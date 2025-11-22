A hazaiak kezdték jobban a meccset, az első negyedórában több komoly helyzetet is kidolgoztak, de betalálniuk nem sikerült. Ezek után a vendégek rendezték soraikat, és többnyire mezőnyjáték folyt a pályán. A hajdúságiak sokkal többet birtokolták a labdát, de csupán az utolsó percekben kerültek komolyabb helyzetbe, viszont a szünetre így is döntetlennel vonultak le a felek. A fordulás után, alig öt percet követően a Debrecen szerzett vezetést Dzsudzsák Balázs pazar találatával.

Dzsudzsák Balázs remekbe szabott gólt lőtt a DVSC-ben

Fotó: DVSC

A kapott gól után a Kazincbarcika ritmust váltott, átvette az irányítást, és húsz perc után büntetőből egyenlített. Ahogy a vendégek, úgy a hazaiak is jól reagáltak a kapott gólra, és a hajrára fordulva visszavették a vezetést. A Kazincbarcika ezek után mindent megtett az egyenlítésért, de csak kapufáig jutott, így pont nélkül kénytelen távozni a hajdúsági vármegyeszékhelyről.

A DVSC ezzel a sikerrel a tabella élére áll, megelőzve a vasárnap játszó Paksot és a később pályára lépő Ferencvárost.