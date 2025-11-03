Fegyveres fenyegetés sokkolta a Premier League-et: topjátékos ügynöke lehet az elkövető – írja a brit sajtó.

Egy Premier League-sztárt fegyverrel fenyegettek meg Londonban

Fotó: OLI SCARFF / POOL

Az ügynök fegyverrel fenyegette a sztárjátékost

A rendőrség szeptember 6-án, este 11 óra 14 perckor kapott bejelentést a történtekről.

Az áldozat, egy huszonéves focista, éppen egy barátjával sétált a zsúfolt londoni utcán, amikor fegyverrel támadtak rájuk. Bár fizikailag nem esett bántódásuk, a két férfi teljesen érthetően megdöbbent az eset miatt.

A hatóságok gyorsan azonosították a gyanúsítottat: egy 31 éves futballügynököt, aki világsztárok képviselője. A férfit ősszel Hertfordshire-ben, 2 millió font értékű házában tartóztatták le, miután

a gyanú szerint fegyvert rántott és fenyegető magatartást tanúsított, valamint zsarolással is összefüggésbe hozták a játékos egyik barátja ellen. A gyanúsítottat még nem vádolták meg,

de az ügy súlyossága miatt szoros felügyelet alatt tartják.

„Ez egy rendkívül ijesztő eset volt, ami alapjaiban rengette meg a futball-üzlet világát” – mondta egy, az eseményhez közel álló forrás a brit sajtónak.

A játékos teljesen sokkos állapotban volt – jogosan. Fegyverrel megfenyegetni valakit az utcán minden határon túlmegy. Azonnal értesítette a rendőrséget, ami a leghelyesebb döntés volt.

Az ügynök óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, de a bíróság szigorú feltételeket szabott: tilos kapcsolatba lépnie a labdarúgóval, nem közelítheti meg annak klubját vagy edzőközpontját, és külföldre sem utazhat engedély nélkül. Az utóbbi tiltást csak egy bírói döntés enyhítette, miután a férfi előre lefoglalt utazásokra hivatkozott. Köteles viszont útlevelét visszaszolgáltatni, amint hazatér.

A londoni rendőrség megerősítette, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van. A játékos nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra, klubja azonban minden támogatást megad neki, hogy az eset ne befolyásolja pályafutását.