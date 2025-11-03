Hányszor hallottuk a külföldi, a magyar NB I-nél magasabb színvonalú bajnokságokba igazoló focistáktól, hogy „változtattam az étkezésemen és a szokásaimon”. Lassan már akkora közhelynek számít, mint az, hogy „meglepett, hogy edzésen is mekkora a tempó”. Pedig az igazság nagyon is ott van mindkét mondatban. Azonban, amíg a második nyilvánvaló igazságnak tűnik, addig az elsőt sokan csak áltudományos okoskodásnak tartják. Holott nagyon is fontos a helyes táplálkozás, és erre remekül rávilágít a világ legjobb csatárának, Erling Haalandnak a példája.

Erling Haaland szétrobban az erőtől

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A zseniális norvég csatár pályafutása végére minden idők legjobbja lesz (eredményességét tekintve ez szinte biztosra vehető), és ez nem a véletlen műve.

Mit eszik Erling Haaland?

Ahogy a közép-nyugat angliai sztárcsapatok (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Everton) játékosainak többsége, úgy Haaland is Cheshire-ben él, ahol a nyugodt, szinte falusias környezetben el tudnak rejtőzni a rajongók és zaklatók elől. Haaland ráadásul ki is használja a környék adottságait. Nem csak jókat autózik valamelyik luxuskocsijával, hanem a pályán felállított rekordjaihoz is hozzátesz a környék kínálta lehetőségek kiaknázásával.

Haaland ugyanis a helyi termelőktől szerzi a legmagasabb minőségű húsokat, ami leggyakrabban marhahúst jelent. Lehet az borda, filé vagy méreg drága és óriási tomahawk steak, ami olyan drága, hogy csak a környékbeli focisták vásárolják.

Már, ha marad nekik Haaland körútja után, a norvég otthoni húsos hűtője ugyanis mindig színültig van friss áruval.

Szintén a gazdaságból viszi a lehetőség szerint minél zsírosabb tejet és csuporszámra pakolja a polcára mézet is. Haaland, aki egy aprócska, dél-norvégiai városkából, Brynéből származik, nagyon otthonosan érzi magát a vidéki Angliában, annyira, hogy még azt is megígéri a farm tulajdonosának, hogy előbb-utóbb ő maga fogja fejni a tehenet, hogy hozzájusson a tejhez.

Nem újdonság, hogy a focisták között többen is vannak, akik egészen jól főznek (David Beckham, Sergio Ramos, Gerard Piqué), és Haaland is szereti saját maga elkészíteni, amit megeszik.