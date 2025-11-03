Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő történetről számolt be a brit sajtó. Sokkoló incidens rázta meg az angol labdarúgást: egy körülbelül 60 millió fontot érő Premier League-sztárt fegyverrel fenyegettek meg Londonban – az elkövető pedig nem más lehet, mint egy ismert játékosügynök, aki többek közt egy angol válogatott labdarúgót is képvisel.

Fegyveres fenyegetés sokkolta a Premier League-et: topjátékos ügynöke lehet az elkövető – írja a brit sajtó.

Egy Premier League-sztárt fegyverrel fenyegettek meg Londonban
Egy Premier League-sztárt fegyverrel fenyegettek meg Londonban 
Fotó: OLI SCARFF / POOL

Az ügynök fegyverrel fenyegette a sztárjátékost

A rendőrség szeptember 6-án, este 11 óra 14 perckor kapott bejelentést a történtekről. 

Az áldozat, egy huszonéves focista, éppen egy barátjával sétált a zsúfolt londoni utcán, amikor fegyverrel támadtak rájuk. Bár fizikailag nem esett bántódásuk, a két férfi teljesen érthetően megdöbbent az eset miatt.

A hatóságok gyorsan azonosították a gyanúsítottat: egy 31 éves futballügynököt, aki világsztárok képviselője. A férfit ősszel Hertfordshire-ben, 2 millió font értékű házában tartóztatták le, miután

a gyanú szerint fegyvert rántott és fenyegető magatartást tanúsított, valamint zsarolással is összefüggésbe hozták a játékos egyik barátja ellen. A gyanúsítottat még nem vádolták meg,

 de az ügy súlyossága miatt szoros felügyelet alatt tartják.

„Ez egy rendkívül ijesztő eset volt, ami alapjaiban rengette meg a futball-üzlet világát” – mondta egy, az eseményhez közel álló forrás a brit sajtónak. 

A játékos teljesen sokkos állapotban volt – jogosan. Fegyverrel megfenyegetni valakit az utcán minden határon túlmegy. Azonnal értesítette a rendőrséget, ami a leghelyesebb döntés volt.

Az ügynök óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, de a bíróság szigorú feltételeket szabott: tilos kapcsolatba lépnie a labdarúgóval, nem közelítheti meg annak klubját vagy edzőközpontját, és külföldre sem utazhat engedély nélkül. Az utóbbi tiltást csak egy bírói döntés enyhítette, miután a férfi előre lefoglalt utazásokra hivatkozott. Köteles viszont útlevelét visszaszolgáltatni, amint hazatér.

A londoni rendőrség megerősítette, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van. A játékos nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra, klubja azonban minden támogatást megad neki, hogy az eset ne befolyásolja pályafutását.

Bajban a Liverpool? Szoboszlai csapattársa kihagyhatja a Real Madrid elleni BL-meccset
Szoboszlai Dominik öt szóval reagált a Liverpool feltámadására
Őrület, mit csinált Szoboszlai az Aston Villa ellen – a Liverpool-szurkolók extázisban vannak!

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!