Eppel Márton, a Csíkszereda magyar válogatott támadója szombaton újra a román bajnokságban lép pályára, ráadásul Bukarestben, a Dinamo otthonában. A Csíkszereda két meccset nyert eddig a román bajnokságban, 16 csapatból a 14. helyen áll. Eppel Mártonnal beszélgettünk.
Miért ment el Nyíregyházáról Eppel Márton?
Úgy tűnt, jól érzi magát Nyíregyházán. Játszott, gólokat lőtt, bennmaradt az élvonalban a csapat, mégis távozott a nyáron. Miért?
Az volt a cél feljutó csapatként, hogy a Szpari bent maradjon az NB I-ben. A szezon végén történt egy edzőváltás, Szabó István személye jó hatással volt a csapatra, és eredményesen tudtuk játszani az utolsó hat fordulóban. Bízott bennem, folyamatosan játszottam, gólokat lőttem, szóval elég pozitívan zárult az a nyíregyházi év. Aztán elkezdtük a felkészülést, és annak ellenére, hogy nekem volt még egy évre érvényes szerződésem a klubnál és azt is terveztem, hogy maradok, szóltak, hogy nem számolnak velem. Szerettem ott lenni, szerettem a srácokat, meg a klubot, a család is jól érezte magát Nyíregyházán, szóval egyáltalán nem számoltunk azzal, hogy távozunk. Ezért kellett csapatot keresnem, és így jött a csíkszeredai lehetőség.
Hogy látja, mi történik most Nyíregyházán? Újabb edzőváltás volt, a csapat utolsó az NB I-ben, 12 meccsen 14 gólt szerzett a csapat. Utólag is bánja, hogy nem maradt?
Az érzéseim nem változtak. Nem örülök annak, hogy rosszul szerepel a volt klubom. Szabó Istvánt egy felkészült, jó edzőnek tartom. Azt sajnáltam, hogy nem tervezett velem, annak ellenére, hogy szerintem elég sokat segítettem a csapatnak, főleg az utolsó időszakban, amikor nagy nyomás volt a klubon és az edzőn is. Úgy éreztem, hogy tudnék még ebben a szezonban is gólokkal segíteni. Nyáron óriási játékosmozgás történt, ami nem könnyítette meg a csapat helyzetét. Sok labdarúgó érkezése nagyon ritkán sül el jól.
Hogy érzi magát Csíkszeredában?
Nagyon jól. Van két gyerekem, feleségem, szóval nemcsak a focit nézem, amikor csapatot váltok. Szeretek itt lenni nagyon. Magyar oviba jár a kislányom, a kisfiam még pici, neki még mindegy, hol vagyunk, de mi nagyon szeretünk itt lenni.
Mi a különbség a román és a magyar bajnokság között?
Most szombaton pont a Dinamóval fogunk játszani, már csak két csapat ellen nem futballoztam. Jó a bajnokság, az NB I talán taktikusabb, de itt több a jó játékos, akik meccseket tudnak eldönteni. Támadóként nehéz új csapatba igazolni, mert meg kell ismerni az embereknek engem, és nekem is őket. Azt sajnálom a legjobban, hogy most megint idő kell, míg kiismerjük egymást, miközben Nyíregyházán ez már bejáratott volt.
Sokszor volt már idegenlégiós, de most talán mégis olyan, mintha félig-meddig hazai környezetben lenne. Mennyire magyar a közeg Csíkszeredában? Mennyire érzi magát külföldön vagy inkább hazai a környezetben?
Teljesen otthon érzem magam, mintha Magyarországon lennék egy vidéki településen. A városban is, de az öltözőben is magyarul beszélünk, az edző is velünk. Van egy pár játékos, akiknek fordítani kell angolra, de minden magyarul történik a klubban és a klubon kívül is.
Milyen érzés egy román bajnokságban magyar csapatként szerepelni? Mennyire érzik magukat kívülállónak?
Megmondom őszintén, nem szoktam ezzel foglalkozni. Annak talán nehezebb, aki beszéli mindkét nyelvet, és szidják a szurkolók, de otthon is szurkoltak ellenünk. A helyzet egyértelmű: 15 román csapat mellett van egy magyar, szóval nem mi vagyunk, akiket a legjobban kezelnek, de őszintén, nekem még nem volt nagyon negatív élményem.
Bukarestben vagy egy kicsit távolabbi helyszínen extrán készülnek az ellenfél szurkolói a Csíkszereda ellen?
