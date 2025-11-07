Miközben a magyar bajnokságban – igaz, egy meccs mínusszal – csak negyedik Robbie Keane csapata, Európában veretlen és verhetetlen. A Plzen elleni döntetlen után idegenben a Genket és a Salzburgot is legyőzte a Ferencváros, csütörtök este pedig a Ludogorec következett.

Négy meccs, tíz pont, harmadik hely a 36-os mezőnyben — joggal ünnepelték a szurkolók a Ferencvárost

Fotó: Csudai Sándor

Kanikovski góljával vett lendületet a Ferencváros

A Fradi egy El-meccshez képest könnyedén tudott nyerni 3-1-re a bolgárok ellen, az első gólt Kanikovski szerezte, miután Yusuf fejesét közelről a léc alá vágta.

„Az első félidőben nagyon jól játszottunk, de aztán egy kicsit visszaestünk, talán 2-0 után. Próbáltunk azért hajtani, hogy meglegyen a három pont, végül 3-1-re nyertünk, és elhoztuk a három pontot” — foglalta össze két mondatban a meccset az M4Sportnak az izraeli légiós. Hozzátette, ő mindig hitt a Fradiban, és ez a harmadik hely az, amit megcéloztak a társakkal.

Ehhez tényleg csak annyit kell tenni, hogy két lábbal a földön maradunk, és folytatjuk, amit elkezdtünk, hogy valóban a top nyolcban lehessünk a végén is

— fogalmazott Kanikovski.

Cadu: Megfelelő helyen a megfelelő időben

Az új El-formátumban az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, amire a Fradinak jó esélye lehet, ha így folytatja. A 9-24. helyezettek a playoff-körbe kerülnek, míg a 25-36. helyezettek búcsúznak.

Cadu gólöröme

Fotó: Csudai Sándor

Az FTC sikeréből szintén góllal vette ki a részét Cadu, aki az 53. percben tekert szépen a kapu bal oldalába, megduplázva a hazaiak előnyét. „Előtte kihagytam egy lehetőséget, de aztán jött ez az újabb esély, én pedig éltem vele. Ott voltam a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Ez egy csodálatos eredmény a klub számára, hogy ott vagyunk a harmadik helyen. Egyszerűen hihetetlen” — mondta a vegyes zónában a brazil támadó, aki szerint soha nem szabad azzal foglalkozni, hogy ki maradt ki vagy ki került be a csapatba.

„Ez egy csapat. Nem tizenegy játékosról van szó, hanem huszonháromról, huszonötről. Mindig együtt játszunk. Teljesen mindegy, ki van a pályán, mindig támogatjuk egymást.”

Akik ma játszottak, fantasztikusak voltak. Csodálatos teljesítményt nyújtottunk, tényleg. Nagyon boldogok vagyunk. Szerintem minden meccs nehéz Európában. De mi ott vagyunk a legjobb nyolc között, és bárkivel képesek vagyunk felvenni a versenyt. Bátornak kell lennünk, és mennünk kell tovább

— jegyezte meg Cadu, aki még nem gondol a Fenerbahce elleni meccsre, hiszen előtte még az NB I-ben kell bizonyítania a csapatnak.