Pénteken este kezdődik a Fizz Liga 15. fordulója. Ráadásul nem akármilyen mérkőzéssel, a Nyíregyháza a DVSC-t fogadja hazai pályán, a vendégek pedig fontos információkat közöltek a saját szurkolóikkal.

A klub a hivatalos oldalán tudatta a szurkolóival, hogy legalább két, egyenként 54 férőhelyes különbuszt indít a DVSC pénteken a Nyíregyháza elleni rangadóra azok számára, akik már rendelkeznek a találkozóra érvényes belépővel. Amennyiben a két busz megtelik, akkor természetesen további járat indítására is van lehetőség a jelentkezők számának függvényében. Mint ismert, a nyíregyházi vendégszektor már megtelt már a találkozó előtt majdnem egy héttel.

A DVSC 14 forduló után vezeti a bajnokságot
Fotó: DVSC

A DVSC különbuszokat indít

Az oda-vissza útra szóló jegyeket 3 000 forintos darabáron szerdán és csütörtökön 15 és 18 óra között lehet megvásárolni a DVSC Shopban személyesen, a meccsjegy bemutatásával, készpénzzel vagy helyszíni banki átutalással. A Loki szurkolóinak a gyülekező majd pénteken 16:30-tól lesz a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén (a Hallnál), indulás 16.45-kor, szervezett kíséréssel.

 

