A Fenerbahce vasárnap magabiztos, 5-2-es győzelmet aratott a török bajnokság 13. fordulójában Mocsi Attila csapata, a Rizespor vendégeként, ám az együttesnek több kulcsemberét is nélkülöznie kellett a győztes bajnokin. Sárga lapos eltiltása miatt nem játszhatott Nelson Semedo, míg Sebastian Szymanski a lengyel válogatottnál elszenvedett sérülése miatt nem állt rendelkezésre, Edson Álvarez pedig a mexikói válogatottól érkezett vissza túl későn. A jobb térdét fájlaló Caglar Söyüncü ugyancsak otthon maradt, és nem csatlakozott a kerethez. Többen a Ferencváros ellen is hiányozhatnak a keretből.

Sebastian Szymanski sérülés miatt nem játszhat a Ferencváros elleni Európa-liga mérkőzésen.

Fotó: YAGIZ GURTUG/Middle East Images

Sorsdöntő Európa-liga-meccs vár a Fenerbahcéra

A Fenerre kemény hét vár: november 27-én, csütörtökön a Ferencvárost fogadják az Ülker Sükrü Saracoglu Stadionban az Európa Ligában, december 1-jén pedig a Galatasaray elleni rangadó következik a bajnokságban. A két sorsdöntő meccs előtt mostanra biztossá vált, hogy Szymanski és Söyüncü sem lesznek bevethetőek a találkozókon.

Két kulcsjátékos sem léphet pályára a Ferencváros ellen

A török Fanatik beszámolója szerint Söyüncü továbbra sem épült fel térdsérüléséből, klubja az idei évben már nem is nagyon számolhat vele. A védő biztosan kihagyja a Ferencváros elleni összecsapást, és jó eséllyel a Galatasaray elleni derbire sem tud visszatérni.

Sebastian Szymanski MRI-vizsgálata ágyékszakadást mutatott ki, így legalább két hétig nem léphet pályára – vagyis ő sem állhat Domenico Tedesco rendelkezésére a zöld-fehérek ellen.

A Fenerbahce gőzerővel készül

A Fenerbahce közben már javában készül a Ferencváros elleni összecsapásra. A Can Bartu Edzőközpontban tartott edzés edzőtermi munkával indult, majd a játékosok a bemelegítés után gyorsasági és koordinációs feladatokat végeztek a pályán, valamint a passzjátékot gyakorolták. A végén a játékosok egyéni feladatokat végeztek, míg a Rizespor ellen pályára lépő kezdőjátékosok regeneráló edzéssel zártak.