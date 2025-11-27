A Ferencváros számára rendkívül fontos volt a Fenerbahce elleni Európa-liga-mérkőzés, a szurkolók ugyanis azt várták, jó játékkal, akár a pontok gyarapításával sikerül kiköszörülni a csorbát. A Nyíregyháza elleni 3-1-es vereség ugyanis mély nyomott hagyott a drukkerekben, de az Európa-liga-szereplés eddig rendre remek gyógyírnek bizonyult az FTC számára egy-egy, esetlegesen gyengébben sikerült NB I-es bajnoki után. A Fradi ugyanis az ötödik kört a harmadik helyről várta 10 ponttal, megannyi nagy skalp (Genk, Salzburg, Ludogorec) begyűjtésével.
Hat helyen változott a Ferencváros-kezdő a Fenerbahce ellen
A Fenerbahce ellen azonban nem könnyű, nagyon nem könnyű. A török csapat ugyan csak 15. az El-tabellán, de mostanság a játékosok nem ismerik a vereség fogalmát, legutóbb szeptember 24-én kapott ki a Fener a Dinamo Zagrebtől 3-1-re az Európa-ligában.
A török szurkolók hálásak a jó formáért, mindenki látni akarta a meccset. A Sükrü Saracoglu Stadiontól egy kilométerre lépésben lehetett csak haladni autóbusszal, sőt, akadtak olyan újságírók, akik az aréna felé tartó metróra egyszerűen nem fértek fel, annyian igyekeztek az 50 ezres befogadóképességű építmény felé.
Robbie Keane a szombati vereség után azt mondta, az összeállításon látszani fog, kivel nem volt igazán elégedett. Nos, végül hat helyen változtatott a vezetőedző. Az NB I-ben látott kezdőből kikerült Ötvös, Levi, Tóth Alex, Joseph, Nagy Barnabás és Pesic, a helyüket pedig Zachariassen, Cadu, Raemaekers, Keita, Yusuf és Varga Barnabás foglalták el.
A meccs felvezetése elképesztő hangulatot hozott, a Balaton Soundon is megirigyelnék azt a fényjátékot, amit a stadionban átélhettek a nézők: másodpercenként váltott át sötétből világosba az aréna.
Futballszínház 22 (+50 ezer) főszereplővel
A meccs eleje nem bővelkedett a helyzetekben, de így is élvezhető volt a találkozó, mintha nem is egy focimeccsen, hanem egy hangorkán-versenyen lettünk volna.
A megszokott szurkolói morajlás sokszorosát produkálták az elképesztően fanatikus törökök, amikor Fradi-játékosnál volt a labda, szinte fájdalmasan nyilallt bele az ember fejébe a füttykoncert, amit ennek ellenére nem lehetett nem imádni.
Ennél már csak az volt nagyobb show, amikor bemutatták a Fener játékosait, mintha a világ legnagyobb rocksztárjai sorakoznának fel, úgy ünnepelte a játékosokat a hangosbemondó - tökéletes összhangban a magukból mindent kiadó szurkolókkal.
A pályán jó ideig nem sok minden érdemleges történt a kapuk előtt, de mivel 0-0 volt az állás, nem szomorkodhattak a Fradi-drukkerek.
Dibusz Dénesnek először a 17. percben volt dolga, amikor Talisca 19 méterről leadott lövését hárította.
A hazai pálya előnye olyannyira a Fener-játékosoknál volt, hogy amikor elkezdtek felépíteni egy támadást, már a félpályánál úgy ünnepelte a labdát vezető játékost a közönség, mintha éppen százszázalékos gólhelyzetben lenne.
De ugyanez volt a helyzet a szabálytalanságoknál, amikor a 21. percben Demir sárgát kapott Yusuf rángatásáért, a közönség megőrült, olyannyira nem értett egyet a spanyol játékvezető döntésével.
Asensio bombaformában
A legfontosabb magyar szempontból persze az volt, hogy maradt a döntetlen, amihez szükség volt ismét Dibuszra, aki a legnagyobb Fener-sztár, Asensio 22 méteres lövésénél könnyedén ölelte magához a labdát.
A 30. percben aztán megrezdült a Fradi hálója, de nem kell megijedni: Brown egy remek kényszerítő után helyzetbe került, de kisodródott, és balról, öt méterről csak az oldalhálóba tudott bombázni.
Három percre rá megint engedte lőni távolról Asensiót a Fradi-védelem, és Dibusz számára ez volt az addigi legveszélyesebb löket: a kapu bal oldalába igyekvő bombát remek vetődéssel sikerült hárítania.
