Ismét fokozódik a helyzet Borsodban. A labdarúgó NB I-ben 13 forduló után a 10. helyen álló Diósgyőr szurkolói ultimátumot adtak a klubvezetésnek.

Elfogyott a diósgyőri szurkolók türelme. A labdarúgó NB I-ben (Fizz Liga) 13 forduló után mindössze 11 ponttal a még éppen bentmaradást jelentő 10. helyen álló DVTK drukkerei ultimátumot adtak a klubvezetésnek.

Diósgyőr, 2025. augusztus 30. Artem Favorov, a Puskás Akadémia játékosa fejel (b2) a labdarúgó Fizz Liga 6. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. augusztus 30-án. MTI/Vajda János
Elfogyott a diósgyőri szurkolók türelme
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

A közösségi médiában megjelent szöveget változtatás nélkül közöljük.

Ultimátum Diósgyőrben

"NYÍLT LEVÉL – ULTIMÁTUM
a DVTK elnökének és szakmai vezetésének

Úgy látjuk, hogy Kovács Zoltán sportigazgató cselekedetei és nyilatkozata után más hangnemben kell beszélnünk.

A diósgyőri szurkolótábor türelme végleg elfogyott. Nem tudunk tovább várni – vártunk már eleget –, hogy „hosszú távon mindig kiegyenesedik a csapatok teljesítménye, a felülteljesítők visszaesnek, az alulteljesítők pedig felzárkóznak.”

A pályán mutatott teljesítmény, a hozzáállás és a klub irányításának szakmai eredménytelensége már nem magyarázható tovább.
Ez a DVTK, ez a címer, ez a közösség többet érdemel!

Ezért: a naptári évből öt mérkőzés van még hátra. Ezeken a találkozókon a csapatnak minimum 9 pontot kell megszereznie, ami – szégyenszemre – egyáltalán csak esélyt ad arra, hogy ne a kiesés ellen kelljen küzdeni.
Ez az utolsó, világos és egyértelmű elvárásunk!

Ha ez nem teljesül, akkor az Ultras Diósgyőr követeli a szakmai stáb és minden felelős döntéshozó azonnali távozását a klubtól!
Addig sem fogunk megfeledkezni róluk…

Nem fogadunk el több mellébeszélést, nem érdekelnek kifogások, „majd tavasszal kijavítjuk” típusú üzenetek.
Itt és most kell felelősséget vállalni!

A játékosokat mindaddig támogatjuk, amíg azt látjuk, hogy a belüket kiköpik a pályán.
Ha nem, akkor a felelősséget nekik is vállalniuk kell!

Ha a csapat megszerzi a minimum 9 pontot, akkor a „legendásan jó tavasz” jelszava alatt is újabb ultimátumot fogunk megfogalmazni.

A Diósgyőr nem egy középszerű klub!
A Diósgyőr egy életérzés, egy harcos közösség, amelyért az eszköztárunkat most szélesebbre nyitjuk, mert meg kell védenünk szeretett klubunkat!

Ultras Diósgyőr"

Nincs béke Diósgyőrben

A DVTK évek óta csak az NB I alsóházában küzd, a csapatot szinte minden évben meglegyinti a kiesés szele. Az előző idényben az azóta kirúgott sportigazgató, Horváth Csenger botrányai miatt esett szó leginkább a csapatról. A még általa a klubhoz vitt litván edzővel, Valdas Dambrauskasszal is csak felvillanásai voltak a csapatnak, majd az őt váltó Vladimir Radenkoviccsal sem jöttek a sikerek.

A csapat az idei 13 bajnokijából mindössze kettőt tudott megnyerni, és ugyanúgy 11 pontja van, mint a már kieső helyen álló Nyíregyházának, és csak eggyel több, mint a sereghajtó Kazincbarcikának.

 

 

