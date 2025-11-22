Live
Karim Adeyemi a támadások kereszttüzébe került Németországban. A Borussia Dortmund német válogatott futballistája a napokban illegális fegyverviselés vádja miatt kerül bajba.

A Borussia Dortmund támadója, Karim Adeyemi is ott volt a jövő évi világbajnokságra kijutott német válogatott novemberi vb-selejtezős keretében, ám sem Luxemburg, sem pedig a Szlovákia elleni sorsdöntő meccsen nem lépett pályára. Ennek ellenére mégis miatta hangos a német sajtó napok óta.

A Dortmund német válogatott focistája miatt áll a bál
A Dortmund német válogatott focistája miatt áll a bál
Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Fegyverbirtoklás miatt magyarázkodhat a Dortmund sztárja

Néhány órával a szlovákok elleni 6-0-s győzelem előtt bombaként robbant a német sajtóban, hogy Karim Adeyemit illegális fegyverbirtoklás miatt 450 ezer euró (nagyjából 173 millió forint) pénzbüntetésre ítélte a klubja.

A 23 éves játékos ügyvédje szerint a fegyverek egy internetről rendelt titkos dobozból származtak, aminek tartalmáról Adeyeminek állítólag előzetesen nem volt tudomása. A fiatal játékos elismerte, hogy valóban volt a birtokában egy bokszer és egy sokkoló, a felelőtlen cselekedetéért pedig nyilvánosan bocsánatot kért.

„Valószínűleg láttátok a rólam szóló híreket az elmúlt napokban. Nem könnyű erről beszélnem. 2024 elején, gondatlanságból és anélkül, hogy igazán átgondoltam volna, mit is teszek, 

rendeltem egy úgynevezett „titkos dobozt” az interneten. Azonban olyan tárgyak voltak benne, amelyeknek a birtoklása a fegyvertörvények szerint tilos. Hónapokkal később kézbesítették a csomagot, ám az bontatlanul a rendőrségen kötött ki.

Mégis, hatalmas hiba volt. Egy hiba, amit nagyon sajnálok, amit drágán megfizettem, és amit mélységesen megbántam. Tudom, hogy minden amit teszek a nyilvánosság előtt zajlik, ezért példamutatónak kell lennem. Ennek nem tettem eleget. Pontosan ezért fáj még jobban, hogy ilyen meggondolatlanul cselekedtem. Többet tanultam ebből, mint amennyit szavakba tudok önteni. És ígérem, hogy a jövőben elkerülöm az ilyen hibákat. Köszönöm mindenkinek, aki továbbra is bízik bennem és támogat” – írta Instagram-bejegyzésében a BVB sztárja, aki ebben a szezonban már hat gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve.

Salzburg's Hungarian midfielder Dominik Szoboszlai and Salzburg's German forward Karim Adeyemi take part in a training session at Moscow's RZD Arena on November 30, 2020 on the eve of the UEFA Champions League football match between Lokomotiv Moscow and Salzburg. (Photo by MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP)
Szoboszlai Dominik és Karim Adeyemi néhány éve még csapattársak voltak az RB Salzburgban és az osztrák együttes fiókcsapatában, az FC Lieferingben
Fotó: MAXIM SHIPENKOV / POOL

A német szövetség is reagált az ügyre

A botrány a Német Labdarúgó Szövetséget (DFB) is meglepte. Rudi Völler, a szövetség sportigazgatója elmondta, amint értesült a hírről a Dortmund sportigazgatójától, Lars Rickentól, azonnal elbeszélgetett Adeyemivel Julian Nagelsmann társaságában.

„A luxemburgi meccs másnapján Lars Ricken felhívott és elmondta, mi történt. Ő sem tudott minden részletet, így aztán Juliannal megkerestük Karimot, mert hallani akartuk az ő verzióját is. Megpróbálta elmagyarázni, ez többé-kevésbé sikerült” – nyilatkozta Völler a ZDF-nek, ám további részleteket nem volt hajlandó megosztani az üggyel kapcsolatban.

Karim Adeyemi #27 of Borussia Dortmund is challenged by Josko Gvardiol #24 of Manchester City F.C. during the UEFA Champions League League Stage match between Manchester City and Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund at the Etihad Stadium in Manchester, on November 5, 2025. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Dortmund megbüntette sztárjátékosát, Karim Adeyemit
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„Szigorúnak kell lennünk, ez egyértelmű. De ki akarunk állni érte, és ezt meg is tettük. 

Nem akarunk pálcát törni a feje fölött, mindannyian hibáztunk az ő korában, bár talán nem ilyen mértékben. A fiatal játékosok olykor hibáznak, és olyankor meg kell őket büntetni, de ebben az esetben csak egy ostobaság történt. Nem akarom megjósolni, hogy mi fog történni, majd eldöntjük, ha itt lesz ideje.

„Továbbra is úgy érezzük, hogy kivételes képességű játékos, aki nagyszerűen fejlődik a válogatottban. Itt Németországban egy kicsit a felháborodás kultúrájának korában élünk…Mindig mindenki panaszkodik, nem mintha szépíteni akarnám a történteket. Naiv és ostoba dolog volt, vagy nevezzük bárminek” – mondta a németek legendája.

Hazudott a szándékáról Adeyemi?

Most azonban újabb fordulatot vehet az ügy, mivel a Bild információi szerint szó sem volt „meglepetésdobozról”, Adeyemi pontosan tudta, hogy mit rendel az internetről. Ha kiderül, hogy a játékos hazudott a klubjának és a szövetségnek, akkor vélhetően a pénzbüntetésnél súlyosabb büntetésre számíthat. Az ügynek vélhetően így még lesz folytatása.

A nigériai származású német támadó korábban együtt futballozott Szoboszlai Dominikkal Salzburgban, ahol szoros barátságot ápolt a magyar válogatott csapatkapitányával. Az osztrák együttestől 2022-ben Erling Haaland utódjaként igazolt a Dortmundhoz, ahol azóta 121 meccsen 29 gólt és 22 gólpasszt jegyzett. Bár Adeyeminek 2027-ig érvényes szerződése van a BVB-vel, mégis számos európai topcsapattal hozták hírbe az elmúlt hetekben, többek között az Arsenal, a Manchester United és az Inter is szívesen látná a soraiban, ám a német csatár sokkal inkább a Liverpoolba, vagy a Real Madridba menne.

