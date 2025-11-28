A Ferencváros guineai középpályása, aki a Liverpoollal Bajnokok Ligáját is nyert, remek mérkőzésen van túl, amely után elsősorban az isztambuli atmoszféráról beszélt.

Keita is sokat hozzátett a Ferencváros isztambuli pontmentéséhez

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

Marad-e Naby Keita a Ferencvárosnál?

„Úgy jöttünk ide, hogy meg akarjuk nyerni a meccset, de így is boldogok lehetünk az egy ponttal. Jó csapat ellen játszottunk, nagyon jó csapat ellen, de megmutattuk, hogy tudunk velük versenyezni. A hangulat? Őrületes volt, tényleg őrületes. Szeretem az ilyen nyomást, szeretem az ilyen meccseket.”

A 30 éves Keita úgy érzi, még nincs a csúcson, de napról napra egyre jobb formába lendül. „A csapat teljesítménye a legfontosabb, de én is próbálok visszatérni a legjobb formámhoz. A többiek segítenek, de tudom, hogy még többet kell tennem. Ez egy normális meccs volt számomra – ezt várom magamtól, és ezért dolgozom keményen.”

A téli időszak döntő lehet a jövője szempontjából, hiszen a kölcsönszerződése lejár. Vélhetően a Fradi vezetése és a szurkolók is szeretnék maradásra bírni.

Kedvelem az elnököt és (Hajnal) Tamást is, ő jött el értem Brémába. Budapestet is nagyon kedvelem, a szurkolókat is. De ez futball. Ők sokat segítettek nekem, én ezt tudom. De most semmit nem tudok mondani. Meglátjuk, mi lesz. A csapatot nagyon szeretem

– fogalmazott Keita, akinek a maradása egyáltalán nem kizárt, különösen akkor, ha ilyen európai estéket kap a Fraditól.

Zachariassen a kapufákat sajnálja

A Fradi egyik legjobbja a meccset a lecseréléséig végigzakatoló Kristoffer Zachariassen volt, aki szerint a Fenerbahce elleni találkozó kifejezetten feküdt az ő stílusának. „A terv az volt, hogy nyomást gyakoroljunk rájuk, tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, főleg labda nélkül. Tudtuk, milyen jól bánnak a labdával, ezért végig fókuszáltan, szervezetten kellett játszanunk. Robbie (Keane) azt kérte, hogy legyünk együtt, kompaktan, dolgozzunk egymásért. Szerintem ma ezt mindenki maximálisan megmutatta.”

Zachariassen szerint a Ferencváros nemcsak védekezésben volt stabil, hanem támadásban is több nagy helyzetet alakított ki. A kapura lövési arány végül úgy alakult, hogy a Fener 19 lövéséből hat tartott kapura, míg a Fradi öt próbálkozásából egy gól született.