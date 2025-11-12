A szövetség a 12. fordulóban lejátszott Diósgyőr-Újpest mérkőzésen tapasztaltak miatt indított eljárást annak nyomán, hogy a hazai szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak be. A klub ezért pénzbüntetést, illetve a következő hazai bajnoki találkozóra szóló szektorbezást kapott, utóbbit hat hónapra felfüggesztve.

A Diósgyőr nemcsak három pontot bukott az Újpest elleni bajnokin

Fotó: Vajda János/MTI

A Diósgyőr a címvédő FTC-t is kevesebb néző előtt fogadhatja

Ugyanakkor korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt a fegyelmi bizottság elrendelte a régebben kiszabott, felfüggesztett, három soron következő hazai bajnokira szóló szektorbezárás végrehajtását. A miskolci klub az ősszel az MTK Budapest, a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen játszik még a DVTK Arénában — jelentette az MTI.

A legutóbbi, 13. fordulóban a Paks ellen kiállított kisvárdai Abdulrasaq Popoola egymérkőzéses eltiltást kapott.