Felpörgött a meccs, és bizony nagyon közel volt a gólhoz a Fener, a 35. percben egy jobb oldali Fener-szöglet után en-Nesziri fejelt 7 méterről alig mellé.
A 40. percben aztán majdnem robbant a meglepetésbomba: Makreckis a 11-es pont vonalából egy óriási bedobással a kapu elé juttatta a labdát, a törökök kissé meglepődtek, nem így Varga Barnabás, aki egy gyors, lapos passzal a kapu előtt ólálkodó Yusuffal kapufát rúgatott.
Aztán jött a meccs addigi legszebb jelenete: a jobbösszekötő helyén Yusuf került lövőhelyzetbe, és egy eszméletlenül gyönyörű, bal lábas csavarással eltekerte a labdát Ederson mellett. A labda pedig a kapufa belső éléről pattant ki. Utána rögtön le is fújták az első játékrészt.
Varga Barnabás góljánál síri csend lett
A második félidőben nem álltak le a távoli bombákkal a törökök, Talisca azonban nem lehetett büszke a löketére, amely majdnem kiment a stadionból. Szalai Gábor visszahúzásért sárgát kapott, ami persze belefér, az már kevésbé, hogy en-Nesziri egy bal oldali török szöglet után teljesen üresen fejelhetett Dibusz kapuja mellé.
A 60. percben csereparádé: három helyen változtatott Domenico Tedesco, lejött mások mellett Asensio is, a Fradiban pedig Zachariassen helyére Tóth Alex, Cadu helyére pedig O'Dowda állt be.
A Fener edzője a mérkőzés előtt kiemelte Varga Barnabás fejjátékát, hozzátéve, hogy csapatát felkészítette, hogyan kell a magyar válogatott csatárt semlegesíteni. Erre mi történt a 66. percben? Kanichowsky bal oldali szöglete után Varga Barnabás mindenkinél magasabbra ugrott, és mesterien fejelt a kapu jobb oldalába (0-1).
A gól után meghökkentően síri csend lett.
A vezetésnek azonban nem túl sokáig lehetett örülni (mindössze három percig), hiszen a túloldalon Nene könnyű labdát szerzett, és félmagas beadását Talisca 11 méterről, ballal, félfordulatból remekül lőtte el Dibusz mellett (1-1).
A bíró nem nagyon mert a sípjába fújni, főleg, amikor egy ferencvárosi játékos került a földre. Ez mindenképpen a Fener malmára hajtotta a vizet.
A meccs a két góltól nem lett rosszabb, sőt, a hangulat még paprikásabbá vált, a játékosok pedig még inkább hajtottak a győzelemre.
A 79. percben Nene engedett el egy irtózatos bombát 18 méterről, és a bal felső pipa helyett a kapufát találta telibe.
Dibusz állta a sarat, Talisca ballábas, nagyon kellemetlen, természetesen távoli tekerését remekül tolta szögletre. Aydin is megkínálta egy 25-ös megpattanóval, de azt is megkaparintotta.
A végére, a 91. percben még kiosztott egy pirosat is Ricardo De Burgos, amikor Durán a fejével megkoccintotta Raemeakerst.
A hajrában a Fener mindent feltett egy lapra, de a Fradi védelme hősiesen tartotta az eredményt.
A törökök mindent bevetettek, legalább három 11-est követeltek a fanatikusok és a játékosok is a pályán a hajrában, de a bíró hajthatatlan volt. Pár sárgát még kiosztott, de a balhé elmaradt. Így a vége 1-1 lett, ami egészen kiváló eredmény az isztambuli pokolban.
Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:
Fenerbahce (török)-Ferencvárosi TC 1-1 (0-0)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, v.: Ricardo de Burgos (spanyol)
gólszerzők: Talisca (69.), illetve Varga B. (66.)
piros lap: Durán (91.)
sárga lap: Demir (21.), Skriniar (73.), Nélson Semedo (80.), Talisca (96.), illetve Zachariassen (42.), Szalai G. (55.), O'Dowda (70.), Raemaekers (92.)
Fenerbahce: Éderson - Nélson Semedo, Skriniar, Demir (Müldür, 76.), Brown - Talisca, Asensio (Nene, 60.), Álvarez - Oguz Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Mercan, 60.)
Ferencváros: Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Kanichowsky (Ötvös, 81.), Keita (Julio Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) - Varga B., Yusuf (Joseph, 74.)
