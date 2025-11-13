Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
A kezdőcsapatok:
Magyarország: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles, Szoboszlai – Sallai, Bolla – Varga B.
Örményország: Avagjan – Sz. Muradjan, Pilojan, Mkrcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Leon-Ranos, Sagojan.
Marco Rossi: Nincs helye alibinek!
Marco Rossi szerint semmiféle kifogás nem lehet, a válogatottnak meg kell nyernie a csütörtöki összecsapást.
Nincs helye alibinek, nem foghatunk semmit az időeltolódásra, a pályára vagy bármire. Nekünk ki kell használni az esélyünket és elvinni a három pontot, mert azzal jó esélyünk van a második hely bebiztosítására. Nem nagy arccal érkeztünk, hanem céltudatosan, hogy megnyerjük a meccset. Motiváltak vagyunk, hogy elvégezzük ezt a munkát”
– mondta az olasz-magyar szakember, aki hangsúlyozta, hogy feltérképezték az örmény együttest, kielemezték a hibáit, ezek kihasználása mellett viszont legalább olyan fontos, hogy saját játékosai ne hibázzanak nagyot, mert az megbosszulhatja magát.
Az örmény kapitány csak altat?
Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy sok a sérült játékosa, így a magyarok elleni meccs remek alkalmat adhat majd a kísérletezésre.
Ilyen gyorsan nem tudunk megoldást találni a problémáinkra, annyira nem vagyunk jók. Nincs sok esélyünk, de harcolunk, nem adjuk fel. Nem a továbbjutás volt a célunk, hanem hogy csapatot építsünk. Most is az a célunk, hogy jól játsszunk”
– mondta az örmények kapitánya, aki saját bevallása szerint öt kulcsjátékosára nem számíthat csütörtök este.
Papíron még az örményeknek is van esélyük
Az örményeket azért sem lehet lebecsülni, mert hazai pályán már megverték az íreket, és bár a kaukázusiak továbbra is sereghajtók az F csoportban, még mindig van esélyük a második hely megszerzésére. Ehhez mindenképpen le kellene győzniük a két ponttal előttük álló magyarokat, ráadásul a csapatkapitány Tigran Barszegjan nélkül, aki eltiltását tölti majd.
Így vonultak a magyar szurkolók a stadionhoz
Így érkezett meg a magyar válogatott
Rossi válogatottját a stabilitás jellemzi
A szövetségi kapitány a tavaly nyári csalódást keltő Eb-szereplés után ismét stabil csapatot rakott össze, a védelmet is az állandóság jellemzi, ugyanis az eddig lejátszott négy vb-selejtező mindegyikén Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó védőnégyest.
Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdett Styles Callum, Bolla Bendegúz és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik. Varga Barnabás és Sallai Roland csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, de ugyanez igaz a szeptemberben sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra is, azaz jól láthatóan egy állandó kezdő tizenegy alakult ki.
A kispadról is lehet meríteni
Marco Rossi a remek eredmények mellett annak is örülhet, hogy mélyebbnek érezheti a keretét, mivel a legutóbbi két találkozón olyan új játékosok is bizonyítottak, mint az örmények ellen betaláló Lukács Dániel és Gruber Zsombor, akikre így szükség esetén sokkal bátrabban támaszkodhat. Ezúttal ráadásul kevesebb hiányzóval kell számolnia az olasz szakembernek, csupán a Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs esett ki sérülés miatt, de a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes révén a kapusposzt így sem okoz fejtörést Rossi számára.
Van miben bízni
A magyar válogatott nemcsak az eredmények, hanem az októberben mutatott remek játéka miatt is kedvező helyzetben van a második, pótselejtezőt érő helyért folytatott küzdelemben. Az örmények 2-0-s legyőzése a Puskás Arénában olyan kulcsjátékosok nélkül, mint az akkor eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás, majd a portugáliai bravúros 2-2 a célként kitűzött második helyre vezette a magyar válogatottat, amely az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtotta Lisszabonban.
Ma este minden eldőlhet
A magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős csoportjában akár minden lényegi kérdés eldőlhet csütörtökön az utolsó előtti fordulóban, ugyanis Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, amennyiben győz Írország vendégeként, és ha emellett a magyarok is nyernek Örményországban, akkor megszerzik a pótselejtezőt érő második helyet.