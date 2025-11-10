Evan Ferguson október végén, a Parma elleni bajnokin szenvedett bokasérülést, és bár az első hírek arról szóltak, hogy a válogatott szünetre felépülhet, a Roma vezetőedzője, Gian Piero Gasperini a hétvégén megerősítette: a játékos továbbra sincs bevethető állapotban.
„Ferguson nem egészséges, reméljük, a válogatott szünet alatt rendbe jön” – mondta az olasz szakember, aki elrendelte, hogy a futballistának Rómában kell maradnia a válogatott mérkőzések idején.
Az Irish Independent hétfői beszámolója szerint Ferguson helyére a Celtic csatára, Johnny Kenny kapott meghívót. Az ír válogatott így az egyik legjobb góllövője nélkül érkezik Budapestre, ami komoly érvágás.
Ferguson a jelenlegi selejtezősorozatban szerzett négy ír gólból hármat jegyzett, köztük a szeptemberi, Dublinban játszott 2-2-es döntetlen alkalmával is betalált.
Evan Ferguson nehéz időszaka Rómában
A Transfermarkt október végi elemzése szerint Ferguson gyenge időszakot él meg Olaszországban: a 2025-26-os idényben kilenc tétmérkőzésen 413 percet játszott, egy gólpasszt adott, de még nem szerzett gólt. Gian Piero Gasperini a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-vereség után nyíltan bírálta a fiatal támadót:
„Evan Ferguson kilenc meccsen játszott, de a teljesítménye nem volt meggyőző. Őszintén szólva, tegnap láttam először igazán jól edzeni. Tavaly keveset játszott, és időre van szüksége, hogy formába lendüljön.”
A csatár korábban a Brightonban robbant be, és 2023-ban a Newcastle ellen szerzett mesterhármasával Anglia-szerte az egyik legígéretesebb fiatal csatárként emlegették.
Akkoriban a brit sajtó 100 millió fontos tehetségként hivatkozott rá, piaci értéke 65 millió euróra ugrott, ám azóta karrierje megtorpant.
A Transfermarkt jelenleg 25 millió euróra becsüli, ezzel így is a negyedik legértékesebb játékos az AS Romában. A klub 2025 nyarán 3 millió eurós kölcsöndíjért szerezte meg a Brightontól, a vételi opció értéke 35-40 millió euró között mozog.
Ferguson távollétében Hallgrímsson kapitánynak át kell szerveznie a támadósort, hiszen csapata minden pontra égetően rászorul. Az F csoportot két fordulóval a vége előtt Portugália vezeti tíz ponttal, Magyarország öt ponttal a második, míg Írország négy egységgel a harmadik helyen áll.
Az ír válogatott előbb Portugáliát fogadja, majd vasárnap Budapestre látogat, ahol 15 órakor kezdődik a mérkőzés a Puskás Arénában.
Az ír válogatott kerete:
kapusok: Caoimhin Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton)
védők: Séamus Coleman (Everton), Jake O'Brien (Everton), Dara O'Shea (Ipswich Town), Nathan Collins (Brentford), Liam Scales (Celtic), John Egan (Hull City), Ryan Manning (Southampton), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers), Kevin O'Toole (New York City FC)
középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town), Josh Cullen (Burnley), Jayson Molumby (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Southampton), Conor Coventry (Charlton Athletic), Mark Sykes (Bristol City), Andrew Moran (Los Angeles FC)
támadók: Adam Idah (Celtic), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Mikey Johnston (West Bromwich Albion), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town), Festy Ebosele (Basaksehir), Johnny Kenny (Celtic).
