Evan Ferguson október végén, a Parma elleni bajnokin szenvedett bokasérülést, és bár az első hírek arról szóltak, hogy a válogatott szünetre felépülhet, a Roma vezetőedzője, Gian Piero Gasperini a hétvégén megerősítette: a játékos továbbra sincs bevethető állapotban.

Evan Ferguson a Parma ellen sérült meg

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

„Ferguson nem egészséges, reméljük, a válogatott szünet alatt rendbe jön” – mondta az olasz szakember, aki elrendelte, hogy a futballistának Rómában kell maradnia a válogatott mérkőzések idején.

Az Irish Independent hétfői beszámolója szerint Ferguson helyére a Celtic csatára, Johnny Kenny kapott meghívót. Az ír válogatott így az egyik legjobb góllövője nélkül érkezik Budapestre, ami komoly érvágás.

Ferguson a jelenlegi selejtezősorozatban szerzett négy ír gólból hármat jegyzett, köztük a szeptemberi, Dublinban játszott 2-2-es döntetlen alkalmával is betalált.

Evan Ferguson nehéz időszaka Rómában

A Transfermarkt október végi elemzése szerint Ferguson gyenge időszakot él meg Olaszországban: a 2025-26-os idényben kilenc tétmérkőzésen 413 percet játszott, egy gólpasszt adott, de még nem szerzett gólt. Gian Piero Gasperini a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-vereség után nyíltan bírálta a fiatal támadót:

„Evan Ferguson kilenc meccsen játszott, de a teljesítménye nem volt meggyőző. Őszintén szólva, tegnap láttam először igazán jól edzeni. Tavaly keveset játszott, és időre van szüksége, hogy formába lendüljön.”

A csatár korábban a Brightonban robbant be, és 2023-ban a Newcastle ellen szerzett mesterhármasával Anglia-szerte az egyik legígéretesebb fiatal csatárként emlegették.

Akkoriban a brit sajtó 100 millió fontos tehetségként hivatkozott rá, piaci értéke 65 millió euróra ugrott, ám azóta karrierje megtorpant.

A Transfermarkt jelenleg 25 millió euróra becsüli, ezzel így is a negyedik legértékesebb játékos az AS Romában. A klub 2025 nyarán 3 millió eurós kölcsöndíjért szerezte meg a Brightontól, a vételi opció értéke 35-40 millió euró között mozog.

Ferguson távollétében Hallgrímsson kapitánynak át kell szerveznie a támadósort, hiszen csapata minden pontra égetően rászorul. Az F csoportot két fordulóval a vége előtt Portugália vezeti tíz ponttal, Magyarország öt ponttal a második, míg Írország négy egységgel a harmadik helyen áll.