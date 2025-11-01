Meglepő statisztika: Bognár György eddigi karrierje során egyedüliként Borbély Balázs ellen nem ünnepelhetett még győzelmet az NB I-es kollégákkal szembeni összevetésben. A Paks szeptember 27. óta nem nyert bajnoki meccset, idegenben pedig augusztus 24. óta nyeretlen a tolnai csapat. A hétközi kupafordulóban mindkét csapat simán jutott tovább, az ETO egyenesen 9-0-ra nyert a Pilis ellen, de abból kezdőből egyedül Abrahamson volt a pályán a bajnoki rangadón.

A Paks védője, Lenzsér Bence nem értette, miért kapott piros lapot az ETO ellen

Fotó: paksifc.hu

A Győr hazai pályán a Paks elleni eddigi 11 meccsből mindössze egyet veszített el.

Egyetlen paksi helyzet

A győri nevelésű Windecker révén a Paksé volt az első helyzet a 4. percben, amire Bánáti megpattanó lövésével válaszolt az ETO majd' tíz perc elteltével.

A 25. percben Bumba beadására egyszerre érkezett Bánáti és Stefulj, végül előbbi rúgta el a labdát, méghozzá négy méterről jócskán a kapu fölé. Ez tényleg nagy helyzet volt. Ahogy Bánátié is a 43. percben, aki Anton remek labdájával cselezte be magát a paksi tizenhatosra, de lövés helyett inkább passzolt, azt viszont már későn tette.

Óriási esélyt kapott az ETO

A második félidő egészen a 67. percig eseménytelenül csordogált, akkor azonban Schön Szabolcs ugrott volna ki egy előre vágott labdával és ellépett volna Lenzsér Bence mellett. Mindkét játékos a földre került, de Schön felpattant és ment volna tovább. Ekkor azonban Derdák játékvezető szabadrúgást adott a paksiaknak, csakhogy fülest kapott a VAR-szobából, és

az esetet megnézve a monitoron, úgy döntött, hogy Lenzsér szabálytalanul állította meg Schönt, aki máskülönben gólhelyzetbe kerülhetett volna – villant a piros lap.

Az emberelőnyben egyértelműen fölénybe került az ETO, Kovácsik Ádámnak már hatalmas bravúrral kellett védenie a 72. percben Stefulj ziccerénél.

Bognár György azonban nem ijedős, Hahn János helyére nem védőt vagy középpályást, hanem a válogatott csatár, Tóth Barnát küldte pályára. Veszély azonban továbbra is csak a hazaiak játékában volt, a 91. percben például Njie fejelt közelről a kapufára, gólt azonban a győriek sem tudtak szerezni.

A Paks elégedett lehet az 1 ponttal, amivel visszavették az első helyet a tabellán.