A Ferencváros parádésan kezdte szereplését az Európa-liga alapszakaszában, három kör után hét ponttal, veretlenül, a hetedik helyről várta a Ludogorec elleni találkozót. A nyitókörben Robbie Keane csapata 1-1-re végzett itthon a Plzennel, majd idegenben a Genket (1-0) és a Salzburgot (3-2) is legyőzte. A bolgárok elleni ütközetet így egyenes ági nyolcaddöntős helyről várta a Fradi. Az FTC és a csütörtök esti ellenfél jól ismerik egymást, 2019 óta, a november 6-i meccs előtt hatszor találkoztak a felek az európai kupaporondo, ebből négyszer a magyar csapat nyert, egy találkozó döntetlen lett, egy alkalommal pedig a bolgárok győztek. Az utolsó párharc nem is volt olyan régen, 2025 augusztusában csapott össze a két klub a Bajnokok Ligája selejtezőben: Razgradban nem született gól, Budapesten 3-0 nyert a Fradi.
Varga és Tóth is kimaradt a Ferencváros kezdőjéből
Robbie Keane kihagyta a kezdőből Varga Barnabást, akiről az ír vezetőedző az M4Sportnak azt mondta, hogy kisebb lágyéksérüléssel küszködik. Mivel nem akarnak vele kockáztatni, ezért a kispadra került, de fél órára azért bevethető, ha szükség lenne a játékára. Szintén kimaradt Tóth Alex, aki Salzburgba el sem utazott a csapattal, de az MTK ellen már kezdő volt. Igaz, akkor a szünetben lecserélte őt Keane. Stefan Gartenmann szintén sérüléssel bajlódik, a helyén Szalai Gábor kapott bizalmat.
A Ludogorec megbízott edzője, Todor Zivondov a mérkőzés előtt azt mondta, nem a 3-0-s augusztusi meccs visszavágójaként tekintenek a találkozóra, hanem egy teljesen új összecsapásként, amelyet meg kell nyerniük. A bolgárok ennek megfelelően bátran kezdtek, olyannyira, hogy a 7. percben kis híján vezetést is szereztek. Marcus (akinek minden forrás „c”-vel írja a nevét, a hátán viszont a Markus felirat virított) kapott remek labdát a jobbösszekötő helyéről tüzelve, 12 méterről, tiszta helyzetben alig tekert Dibusz kapuja mellé.
A Fradi igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, és rövid időn belül három szögletig sikerült is eljutnia, helyzetig azonban nem.
A Ludogorec kapusa, Padt aztán legalább másfél percig kötötte a cipőfűzőjét, ezek szerint jó lenne a 0-0 a bolgároknak?
Nem igazán, hiszen a mostani meccs előtte begyűjtött három pont nem sok mindenre elég, olyannyira, hogy a gyenge szereplés miatt korábban menesztették is Rui Motát, akit a másodedző, a már említett Zivondov váltott a kispadon.
Az első félidő első felében a hazaiaknál volt többet a labda, de nem sikerült áttörni a jól záró bolgár védelmet. A hangulat azonban remek volt a teljesen megtelt Groupama Arénában, a B-közép, ahogyan megszokhatták Dibuszék, szünet nélkül énekelt és biztatta a csapatot. A helyzet nélküli időszakot két sárga lap színesítette. Almeida csúnyán odalépett Zachariassennek, a norvég középpályás jó ideig fel sem bírt kelni. Aztán Keita lerántotta Naressit, dühében még a földhöz is vágta a labdát, így örülhet, hogy nem kapott zsinórban két sárgát.
A 25. percben aztán felpattantak a helyükről a szurkolók: Pesics került ziccerbe, és a kapusba lőtt... De ha gól, akkor sem érvényes, mert lesen volt a szerb támadó.
Varga Barnabás már csak azért is hiányzott a Fradiból, mert a beadások után rendre megnyerték a fejpárbajokat a vendégek, vagy legalábbis sikerült annyira megzavarniuk a hazai támadókat, hogy ne szülessen gólhelyzet. Pesicsnek például a 23. percben sikerült elfejelnie Makreckis beadását, de nem találta el a kaput.
