Szinte hihetetlen, milyen helyen áll a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának a tabelláján. Az éllovas, 12 pontos Midtjyllandot a német Freiburg követi 10 ponttal, a harmadik helyet pedig – szintén 10 ponttal – a Ferencváros foglalja el. A zöld-fehérek olyan csapatokat előznek meg, mint az Aston Villa, a Lyon, a Porto, a Fenerbahce, az AS Roma vagy épp a Celtic.

Miközben a magyar bajnokságban – igaz, egy meccs mínusszal – csak negyedik Robbie Keane csapata, Európában veretlen és verhetetlen. A Plzen elleni döntetlen után idegenben a Genket és a Salzburgot is legyőzte a Ferencváros, csütörtök este pedig a Ludogorec következett.

Négy meccs, tíz pont, harmadik hely a 36-os mezőnyben — joggal ünnepelték a szurkolók a Ferencvárost Fotó: Csudai Sándor
Négy meccs, tíz pont, harmadik hely a 36-os mezőnyben — joggal ünnepelték a szurkolók a Ferencvárost
Fotó: Csudai Sándor

Kanikovski góljával vett lendületet a Ferencváros

A Fradi egy El-meccshez képest könnyedén tudott nyerni 3-1-re a bolgárok ellen, az első gólt Kanikovski szerezte, miután Yusuf fejesét közelről a léc alá vágta.

„Az első félidőben nagyon jól játszottunk, de aztán egy kicsit visszaestünk, talán 2-0 után. Próbáltunk azért hajtani, hogy meglegyen a három pont, végül 3-1-re nyertünk, és elhoztuk a három pontot” — foglalta össze két mondatban a meccset az M4Sportnak az izraeli légiós. Hozzátette, ő mindig hitt a Fradiban, és ez a harmadik hely az, amit megcéloztak a társakkal.

Ehhez tényleg csak annyit kell tenni, hogy két lábbal a földön maradunk, és folytatjuk, amit elkezdtünk, hogy valóban a top nyolcban lehessünk a végén is

 — fogalmazott Kanikovski.

Cadu: Megfelelő helyen a megfelelő időben

Az új El-formátumban az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, amire a Fradinak jó esélye lehet, ha így folytatja. A 9-24. helyezettek a playoff-körbe kerülnek, míg a 25-36. helyezettek búcsúznak.

Ferencvárosi TC - Ludogorec, Fradi, FTC, Ferencváros, FerencvárosiTCLudogorec, Európa-liga, főtábla, 4. forduló Groupama Aréna, Budapest, 2025.11.06.
Cadu gólöröme
Fotó: Csudai Sándor

Az FTC sikeréből szintén góllal vette ki a részét Cadu, aki az 53. percben tekert szépen a kapu bal oldalába, megduplázva a hazaiak előnyét. „Előtte kihagytam egy lehetőséget, de aztán jött ez az újabb esély, én pedig éltem vele. Ott voltam a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Ez egy csodálatos eredmény a klub számára, hogy ott vagyunk a harmadik helyen. Egyszerűen hihetetlen” — mondta a vegyes zónában a brazil támadó, aki szerint soha nem szabad azzal foglalkozni, hogy ki maradt ki vagy ki került be a csapatba.

„Ez egy csapat. Nem tizenegy játékosról van szó, hanem huszonháromról, huszonötről. Mindig együtt játszunk. Teljesen mindegy, ki van a pályán, mindig támogatjuk egymást.”

Akik ma játszottak, fantasztikusak voltak. Csodálatos teljesítményt nyújtottunk, tényleg. Nagyon boldogok vagyunk. Szerintem minden meccs nehéz Európában. De mi ott vagyunk a legjobb nyolc között, és bárkivel képesek vagyunk felvenni a versenyt. Bátornak kell lennünk, és mennünk kell tovább

— jegyezte meg Cadu, aki még nem gondol a Fenerbahce elleni meccsre, hiszen előtte még az NB I-ben kell bizonyítania a csapatnak.

Szalai Gábor: Tudjuk, ez még csak a táv fele

Szalai Gábor a győzelem titkáról így beszélt az M4Sportnak: „Helyenként a Ludogorec is át tudta venni az irányítást, de igazából én azt éreztem, amit az előző két mérkőzésen is. Átadták a területet, próbálnak a kontrára játszani, de ezt jól orvosoltuk szerencsére. Én azt éreztem, hogy tényleg minden második labdába, minden párharcba úgy megyünk bele, hogy annak a kimenetele csak pozitív lehet számunkra. Mindenki küzdött, mindenki hajtott, és a szurkolók előtt is le a kalappal. Nagyon nagy élmény ilyen meccseken játszani.”

A válogatott védő kifejezetten örül annak, hogy nem minimális különbséggel, hanem végül két góllal tudott nyerni a csapat. „Nyilván ilyenkor jó, ha van egy harmadik gól. Előtte egy picit beszorultunk, kicsit úgy éreztem, hogy több nyomást kellett volna helyezni rájuk. Ők jöttek előre, hiszen már nem nagyon volt vesztenivalójuk. Ez gyakran megtörténik ilyenkor, de volt több lehetőségünk is, szerencsére Joseph be tudta rúgni a harmadik gólt.”

Ferencvárosi TC - Ludogorec, Fradi, FTC, Ferencváros, FerencvárosiTCLudogorec, Európa-liga, főtábla, 4. forduló Groupama Aréna, Budapest, 2025.11.06.
Természetesen Robbie Keane is elégedett volt a diadallal
Fotó: Csudai Sándor

Szalai örül a mostani helyezésnek, de egyáltalán nem bízza el magát. „Csodás eredmény, hogy a harmadik helyen vagyunk, de tudjuk, hogy ez még csak a táv fele. Még azért van hátra négy mérkőzés, mi pedig szeretnénk még pontokat gyűjteni.”

Legközelebb a Fradinak a pontszerzésre a Fenerbahce ellen lesz lehetősége november 27-én Törökországban, majd december 11-én a Rangers ellen ér véget az idei El-év a Groupama Arénában. 2026. január 22-én a Panathinaikosz érkezik Budapestre, január 29-én pedig a Nottingham elleni angliai túrával zárul az alapszakasz.

