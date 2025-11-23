A mérkőzés rémálomszerűen indult a vendégek számára. A Rizespor már a 6. percben vezetést szerzett: Ali Sowe közelről lőtt a léc alá egy jobb oldali beadás után. Tíz perccel később tovább nőtt a különbség, amikor Qazim Laçi egy mesteri szabadrúgással 2-0-ra módosította az állást. A Fenerbahce védelme ekkor teljesen szétesettnek tűnt, a hazaiak pedig bátran, lendületesen futballoztak.

A Fenerbahce 0-2-ről simán fordított, igaz, 2-2-től emberelőnyben játszott

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNAZ / ANADOLU

A második félidőben azonban mindent megfordult. A vendégek az 54. percben találtak vissza a meccsbe: egy távoli lövés Fofana kapus melléről a kapufára pattant, majd kabaréba illő tekintettel kereste a labdát, Marco Asensio pedig ezt kihasználva, közelről szépített (2-1). Négy perccel később Talisca egy szép fejessel egalizált, és ezzel megkezdődött az, amit akár török rohamnak is nevezhetünk. A Rizespor innen teljesen elveszítette a ritmust, a Fener pedig vérszagot kapott.

2-2 után szétesett Mocsi Attila csapata

A 63. percben a hazaiak második gólszerzője, Laci megkapta a második sárgáját, azaz emberelőnybe került a vendégcsapat, és ezt tökéletesen ki is tudta használni.

A fordítás a 65. percben következett be, amikor Asensio 22 méterről egy furcsa, pattogós, mégis gyönyörű góllal előnyt szerzett a Fenernek.

A 78. percben a vendégek kontráztak, és a balszélen indított Nene könnyedén lefutotta Mocsit, középre adását pedig En-Nesyri váltotta gólra. A 88. percben, az ötös bal sarkáról aztán Archie Brown adta meg a kegyelemdöfést a Rizespornak. A vendégcsapat így a második félidőben öt gólt szerzett, és megfordította a találkozót.

Remeklő Fenerbahce, figyelmeztetés a Fradinak az El-meccs előtt

A Fradi továbbra is veretlen az Európa-ligában, és az eddigi meccsek alapján stabil, szervezett futballt játszik az Európa-ligában, ráadásul harmadik a tabellán. Mégis, a Fenerbahce vasárnapi teljesítménye világos üzenet: az isztambuli csapat akkor is veszélyes, ha 45 percen át semmi sem működik nála. A második félidőben látott rohamok, a gyors gólváltások és a támadójáték sebessége figyelmeztető minden ellenfél számára.