„Lőjetek egy gólt!”, és lőttek is
És milyen a sors? A fanatikusok a 30. percben rákezdtek a jól ismert „lőjetek egy gólt” rigmusukra, a játékosok pedig rögtön szót is fogadtak.
A 31. percben Makreckis remek jobb oldali beadását Yusuf fejelte a hosszú felé, az érkező Kanikovszki pedig közelről a léc alá vágta a labdát (1-0).
A bolgárok nem riadtak vissza a kemény játéktól sem, Yusuf egy labdaszerzés után került földre, miután nekirohantak, míg Cissének ráléptek a lábára, kellett is egy kis idő, míg újra játékra kész állapotba került.
A 42. percben Makreckis 23 méterről remek lövést eresztett meg, de Padt hárított.
Egy perc sem telt el, amikor Makreckis már a saját térfeléről villant: 40 méteres indítását Yusuf gólra váltotta, és bemutatott egy nagy gólörömöt is. Csakhogy lesen volt a Fradi-támadó, így maradt a 0-0.
Az első félidőben besárgult Keitát a szünetben lehozta Keane edző, a helyét Tóth Alex foglalta el.
A Fradi ekkor az élő El-tabellán már a harmadik helyen állt.
A hazai csapat az 1-0-s vezetés ellenére nem állt le, de miért is állt volna? Az 53. percben Zachariassen nyert a bolgár 16-os jobb szélén egy párharcot fejjel, a Ludogorec játékosa, Naressi rosszul szabadított fel, így a labda az ötösnél helyezkedő Yusufhoz, majd Cadu elé került. A brazil támadó egyből lőtt, 12 méterről szépen tekert a kapu bal oldalába (2-0).
Az 58-60. percben Naressi ideje jött el, aki kétszer is remekül adott be. Először Bile fejelt a jobb alsó felé 9 méterről, Dibusz csak óriási bravúrral tudott menteni. Aztán Duarte felé tekert a brazil, a Fradi kapusa kivetődve tolta el a labdát az érkező vendégjátékos elől.
A Fradi szinte végig a kezében tartott a győzelmet, csakhogy a 78. percben szépített a Ludogorec. Son, a spanyol hátvéd remek gólt tekert 12 méterről a jobb felsőbe, és ezzel visszahozta a bolgár esélyeket.
A vendégek gólja után az addig sem lomha tempó elképesztően felpörgött, még az is benne volt a meccsben, hogy egyenlít a rivális.
De a Keane-csapat ezt természetesen mindenképp szerette volna elkerülni, és el is kerülte, méghozzá egy újabb góllal - Makreckis kihagyott 100 százalékos ziccere után.
A 87. percben Tóth Alex remekül szöktette Josephet, aki egy csel után 12 méterről, a kapufa segítségével szép gólt lőtt (3-1).
A lefújást óriási üdvrivalgással fogadták a játékosok és a szurkolók, ami nem meglepő: három győzelemmel és egy döntetlennel, tíz ponttal igencsak közel került a továbbjutáshoz a Ferencváros, amely az alapszakasz táblázatán a harmadik helyen áll.
A Fradi a folytatásban a Fenerbahce, a Rangers, a Panathinaikosz és a Nottingham csapataival találkozik majd.
Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:
Ferencvárosi TC - PFC Ludogorec (bolgár) 3-1 (1-0)
Groupama Aréna, 18 789 néző, v.: Mohammed Al-Hakim (svéd)
Ferencváros: Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Keita (Tóth A., a szünetben), Kanichowsky (Ötvös, 80.), Zachariassen (Romao, 67.), Cadu - Pesic (Varga B., 80.), Yusuf (Joseph, 63.)
Ludogorec: Padt - Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov - Naressi (Csocsev, 71.), Stanic, Duarte (Jordanov, 75.) - Marcus (Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Vidal (Machado, 87.)
gól: Kanichowksky (31.), Cadu (53.), Joseph (87.), illetve Son (78.)
sárga lap: Keita (20.), Yusuf (51.), illetve Almeida (17.), Verdon (56.), Marcus (65.)
