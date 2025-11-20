Live
Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

A spanyol labdarúgó-válogatott az európai vb-selejtezők utolsó fordulójában a törököket fogadta hazai pályán. A 2-2-es döntetlennel véget ért találkozó után óriási botrány robbant ki, ugyanis a vendégek öltözőjéből méregdrága ékszereket loptak el.

A spanyol válogatott 16 pontot gyűjtve megnyerte az E csoportot, ezzel egyenes ágon jutott ki a 2026-os világbajnokságra. A török csapat 13 pontot szerezve végzett a kvartett második helyén, így pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt. A két együttes az utolsó fordulóban 2-2-es döntetlent játszott egymással a sevillai La Cartuja Stadionban, amelynek a vendégöltözőjéből drága ékszerek tűntek el a mérkőzést követően.

Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS / NurPhoto

Botrány a spanyol-török meccs után: eltűnt ékszerek miatt nyomoz a rendőrség

Spanyol sajtóhírek szerint a mérkőzést követően a rendőrség nyomozást indított, mert egy 200 ezer euró értékű karóra, valamint két darab, egyenként 60 ezer eurót érő gyűrű is eltűnt a törökök öltözőjéből. Az ékszereket a vendégek futballistái vagy stábtagjai felejthették ott – hasonlóra gyakran akad példa – bár ezúttal az állítólagos figyelmetlenség hivatalos feljelentéshez vezetett lopás gyanúja miatt.

Az értékes órát és a gyűrűket azóta megtalálták és lefoglalták, egy embert pedig letartóztattak, de van rá esély, hogy többen is érintettek voltak a bűncselekményben. A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy megállapítsák, az őrizetbe vett személy (és lehetséges társai) a stadion alkalmazottja, vagy olyasvalaki, aki engedély nélkül lépett be a területre. A nyomozás továbbra is folyamatban van, a rendőrség igyekszik felderíteni, miként történt a lopás, és ki áll az állítólagos rablás mögött.