A komolyabb meccseknél van rendőri felvezetés, meg pár biztonsági intézkedés, de nem vészes egyelőre.
Újra gólokat lő, de Marco Rossi egyelőre nem keresi
Volt kupameccs, ahol öt gólt szerzett, a bajnokságban is van már három gólja, ráadásul válogatott játékosként érkezett egy feljutó csapathoz. Hogy fogadták a csapatnál?
Normálisan fogadtak a srácok. Az, hogy voltam már válogatott, nem sokat számít. A beilleszkedéssel nem szokott gondom lenni, voltam már sok helyen légiós. Itt van Ferenczi János és Hegedűs János, ők voltak csapattársaim. Később Pászka Lóránd is csatlakozott, remek a társaság, én pedig nyitott vagyok bármire. Nagyon pozitív volt, hogy teljesen magyar közeg fogadott. Én sem tudtam, hogy milyen lesz itt, és kíváncsi voltam rá, de az óriási segítség, hogy magyarul megy minden.
Milyenek a hazai meccsek, mennyire vannak a csapat mellett a szurkolók, mekkora szám a városban, hogy van egy élvonalbeli csapat?
A legtöbb meccsen szinte telt ház van, nagyon szurkolnak nekünk. Én nem vagyok helyi, de Pászka Lóri kézdivásárhelyi, ő a szobatársam, sokat vagyunk együtt, ő mondta, hogy az embereknek mennyit jelent, hogy első osztályban van a csapat. Bátorítottak, szurkoltak nekünk, akkor is, amikor az elején még nem sikerült nyernünk.
Több korábbi válogatott vagy kerettag van a csapatban, nem érzi úgy, hogy kicsit eltűntek a hazai szemek elől?
Nem tudom, otthonról mennyire követik, de azért ez egy jó liga. Érdemes megnézni, hogy ebből a bajnokságból hova mennek el játékosok. Ha jól játszik itt valaki, akkor tovább lehet kerülni keletre, nyugatra, bármerre. Baluta, aki korábban a Puskásban is focizott, ma már Amerikában játszik, a Los Angeles FC-ben. Hogy a magyarok figyelik-e a Csíkszeredát, azt nem tudom.
Mennyire motoszkál még a fejében, hogy egy jobb bajnokságban szerepeljen? Menne még komolyabb bajnokságba légiósnak?
Abszolút, én ezért is jöttem ide. Nyitott vagyok mindenre. Ha levezetni akartam volna, otthon is találtam volna csapatot. Szeretném még magamat máshol is kipróbálni, de először kellenek a gólok, ezen dolgozom.
A legtöbben még mindig a 2017-ben bajnok Honvéddal azonosítják és a gólkirályi címmel. Annak a csapatnak Marco Rossi volt az edzője. Mikor beszéltek legutóbb?
Nem tudom. A születésnapjára írtam, ő is az enyémre. Néha írtam neki meccsek előtt, például az Eb-n is sok sikert kívántam.
Várja, hogy más témáról is beszélgessenek a jövőben?
Jó lenne, de azt gondolom, hogy ilyenről beszéljünk, ahhoz még jó sok gólt kell szereznem. Akik most lehetőséget kaptak a válogatottban, mind megérdemelték. Lukács Dani amúgy jó cimborám, örültem neki nagyon. Akiket beválogatott Marco, azok megérdemlik. Sok öltözőben megfordulok, és mindig hallom, hogy kinek kellene meghívót kapnia, de Rossinak nagyon jó szeme van a focihoz, és tudja, hogy milyen játékosok kellenek neki. Sokszor a játékosok se értik, hogy mondjuk miért ez vagy az kap meghívót, de ő pontosan tudja. Ezért tartom őt nagyon sokra, taktikailag nagyon jó edzőnek tartom, és emberileg is nagyon rendben van, igazi motivátor, 100%-ot követel meg edzésen is. Nem véletlenül van ott a válogatott élén már jó pár éve.
Jövő héten lesz a válogatott két utolsó vb-selejtezője. Követi a csapatot?
Persze, mindig nézem őket. Remélem, hogy meglesz a második hely, és lehet majd pótselejtezőt játszani. Szerintem sikerül elérni, és nagyon remélem, hogy akár egy kis szerencsével könnyebb ellenfelet is kaphat a válogatott. Óriási dolog lenne kijutni a vb-re, nagyon sok kulcsember van most jó formában, és ez sokat számíthat.
