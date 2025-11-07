Live
Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a Fenerbahce gól nélküli döntetlent ért el a Viktoria Plzen otthonában. A mérkőzés vége feszült pillanatokat hozott, ugyanis a törökök a 95. percben nem kaptak meg egy jogosnak tűnő 11-est. A Fenerbahce csak a 15. helyen áll tabellán, a következő fordulóban pedig az El-ben szárnyaló Ferencvárost fogadja.

A Fenerbahce nem tudott nyerni a cseh Viktoria Plzen otthonában, holott az utolsó pillanatokban meg lehetett volna erre az esélye. A kolumbiai Jhon Duran a 95. percben nagyon gyanús körülmények között esett el a 16-oson belül, ám a jogosnak tűnő 11-est nem adta meg a játékvezető.

A Fenerbahce nem tudott nyerni a Plzen otthonában
A Fenerbahce nem tudott nyerni a Plzen otthonában
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Óriási a felháborodás a Fenerbahce csapatánál

Az isztambuli sztárcsapat támadója a hosszabbításban gólhelyzetbe kerülhetett volna, ugyanis lefordult a védőjéről, Sampson Dweh-ről, ám a libériai játékos a nadrágjánál fogva lerántotta ellenfelét, aki ezt követően elesett. A holland játékvezető, Allard Lindhout a VAR-szobából kapott jelzést, hogy nézze vissza az esetet a monitoron, majd miután ezt megtette, úgy döntött, nem ítél büntetőt a vendégeknek. 

Penalty not given by ref in the last minute of Viktoria Plzeň v Fenerbahçe
byu/Responsible_Cod_3973 insoccer

A Fenerbahçe játékosai és Domenico Tedesco vezetőedző hevesen tiltakoztak a játékvezető döntése ellen, 

aki azonban hajthatatlannak bizonyult.

A mérkőzés után a közösségi médiában óriási felháborodás tört ki a történtek miatt, rengeteg olyan komment érkezett, miszerint egyértelmű 11-estől fosztották meg a török csapatot, amelyet arra is buzdítottak, hogy lázadjon fel az UEFA ellen. 

Büntető és piros lap kellett volna, elcseszte a meccset a bíró!” 

– írták többen, azonban akadt olyan is – minden bizonnyal nem Fener-szurkoló –, aki szerint helyes ítélet született, mert a kritikus szituáció előtt Duran szabálytalankodott a védővel. 

A Fenerbahce négy forduló után 7 pontot gyűjtve a rájátszást érő 15. helyen áll a tabellán. A török sztárcsapat a következő fordulóban az Európa-ligában szárnyaló Fradit fogadja. Robbie Keane együttese a Ludogorecet is legyőzte, és a közvetlen továbbjutást érő harmadik helyen áll 10 ponttal, Isztambulban pedig újabb bravúrt érhet el a második számú európai kupasorozatban.

„Az eddigi legjobb meccsem” – Robbie Keane a Fradi szenzációs El-szerepléséről
„Egyszerűen hihetetlen” — 33 csapat előtt a Fradi az Európa-ligában
Három gólt lőtt a Fradi az Európa-ligában – videó

