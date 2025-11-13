Marco Rossi szerint semmiféle kifogás nem lehet, a válogatottnak meg kell nyernie a csütörtöki összecsapást.

Nincs helye alibinek, nem foghatunk semmit az időeltolódásra, a pályára vagy bármire. Nekünk ki kell használni az esélyünket és elvinni a három pontot, mert azzal jó esélyünk van a második hely bebiztosítására. Nem nagy arccal érkeztünk, hanem céltudatosan, hogy megnyerjük a meccset. Motiváltak vagyunk, hogy elvégezzük ezt a munkát”

– mondta az olasz-magyar szakember, aki hangsúlyozta, hogy feltérképezték az örmény együttest, kielemezték a hibáit, ezek kihasználása mellett viszont legalább olyan fontos, hogy saját játékosai ne hibázzanak nagyot, mert az megbosszulhatja magát.