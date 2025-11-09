Live
A múlt héten élre állt Debrecen vasárnap délután az MTK Budapest otthonában lépett pályára a labdarúgó Fizz Liga 13. fordulójában. Dzsudzsák Balázsék azonban 3-0-ra kikaptak a fővárosban, a vereség miatt pedig nem tudták visszaelőzni a szombaton győztes Paksot. Ráadásul Marco Rossi is aggódhat, mert Bárány Donátot sérülés miatt kellett lecserélni

A fővárosban őrizhette volna meg vezető helyét a Dzsudzsák Balázs fémjelezte Debrecen, ám az MTK elleni bukás miatt a Paks maradt az élen. 

Dzsudzsákék kikaptak az MTK ellen, oda a DVSC első helye az NB I-ben
Dzsudzsákék kikaptak az MTK ellen, oda a DVSC első helye az NB I-ben
Fotó: DVSC/Facebook

Dzsudzsákék első helyébe került a bukás

 

Két MTK-gól az első félidő végén:

 

Molnár Ádin gólja:

 

További részletek hamarosan!

Fizz Liga, 13. forduló:
MTK Budapest-Debreceni VSC 3-0 (2-0)

