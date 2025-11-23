A Diósgyőr a válogatott szünet előtt hazai pályán kapott ki az egy félidőt emberhátrányban futballozó Újpesttől, ezt követően pedig a kiesés elől menekülő Zalaegerszeg otthonában is vereséget szenvedett. A miskolci szurkolóknál ezek után elszakadt a cérna, és egy nyílt levélben ultimátumot adtak a klubvezetésnek. Leírták, hogy a naptári évből hátra lévő öt meccsen minimum kilenc pontot kell szereznie a csapatnak.

A diósgyőri szurkolók türelme elfogyott a válogatott szünet előtt

Fotó: Vajda János/MTI

A Diósgyőr kiütötte az MTK-t

Nagy iramban, élvezetes játékkal kezdődött a találkozó, melyen előbb a hazaiak, majd a vendégek kerültek közel a gólhoz, s ugyan a meccs elején még egyik fél sem volt eredményes, az elszántan és jó ritmusban futballozó diósgyőriek a játékrész derekán megszerezték a vezetést. A gól után is a vendéglátók játszottak meggyőzőbben és megérdemelt vezetéssel mehettek pihenni.

A fordulás után azonnal megduplázta előnyét a DVTK, mely egyértelműen uralta a mérkőzést. A második játékrész derekán aztán az MTK emberhátrányba került, a Diósgyőr pedig büntetőből háromra növelte előnyét. Ezzel nem maradtak izgalmak a hajrára, melyben a miskolciak még egy gólt szereztek és kiütéssel nyertek.

A Diósgyőr hazai pályán kiütötte az MTK csapatát

Fotó: dvtk.eu

A DVTK két vesztes mérkőzés után győzött újra és ezzel a tizedik helyre lépett fel a tabellán, ráadásul visszavágott a fővárosiaknak az augusztusi 5-0-ás vereségért.

Fizz Liga, 14. forduló:

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 4-0 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion

Játékvezető: Kovács Imre

Diósgyőr: Sentic - Tamás M., Szatmári, Vallejo, Bokros - Mucsányi, Keita (Holdampf, 82.), Mucsányi (Komlósi, 82.), (Sajbán, 60.), Gera - Babos (Bényei, 82.), Acolatse (Jurek, 82.)

MTK: Demjén - Varju, Beriashvili, Kádár, Kovács - Kata (Törőcsik, 43.), Horváth (Szépe, 69.) - Molnár (Polievka, 60.), Plsek, Átrok (Kerezsi, 69.) - Jurina (Németh, a szünetben)

gólszerzők: Babos (25.), Tamás (46.), Acolatse (67, 11-esből), Keita (77.)

sárga lap: Bényei (88.), illetve Plsek (70.), Németh (76.)

piros lap: Beriashvili (66.)