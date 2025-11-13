A DVSC rendkívül jól szerepel a Fizz Ligában, a dobogón van úgy a csapat, hogy a legutóbb, a 13. fordulóban 3-0-ra kikaptak az MTK Budapesttől. Most azonban nem a bajnokság kapcsán jelentkeztek egy közleménnyel a debreceniek, hanem egy lejárató kampány kapcsán, amelyről elárultak részleteket is, valamint megfogalmazták, mi lesz akkor, ha a klub indok nélküli ócsárlása nem fejeződik be.

A DVSC legutóbb kikapott a bajnokságban az MTK-tól

Fotó: DVSC/Facebook

A DVSC komoly közleménnyel jelentkezett

„Az elmúlt hetekben hazugságokkal teli, tényeket teljességgel nélkülöző lejárató kampánnyal, sorozatos bejegyzésekkel támadja klubunkat egy vélhetően Spanyolországból érdekeltté tett blogger az X-en. A szerző minden egyes posztja nagyon messze van a tényekről, a valóságtól, a DVSC eddig ezért nem is reagált a rágalmakra. A legutóbbi bejegyzés azonban olyan konkrét állításokat is tartalmaz, amelyet klubunk kénytelen tételesen cáfolni. A szöveg szerint a cégvezető „elvette a játékosok reggelijét és étkezését és eltávolította a dietetikust”. Ezzel szemben a valóság az, hogy a csapat ugyanúgy folytatja a napi étkezési és edzésrutinját, mint eddig, a dietetikussal folyamatos az egyeztetés, és a szakember élvezi a bizalmat. Ezúton is kérjük, hogy mindenki hagyja az edzői stábot és a csapatot kizárólag a szakmai munkára koncentrálni, a blogger pedig fejezze be a klub rágalmazását. Ha ez nem történik meg, a klub jogi lépéseket fog tenni! A DVSC a továbbiakban semmilyen formában nem kíván ezzel a hazugságkampánnyal foglalkozni, és ahogy eddig, ezután is jól szereplő együttesünk fejlődését tartja szem előtt.”