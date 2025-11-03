Hányszor hallottuk a külföldi, a magyar NB I-nél magasabb színvonalú bajnokságokba igazoló focistáktól, hogy „változtattam az étkezésemen és a szokásaimon”. Lassan már akkora közhelynek számít, mint az, hogy „meglepett, hogy edzésen is mekkora a tempó”. Pedig az igazság nagyon is ott van mindkét mondatban. Azonban, amíg a második nyilvánvaló igazságnak tűnik, addig az elsőt sokan csak áltudományos okoskodásnak tartják. Holott nagyon is fontos a helyes táplálkozás, és erre remekül rávilágít a világ legjobb csatárának, Erling Haalandnak a példája.
A zseniális norvég csatár pályafutása végére minden idők legjobbja lesz (eredményességét tekintve ez szinte biztosra vehető), és ez nem a véletlen műve.
Mit eszik Erling Haaland?
Ahogy a közép-nyugat angliai sztárcsapatok (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Everton) játékosainak többsége, úgy Haaland is Cheshire-ben él, ahol a nyugodt, szinte falusias környezetben el tudnak rejtőzni a rajongók és zaklatók elől. Haaland ráadásul ki is használja a környék adottságait. Nem csak jókat autózik valamelyik luxuskocsijával, hanem a pályán felállított rekordjaihoz is hozzátesz a környék kínálta lehetőségek kiaknázásával.
Haaland ugyanis a helyi termelőktől szerzi a legmagasabb minőségű húsokat, ami leggyakrabban marhahúst jelent. Lehet az borda, filé vagy méreg drága és óriási tomahawk steak, ami olyan drága, hogy csak a környékbeli focisták vásárolják.
Már, ha marad nekik Haaland körútja után, a norvég otthoni húsos hűtője ugyanis mindig színültig van friss áruval.
Szintén a gazdaságból viszi a lehetőség szerint minél zsírosabb tejet és csuporszámra pakolja a polcára mézet is. Haaland, aki egy aprócska, dél-norvégiai városkából, Brynéből származik, nagyon otthonosan érzi magát a vidéki Angliában, annyira, hogy még azt is megígéri a farm tulajdonosának, hogy előbb-utóbb ő maga fogja fejni a tehenet, hogy hozzájusson a tejhez.
Nem újdonság, hogy a focisták között többen is vannak, akik egészen jól főznek (David Beckham, Sergio Ramos, Gerard Piqué), és Haaland is szereti saját maga elkészíteni, amit megeszik.
Nagy vonalakban ezt jelenti a „megváltoztattam az étkezésemet”. Nem összevissza, amit megkíván a játékos, hanem tudományos alapokra helyezve, úgy, hogy az valóban a szervezet fejlődését, az izmok, szalagok, a keringés, azaz a test egészének egészségét szolgálja.
Csak lazán
Haaland élete persze nem csak a rengeteg fehérje beviteléből áll. A skandináv módon laza, haverkodós csatár naponta masszíroztat, mert nem csak a szellem, hanem az izmok lazasága is fontos ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni. A rugalmasság fontos a sérülések elkerülése miatt is, ebben Mario Pafundi, a City masszőre és fizioterapeutája segíti a norvégot. Mióta Haaland a Cityben játszik, 2022 májusa óta egyetlen hosszabb kihagyása volt, egy fáradásos törés miatt a lábában. Dortmundban még voltak izomsérülései, két combizomsérülése és egy csípősérülése is volt, az angol csapatnál viszont ezek egyelőre teljesen elkerülték.
Ezzel szemben az elmúlt három évben jelentősen nőtt a csípője mobilitása, ami egyértelműen a közös munka eredménye.
A lazítás és a nyújtás után jöhet az infrakabin, ahol a test felmelegítésével fokozzák a véráramlást és az izmok további ellazulását.
