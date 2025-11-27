A Ferencváros számára rendkívül fontos volt a Fenerbahce elleni Európa-liga-mérkőzés, a szurkolók ugyanis azt várták, jó játékkal, akár a pontok gyarapításával sikerül kiköszörülni a csorbát. A Nyíregyháza elleni 3-1-es vereség ugyanis mély nyomott hagyott a drukkerekben, de az Európa-liga-szereplés eddig rendre remek gyógyírnek bizonyult az FTC számára egy-egy, esetlegesen gyengébben sikerült NB I-es bajnoki után. A Fradi ugyanis az ötödik kört a harmadik helyről várta 10 ponttal, megannyi nagy skalp (Genk, Salzburg, Ludogorec) begyűjtésével.

A Ferencváros játékosa, Bamidele Yusuf két kapufát lőtt az első félidőben

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Hat helyen változott a Ferencváros-kezdő a Fenerbahce ellen

A Fenerbahce ellen azonban nem könnyű, nagyon nem könnyű. A török csapat ugyan csak 15. az El-tabellán, de mostanság a játékosok nem ismerik a vereség fogalmát, legutóbb szeptember 24-én kapott ki a Fener a Dinamo Zagrebtől 3-1-re az Európa-ligában.

A török szurkolók hálásak a jó formáért, mindenki látni akarta a meccset. A Sükrü Saracoglu Stadiontól egy kilométerre lépésben lehetett csak haladni autóbusszal, sőt, akadtak olyan újságírók, akik az aréna felé tartó metróra egyszerűen nem fértek fel, annyian igyekeztek az 50 ezres befogadóképességű építmény felé.

Robbie Keane a szombati vereség után azt mondta, az összeállításon látszani fog, kivel nem volt igazán elégedett. Nos, végül hat helyen változtatott a vezetőedző. Az NB I-ben látott kezdőből kikerült Ötvös, Levi, Tóth Alex, Joseph, Nagy Barnabás és Pesic, a helyüket pedig Zachariassen, Cadu, Raemaekers, Keita, Yusuf és Varga Barnabás foglalták el.

A meccs felvezetése elképesztő hangulatot hozott, a Balaton Soundon is megirigyelnék azt a fényjátékot, amit a stadionban átélhettek a nézők: másodpercenként váltott át sötétből világosba az aréna.

Futballszínház 22 (+50 ezer) főszereplővel

A meccs eleje nem bővelkedett a helyzetekben, de így is élvezhető volt a találkozó, mintha nem is egy focimeccsen, hanem egy hangorkán-versenyen lettünk volna.

A megszokott szurkolói morajlás sokszorosát produkálták az elképesztően fanatikus törökök, amikor Fradi-játékosnál volt a labda, szinte fájdalmasan nyilallt bele az ember fejébe a füttykoncert, amit ennek ellenére nem lehetett nem imádni.

Ennél már csak az volt nagyobb show, amikor bemutatták a Fener játékosait, mintha a világ legnagyobb rocksztárjai sorakoznának fel, úgy ünnepelte a játékosokat a hangosbemondó - tökéletes összhangban a magukból mindent kiadó szurkolókkal.