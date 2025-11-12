Elfogyott a diósgyőri szurkolók türelme. A labdarúgó NB I-ben (Fizz Liga) 13 forduló után mindössze 11 ponttal a még éppen bentmaradást jelentő 10. helyen álló DVTK drukkerei ultimátumot adtak a klubvezetésnek.
A közösségi médiában megjelent szöveget változtatás nélkül közöljük.
Ultimátum Diósgyőrben
"NYÍLT LEVÉL – ULTIMÁTUM
a DVTK elnökének és szakmai vezetésének
Úgy látjuk, hogy Kovács Zoltán sportigazgató cselekedetei és nyilatkozata után más hangnemben kell beszélnünk.
A diósgyőri szurkolótábor türelme végleg elfogyott. Nem tudunk tovább várni – vártunk már eleget –, hogy „hosszú távon mindig kiegyenesedik a csapatok teljesítménye, a felülteljesítők visszaesnek, az alulteljesítők pedig felzárkóznak.”
A pályán mutatott teljesítmény, a hozzáállás és a klub irányításának szakmai eredménytelensége már nem magyarázható tovább.
Ez a DVTK, ez a címer, ez a közösség többet érdemel!
Ezért: a naptári évből öt mérkőzés van még hátra. Ezeken a találkozókon a csapatnak minimum 9 pontot kell megszereznie, ami – szégyenszemre – egyáltalán csak esélyt ad arra, hogy ne a kiesés ellen kelljen küzdeni.
Ez az utolsó, világos és egyértelmű elvárásunk!
Ha ez nem teljesül, akkor az Ultras Diósgyőr követeli a szakmai stáb és minden felelős döntéshozó azonnali távozását a klubtól!
Addig sem fogunk megfeledkezni róluk…
Nem fogadunk el több mellébeszélést, nem érdekelnek kifogások, „majd tavasszal kijavítjuk” típusú üzenetek.
Itt és most kell felelősséget vállalni!
A játékosokat mindaddig támogatjuk, amíg azt látjuk, hogy a belüket kiköpik a pályán.
Ha nem, akkor a felelősséget nekik is vállalniuk kell!
Ha a csapat megszerzi a minimum 9 pontot, akkor a „legendásan jó tavasz” jelszava alatt is újabb ultimátumot fogunk megfogalmazni.
A Diósgyőr nem egy középszerű klub!
A Diósgyőr egy életérzés, egy harcos közösség, amelyért az eszköztárunkat most szélesebbre nyitjuk, mert meg kell védenünk szeretett klubunkat!
Ultras Diósgyőr"
Nincs béke Diósgyőrben
A DVTK évek óta csak az NB I alsóházában küzd, a csapatot szinte minden évben meglegyinti a kiesés szele. Az előző idényben az azóta kirúgott sportigazgató, Horváth Csenger botrányai miatt esett szó leginkább a csapatról. A még általa a klubhoz vitt litván edzővel, Valdas Dambrauskasszal is csak felvillanásai voltak a csapatnak, majd az őt váltó Vladimir Radenkoviccsal sem jöttek a sikerek.
A csapat az idei 13 bajnokijából mindössze kettőt tudott megnyerni, és ugyanúgy 11 pontja van, mint a már kieső helyen álló Nyíregyházának, és csak eggyel több, mint a sereghajtó Kazincbarcikának.