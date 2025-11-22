A Borussia Dortmund támadója, Karim Adeyemi is ott volt a jövő évi világbajnokságra kijutott német válogatott novemberi vb-selejtezős keretében, ám sem Luxemburg, sem pedig a Szlovákia elleni sorsdöntő meccsen nem lépett pályára. Ennek ellenére mégis miatta hangos a német sajtó napok óta.

A Dortmund német válogatott focistája miatt áll a bál

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Fegyverbirtoklás miatt magyarázkodhat a Dortmund sztárja

Néhány órával a szlovákok elleni 6-0-s győzelem előtt bombaként robbant a német sajtóban, hogy Karim Adeyemit illegális fegyverbirtoklás miatt 450 ezer euró (nagyjából 173 millió forint) pénzbüntetésre ítélte a klubja.

A 23 éves játékos ügyvédje szerint a fegyverek egy internetről rendelt titkos dobozból származtak, aminek tartalmáról Adeyeminek állítólag előzetesen nem volt tudomása. A fiatal játékos elismerte, hogy valóban volt a birtokában egy bokszer és egy sokkoló, a felelőtlen cselekedetéért pedig nyilvánosan bocsánatot kért.

„Valószínűleg láttátok a rólam szóló híreket az elmúlt napokban. Nem könnyű erről beszélnem. 2024 elején, gondatlanságból és anélkül, hogy igazán átgondoltam volna, mit is teszek,

rendeltem egy úgynevezett „titkos dobozt” az interneten. Azonban olyan tárgyak voltak benne, amelyeknek a birtoklása a fegyvertörvények szerint tilos. Hónapokkal később kézbesítették a csomagot, ám az bontatlanul a rendőrségen kötött ki.

Mégis, hatalmas hiba volt. Egy hiba, amit nagyon sajnálok, amit drágán megfizettem, és amit mélységesen megbántam. Tudom, hogy minden amit teszek a nyilvánosság előtt zajlik, ezért példamutatónak kell lennem. Ennek nem tettem eleget. Pontosan ezért fáj még jobban, hogy ilyen meggondolatlanul cselekedtem. Többet tanultam ebből, mint amennyit szavakba tudok önteni. És ígérem, hogy a jövőben elkerülöm az ilyen hibákat. Köszönöm mindenkinek, aki továbbra is bízik bennem és támogat” – írta Instagram-bejegyzésében a BVB sztárja, aki ebben a szezonban már hat gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve.

Szoboszlai Dominik és Karim Adeyemi néhány éve még csapattársak voltak az RB Salzburgban és az osztrák együttes fiókcsapatában, az FC Lieferingben

Fotó: MAXIM SHIPENKOV / POOL

A német szövetség is reagált az ügyre

A botrány a Német Labdarúgó Szövetséget (DFB) is meglepte. Rudi Völler, a szövetség sportigazgatója elmondta, amint értesült a hírről a Dortmund sportigazgatójától, Lars Rickentól, azonnal elbeszélgetett Adeyemivel Julian Nagelsmann társaságában.