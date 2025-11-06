A Ferencváros parádésan kezdte szereplését az Európa-liga alapszakaszában, három kör után hét ponttal, veretlenül, a hetedik helyről várta a Ludogorec elleni találkozót. A nyitókörben Robbie Keane csapata 1-1-re végzett itthon a Plzennel, majd idegenben a Genket (1-0) és a Salzburgot (3-2) is legyőzte. A bolgárok elleni ütközetet így egyenes ági nyolcaddöntős helyről várta a Fradi. Az FTC és a csütörtök esti ellenfél jól ismerik egymást, 2019 óta, a november 6-i meccs előtt hatszor találkoztak a felek az európai kupaporondo, ebből négyszer a magyar csapat nyert, egy találkozó döntetlen lett, egy alkalommal pedig a bolgárok győztek. Az utolsó párharc nem is volt olyan régen, 2025 augusztusában csapott össze a két klub a Bajnokok Ligája selejtezőben: Razgradban nem született gól, Budapesten 3-0 nyert a Fradi.

A Ferencváros szurkolói végig kitettek magukért, remek hangulatot teremtettek

Fotó: Csudai Sándor

Varga és Tóth is kimaradt a Ferencváros kezdőjéből

Robbie Keane kihagyta a kezdőből Varga Barnabást, akiről az ír vezetőedző az M4Sportnak azt mondta, hogy kisebb lágyéksérüléssel küszködik. Mivel nem akarnak vele kockáztatni, ezért a kispadra került, de fél órára azért bevethető, ha szükség lenne a játékára. Szintén kimaradt Tóth Alex, aki Salzburgba el sem utazott a csapattal, de az MTK ellen már kezdő volt. Igaz, akkor a szünetben lecserélte őt Keane. Stefan Gartenmann szintén sérüléssel bajlódik, a helyén Szalai Gábor kapott bizalmat.

A Ludogorec megbízott edzője, Todor Zivondov a mérkőzés előtt azt mondta, nem a 3-0-s augusztusi meccs visszavágójaként tekintenek a találkozóra, hanem egy teljesen új összecsapásként, amelyet meg kell nyerniük. A bolgárok ennek megfelelően bátran kezdtek, olyannyira, hogy a 7. percben kis híján vezetést is szereztek. Marcus (akinek minden forrás „c”-vel írja a nevét, a hátán viszont a Markus felirat virított) kapott remek labdát a jobbösszekötő helyéről tüzelve, 12 méterről, tiszta helyzetben alig tekert Dibusz kapuja mellé.

A Fradi igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, és rövid időn belül három szögletig sikerült is eljutnia, helyzetig azonban nem.

A Ludogorec kapusa, Padt aztán legalább másfél percig kötötte a cipőfűzőjét, ezek szerint jó lenne a 0-0 a bolgároknak?

Nem igazán, hiszen a mostani meccs előtte begyűjtött három pont nem sok mindenre elég, olyannyira, hogy a gyenge szereplés miatt korábban menesztették is Rui Motát, akit a másodedző, a már említett Zivondov váltott a kispadon.