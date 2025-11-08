Eppel Márton, a Csíkszereda magyar válogatott támadója szombaton újra a román bajnokságban lép pályára, ráadásul Bukarestben, a Dinamo otthonában. A Csíkszereda két meccset nyert eddig a román bajnokságban, 16 csapatból a 14. helyen áll. Eppel Mártonnal beszélgettünk.

Eppel Márton a román bajnokságban is elkezdte lőni a gólokat

Fotó: Facebook/FK Csíkszereda

Miért ment el Nyíregyházáról Eppel Márton?

Úgy tűnt, jól érzi magát Nyíregyházán. Játszott, gólokat lőtt, bennmaradt az élvonalban a csapat, mégis távozott a nyáron. Miért?

Az volt a cél feljutó csapatként, hogy a Szpari bent maradjon az NB I-ben. A szezon végén történt egy edzőváltás, Szabó István személye jó hatással volt a csapatra, és eredményesen tudtuk játszani az utolsó hat fordulóban. Bízott bennem, folyamatosan játszottam, gólokat lőttem, szóval elég pozitívan zárult az a nyíregyházi év. Aztán elkezdtük a felkészülést, és annak ellenére, hogy nekem volt még egy évre érvényes szerződésem a klubnál és azt is terveztem, hogy maradok, szóltak, hogy nem számolnak velem. Szerettem ott lenni, szerettem a srácokat, meg a klubot, a család is jól érezte magát Nyíregyházán, szóval egyáltalán nem számoltunk azzal, hogy távozunk. Ezért kellett csapatot keresnem, és így jött a csíkszeredai lehetőség.

Hogy látja, mi történik most Nyíregyházán? Újabb edzőváltás volt, a csapat utolsó az NB I-ben, 12 meccsen 14 gólt szerzett a csapat. Utólag is bánja, hogy nem maradt?

Az érzéseim nem változtak. Nem örülök annak, hogy rosszul szerepel a volt klubom. Szabó Istvánt egy felkészült, jó edzőnek tartom. Azt sajnáltam, hogy nem tervezett velem, annak ellenére, hogy szerintem elég sokat segítettem a csapatnak, főleg az utolsó időszakban, amikor nagy nyomás volt a klubon és az edzőn is. Úgy éreztem, hogy tudnék még ebben a szezonban is gólokkal segíteni. Nyáron óriási játékosmozgás történt, ami nem könnyítette meg a csapat helyzetét. Sok labdarúgó érkezése nagyon ritkán sül el jól.

Hogy érzi magát Csíkszeredában?

Nagyon jól. Van két gyerekem, feleségem, szóval nemcsak a focit nézem, amikor csapatot váltok. Szeretek itt lenni nagyon. Magyar oviba jár a kislányom, a kisfiam még pici, neki még mindegy, hol vagyunk, de mi nagyon szeretünk itt lenni.