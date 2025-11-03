A Besiktas hazai pályán fogadta városi riválisát, a két isztambuli sztárcsapat csatája a várakozásoknak megfelelően feszült összecsapást hozott. A Fenerbahce a 22. percben már kétgólos hátrányban volt, ám nem sokkal később hatalmas fordulat következett be a mérkőzésben: Orkun Kokcut a VAR-vizsgálat után azonnali piros lappal kiállították, mivel durván felrúgta ellenfelét. Az emberelőnybe került vendégek ezt követően átvették a játék irányítását, ám előtte még érdekes jelenetek zajlottak a pályán.

A Fenerbahce játékosát, Marco Asensiót megdobálták a Besiktas-szurkolók

Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Megdobálták a Fenerbahce földön fekvő sztárját

A 30. percben a szögletzászló mellett a földre került Marco Asensio, akit brutálisan megdobáltak a Besiktas-szurkolók. A hazai drukkerek vizes palackokat hajítottak felé, néhány dobással alaposan el is találták a 29 éves támadó középpályást.

A Real Madriddal négyszeres Bajnokok Ligája-győztes sztár próbált odébbgurulni a földön, miközben a kezeivel kétségbeesetten védte a fejét.

A Fenerbahce játékosai mellett a Besiktas futballistái is odarohantak Asensióhoz, a hazai futballisták pedig arra szólították fel saját drukkereiket, hogy fejezzék be a balhézást.

A történtek után a játék folytatódott, a Fenerbahce pedig még a szünet előtt egyenlített, a második gólt éppen a megdobált Asensio szerezte. A mindent eldöntő találat a 83. percben esett, a kolumbiai Jhon Duran góljának köszönhetően a Fener fordított és 3-2-re nyerte a rangadót.

Domenico Tedesco együttese ezzel feljött a tabella második helyére a címvédő, Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray mögé. A Fenerbahce az Európa-ligában is érdekelt, a török sztárcsapat november 27-én fogadja a három forduló után továbbjutásra álló Ferencvárost.

Ami a török futballt illeti, az országban óriási botrány robbant ki, a szövetség 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, mert rengetegen vettek részt illegális sportfogadásban.

Kapcsolódó cikkek