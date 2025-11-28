A Ferencváros guineai középpályása, aki a Liverpoollal Bajnokok Ligáját is nyert, remek mérkőzésen van túl, amely után elsősorban az isztambuli atmoszféráról beszélt.
Marad-e Naby Keita a Ferencvárosnál?
„Úgy jöttünk ide, hogy meg akarjuk nyerni a meccset, de így is boldogok lehetünk az egy ponttal. Jó csapat ellen játszottunk, nagyon jó csapat ellen, de megmutattuk, hogy tudunk velük versenyezni. A hangulat? Őrületes volt, tényleg őrületes. Szeretem az ilyen nyomást, szeretem az ilyen meccseket.”
A 30 éves Keita úgy érzi, még nincs a csúcson, de napról napra egyre jobb formába lendül. „A csapat teljesítménye a legfontosabb, de én is próbálok visszatérni a legjobb formámhoz. A többiek segítenek, de tudom, hogy még többet kell tennem. Ez egy normális meccs volt számomra – ezt várom magamtól, és ezért dolgozom keményen.”
A téli időszak döntő lehet a jövője szempontjából, hiszen a kölcsönszerződése lejár. Vélhetően a Fradi vezetése és a szurkolók is szeretnék maradásra bírni.
Kedvelem az elnököt és (Hajnal) Tamást is, ő jött el értem Brémába. Budapestet is nagyon kedvelem, a szurkolókat is. De ez futball. Ők sokat segítettek nekem, én ezt tudom. De most semmit nem tudok mondani. Meglátjuk, mi lesz. A csapatot nagyon szeretem
– fogalmazott Keita, akinek a maradása egyáltalán nem kizárt, különösen akkor, ha ilyen európai estéket kap a Fraditól.
Zachariassen a kapufákat sajnálja
A Fradi egyik legjobbja a meccset a lecseréléséig végigzakatoló Kristoffer Zachariassen volt, aki szerint a Fenerbahce elleni találkozó kifejezetten feküdt az ő stílusának. „A terv az volt, hogy nyomást gyakoroljunk rájuk, tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, főleg labda nélkül. Tudtuk, milyen jól bánnak a labdával, ezért végig fókuszáltan, szervezetten kellett játszanunk. Robbie (Keane) azt kérte, hogy legyünk együtt, kompaktan, dolgozzunk egymásért. Szerintem ma ezt mindenki maximálisan megmutatta.”
Zachariassen szerint a Ferencváros nemcsak védekezésben volt stabil, hanem támadásban is több nagy helyzetet alakított ki. A kapura lövési arány végül úgy alakult, hogy a Fener 19 lövéséből hat tartott kapura, míg a Fradi öt próbálkozásából egy gól született.
„Az első félidőben nekünk volt a két legnagyobb helyzetünk, kétszer is a kapufát találtuk el Yusuf révén. Ha egy kicsivel több szerencsénk van, legalább egyet rúgunk. Szerintem nagyon profi meccset játszottunk: megmutattuk, milyen jók tudunk lenni, ha koncentráltak vagyunk és intenzíven futballozunk.”
A norvég kiemelte: a Fenerbahce távoli lövései azt mutatták, a Fradi jól zárta le a területeket.
Amikor azt látod, hogy 25-30 méterről próbálkoznak, az önbizalmat ad. Tudod, hogy valamit jól csinálsz, mert ilyen távolságból ritkán születik gól. Nagyon jól védekeztünk pozícióban is.
Szalai soha nem játszott még ilyen hangos stadionban
A Fradi védelmének egyik oszlopa volt csütörtök este Szalai Gábor, aki számára különleges élmény volt a Fener-stadion atmoszférája.
„Óriási élmény volt ilyen hangulatban játszani. Még soha nem futballoztam ilyen hangos stadionban – gyakran nem hallottam a játékostársakat. Tele volt ultrákkal, végig énekeltek, tényleg lélegzetelállító volt. De ez inkább motivált minket, nem megtört.”
A védő szerint a mérkőzés színvonalát jól mutatja, milyen minőségi játékosok ellen kellett védekezniük, de a csapat végig egyben maradt.
„A játékosaik kvalitása kijött, de csapatként megoldottuk. Látszott már az előző meccsen (a Ludogorec ellen) is, most pedig még inkább, hogy együtt mennyire erősek tudunk lenni. Néha magasan támadtunk le, néha visszazártunk, de végig egységesek voltunk.”
Szalai arra a kérdésre is válaszolt, hogy Varga Barnabás gólja után meg lehetett-e volna tartani az előnyt, a válasz ugyanis három percen belül érkezett a Fenertől.
Nem érzem úgy, hogy a gól után visszavettünk volna vagy hibáztunk. Egyszerűen olyan kvalitás van bennük, hogy gyorsan helyzetbe kerülnek. De összességében nagyon jól védekeztünk.
A jövőről óvatosan fogalmazott: „Nem beszélünk még nyolcaddöntőről. Megvan a 11 pontunk, három meccs van hátra, ezeken szeretnénk minél többet gyűjteni. Most már elértük ezt a szintet, szeretnénk tovább építkezni.”
Hétvégén pedig jön a Puskás Akadémia elleni rangadó. „Felcsúton nehéz meccs lesz, de ezt a pozitív mentalitást át kell vinnünk. Eddig nem mindig sikerült, de most muszáj lesz. Pénteken a stábban értékeljük, mit hogyan kell átmenteni.”
- Még több cikk