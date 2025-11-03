Az NB II hétvégi 12. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia hazai pályán 4-0-ra verte a vendég Budafoki MTE csapatát. A mérkőzés után a közösségi médián keresztül üzengetve azonban váratlanul egymásnak esett a két csapat.

A pályán kívül is egymásnak esett a Szeged-Csanád GA és a Budafok

Fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia

A perpatvart a budafokiak halasztási kérelmére adott nemleges szegedi válasz robbantotta ki. Csakhogy a csongrádiak szerint nem ők döntöttek az ügyben.

Egymásnak esett a két klub. De miért?

A sima szegedi győzelem után a Budafok egy közleményt adott ki a közösségi oldalán, melyben azt írják, hogy sűrű programjukra (tíz napon belül három meccset kellett játszaniuk) tekintettel halasztást kértek a szegediektől, akik viszont nem járultak ehhez hozzá. A közlemény szerint a „Szeged sportigazgatója, Adem Kapic telefonon, majd írásban is vállalta, hogy a "NEM" az ő döntése volt. A sportszerűség és egymás kölcsönös tisztelete a labdarúgásban is "becsület" kérdése, ami örök érvényű erkölcsi érték.”

Nem kellett sokat várnia a szegediek válaszára, akik szerint nem igaz a fővárosiak állításának az alapja sem.

„A budapesti csapat az utolsó négy mérkőzését – ami valójában csak három volt, mivel az egyik elmaradt! – október 17. és november 2. között játszotta le. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia utolsó négy meccsére – és mi valóban négy mérkőzést játszottunk – két nappal kevesebb idő jutott, hiszen a 10. fordulóban játékosaink nem október 17-én, hanem 19-én léptek pályára. Röviden összefoglalva Klubunk két nappal kevesebb idő alatt egy mérkőzéssel többet játszott. A sűrű program miatt nekünk is lett volna indokunk halasztást kérni korábban, de nem tettük” – írják.

Szerintük az sem igaz, hogy halasztást kértek a 11. fordulóban a Videotontól, a változtatásról a Magyar Labdarúgó Szövetség, azaz az MLSZ döntött.