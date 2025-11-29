Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fotó

Teljes érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az újonc és sereghajtó Kazincbarcika 1-1-es döntetlent játszott szombaton a vendég Diósgyőrrel a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának második keleti rangadóján.

A labdarúgó NB I pénteki nyitófordulójában már rendeztek egy keleti rangadót, ahol a Debrecen magabiztosan nyert Nyíregyházán, szombaton pedig borsodi derbin csapott össze a Kazincbarcika és a Diósgyőr Mezőkövesden.

Nem bírt egymással a Kazincbarcika és a Diósgyőr
Nem bírt egymással a Kazincbarcika és a Diósgyőr
Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club

Hiába vezetett a Diósgyőr, senki sem örülhetett a borsodi rangadó után

Jobban megkezdte a mérkőzést a vendégegyüttesben, amely az első húsz percben fölényben volt, de a vezető gólra fél órát kellett várni a szurkolóknak. Egy hazai szöglet után Acolatse lódulhatott meg a kifejelt labdával, remekül húzta meg a jobb oldalon, centerezésére pedig kiválóan érkezett Mucsányi Márk, akinek csupán az üres kapuba kellett passzolnia.

Nem sokáig örülhettek a diósgyőriek, a bekapott gól ugyanis felrázta a Kazincbarcikát, amely öt perccel később Meszhi furcsának mondható lövésével egyenlített. 

Ezt követően a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést és a szünetig veszélyesebbek voltak a riválisuknál, de újabb gólt nem tudtak szerezni. Fordulás után az addig is sok párharcot és kisebb-nagyobb szabálytalanságot hozó meccs képe nem változott, de rengeteg volt a játékmegszakítás a második félidő első negyedórájában. 

A folytatásban változatlanul a javarészt mezőnyben zajló küzdelem dominált, a Kazincbarcika játékosai "szorgosan" gyűjtötték a sárga lapokat, míg vendégoldalon cserékkel próbált a szakmai stáb frissíteni a csapaton. A szervezet hazai védelem nem adott lehetőséget a kibontakozásra a Diósgyőrnek, ezért a Kazincbarcika futballistái a támadások vezetésére már nem maradt erejük, így pontosztozkodással zárult az összecsapás.

Az utolsó helyezett barcikaiak így már négy meccs óta nyeretlenek, míg a miskolci együttes idegenben ez sorozatban az ötödik nyeretlenül megvívott bajnoki találkozója volt. 

Fizz Liga, 15. forduló: 
Kolorcity Kazincbarcika SC-Diósgyőri VTK 1-1 (1-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Derdák 
gólszerzők: Meszhi (31.), illetve Mucsányi Má. (26.) 
sárga lap: Rasheed (46.), Slogar (54.), Rácz (68.), Deutsch (69.), Meshack (71.), illetve Gera (19.) 

  • Kapcsolódó cikkek:
Mély az a gödör: újabb pofont kapott Bognár György csapata
Obszcén bekiabálás zavarta meg a zalaegerszegi hős interjúját – videó
Liverpool vagy Bayern? Végre megszólalt a Fradi szupertehetsége
Gólpasszt adott az NB I-ben Rossi csatárának, most Magyarország ellen készül
„Egyszerűen hihetetlen” — 33 csapat előtt a Fradi az Európa-ligában

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!