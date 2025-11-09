A múlt héten élre állt Debrecen vasárnap délután az MTK Budapest otthonában lépett pályára a labdarúgó Fizz Liga 13. fordulójában. Dzsudzsák Balázsék azonban 3-0-ra kikaptak a fővárosban, a vereség miatt pedig nem tudták visszaelőzni a szombaton győztes Paksot. Ráadásul Marco Rossi is aggódhat, mert Bárány Donátot sérülés miatt kellett lecserélni

Fotó: DVSC/Facebook Dzsudzsákék első helyébe került a bukás Két MTK-gól az első félidő végén: Molnár Ádin gólja: További részletek hamarosan! Fizz Liga, 13. forduló:

MTK Budapest-Debreceni VSC 3-0 (2-0)

