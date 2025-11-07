A Fenerbahce nem tudott nyerni a cseh Viktoria Plzen otthonában, holott az utolsó pillanatokban meg lehetett volna erre az esélye. A kolumbiai Jhon Duran a 95. percben nagyon gyanús körülmények között esett el a 16-oson belül, ám a jogosnak tűnő 11-est nem adta meg a játékvezető.

A Fenerbahce nem tudott nyerni a Plzen otthonában

Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Óriási a felháborodás a Fenerbahce csapatánál

Az isztambuli sztárcsapat támadója a hosszabbításban gólhelyzetbe kerülhetett volna, ugyanis lefordult a védőjéről, Sampson Dweh-ről, ám a libériai játékos a nadrágjánál fogva lerántotta ellenfelét, aki ezt követően elesett. A holland játékvezető, Allard Lindhout a VAR-szobából kapott jelzést, hogy nézze vissza az esetet a monitoron, majd miután ezt megtette, úgy döntött, nem ítél büntetőt a vendégeknek.

A Fenerbahçe játékosai és Domenico Tedesco vezetőedző hevesen tiltakoztak a játékvezető döntése ellen,

aki azonban hajthatatlannak bizonyult.

A mérkőzés után a közösségi médiában óriási felháborodás tört ki a történtek miatt, rengeteg olyan komment érkezett, miszerint egyértelmű 11-estől fosztották meg a török csapatot, amelyet arra is buzdítottak, hogy lázadjon fel az UEFA ellen.

Büntető és piros lap kellett volna, elcseszte a meccset a bíró!”

– írták többen, azonban akadt olyan is – minden bizonnyal nem Fener-szurkoló –, aki szerint helyes ítélet született, mert a kritikus szituáció előtt Duran szabálytalankodott a védővel.

A Fenerbahce négy forduló után 7 pontot gyűjtve a rájátszást érő 15. helyen áll a tabellán. A török sztárcsapat a következő fordulóban az Európa-ligában szárnyaló Fradit fogadja. Robbie Keane együttese a Ludogorecet is legyőzte, és a közvetlen továbbjutást érő harmadik helyen áll 10 ponttal, Isztambulban pedig újabb bravúrt érhet el a második számú európai kupasorozatban.

Kapcsolódó cikkek