshack (71.), illetve Gera (19.)