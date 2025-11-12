Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Tudta?

Brutális időjárás lesz a következő napokban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szektorbezárásra kötelezte a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Diósgyőri VTK-t a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága. A büntetés a Diósgyőr következő három hazai bajnoki mérkőzésre érvényes.

A szövetség a 12. fordulóban lejátszott Diósgyőr-Újpest mérkőzésen tapasztaltak miatt indított eljárást annak nyomán, hogy a hazai szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak be. A klub ezért pénzbüntetést, illetve a következő hazai bajnoki találkozóra szóló szektorbezást kapott, utóbbit hat hónapra felfüggesztve.

A Diósgyőr a holland Elton Acolatse újrarúgatott büntetőjével szerzett vezetést az Újpest ellen
A Diósgyőr nemcsak három pontot bukott az Újpest elleni bajnokin
Fotó: Vajda János/MTI

A Diósgyőr a címvédő FTC-t is kevesebb néző előtt fogadhatja

Ugyanakkor korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt a fegyelmi bizottság elrendelte a régebben kiszabott, felfüggesztett, három soron következő hazai bajnokira szóló szektorbezárás végrehajtását. A miskolci klub az ősszel az MTK Budapest, a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen játszik még a DVTK Arénában — jelentette az MTI.

A legutóbbi, 13. fordulóban a Paks ellen kiállított kisvárdai Abdulrasaq Popoola egymérkőzéses eltiltást kapott.

  • Még több cikk
Korábbi játékosa végezte ki a Zalaegerszegen összeomlott DVTK-t
Mit üzent az Újpest edzője a szurkolóknak? Íme, a válasz – videó
Újabb fejezet: most az MLSZ üzent Kubatov Gábornak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!