Ezután jöhet a hagyományos értelemben vett edzés Pep Guardiola irányításával, majd egy újabb lazító masszázs, kis pihenés és végül a délutáni edzés zárja a napot.
Pihenés mesterfokon? Így csinálja Haaland
Edzés után jöhet a pihenés, a regeneráció. Haaland felölti kedvenc házi köntösét és irány a jeges fürdő, majd a szauna. Ezt a hideg-meleg kombinációt hetente négy-öt napon alkalmazza, mert meglátása szerint teljes mértékben felfrissíti nem csak a testet, hanem az agyat is.
Ezt követően jöhet a kiadós étkezés, amiről a csatár természetesen maga gondoskodik, önkezével elkészítve a fogásokat. Míg sok sztárfocistának saját szakácsa van, addig Haaland vígan el van a konyhában, ahol 16 éves kora óta otthonosan mozog: édesapja, a korábbi norvég válogatott és Manchester City-játékos, Alf-Inge Haaland akkor adta be fiát a Moldéhoz, ahol pár nap beszoktatás után a fiatal Haalandnak már egyedül kellett megállnia a lábán.
Hogyan kell jól aludni?
„Szerintem az alvás a legfontosabb dolog a világon” – mondta Haaland a Youtube-sztár és profi pankrátor, Logan Paul (Jake Paul bátyja) podcastjében. És elhihetik, a sztárcsatár nem viccel!
Kezdjük a leghétköznapibb dologgal, ami nem csak a focisták, de minden hétköznapi ember számára rendkívül fontos lenne: Haaland hálószobájából teljes mértékében ki van zárva a digitalizáció. Nem lehet bent semmilyen eszköz, aminek a fénye, jele, hangja, mágnesessége zavarhatja az alvást.
Lefekvés előtt három órával az ablakokra felkerülnek a kék fényt kiszűrő fóliák, elalvás előtt pedig a tapasz kerül rá Haaland szájára. Igen, jól olvassák: Erling Haaland leragasztott szájjal alszik.
„Ez igazából nem újdonság, mi már legalább 25 éves használjuk és ajánljuk mindenkinek” – mondja Patrick McKeown alvástréner. Meglátása szerint szinte minden felnőtt a száján át lélegzik alvás közben, ami nagyon nem helyes.
„Pihenés közben, ha az orron keresztül lélegzünk, jobban működik a rekeszizom, ami stabilizálja a gerincet, így csökken a derékfájás kockázata – a derékfájással küzdő emberek 50 százalékának diszfunkcionális légzési mintázata van” – mondja a szakértő.
Haaland ezért egész éjjel szájtapasszal alszik. A felragasztható tapasz nem fedi a szájat, csupán összetartja az ajkakat, így garantálva, hogy nem fog az ember tátott szájjal aludni (és hangosan horkolni), és biztosítja a megfelelő nazális légzést.
A női tenisz világsztárja, a lengyel Iga Swiatek még edzés közben is használja a szájtapaszt, így javítva a légzését és növelve a teljesítőképességét.
Haaland érti az idők szavát
A norvég nem csak a pályán és a konyhában profi, hanem abban is, ahogy a saját brandjét építi. Szakértők szerint szemmel látható, hogy már nem a klubok, hanem az egyes sportolók állnak a szurkolók figyelmének középpontjában. Azt viszont még kevesen értették meg, hogy a pályán kívüli sikerességhez a legnagyobb sztárok esetében már elengedhetetlen a saját brand felépítése. Ehhez persze nem árt, ha a sportoló mögött van egy olyan csapat, amelyik segít ezek profi elkészítésében.
Haaland esetében ez is megvan, természetesen. Nem régiben indult el saját Youtube-csatornája, ami egyelőre még nem olyan menő, mint Cristiano Ronaldóé, ahol már száznál is több videó várja a közel 77 millió feliratkozót. Viszont már a norvégnak is van több mint 600 ezer feliratkozója, akik egyelőre hét short és egy hosszabb videóval kell, hogy beérjék.
