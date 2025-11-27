Így akár azt is kijelenthetnénk, hogy a Fenerbahce ellen Isztambulban is lehet keresnivalója a Ferencvárosnak – legalábbis az európai kupaforma alapján. A Nyíregyháza elleni játékot és a 3-1-es vereséget figyelembe véve azonban már korántsem ilyen derűs a kép.

A Ferencváros focistái készek az isztambuli játékra

Forrás: instagram.com/ftcofficial/

Ferencvárosi magyar kártyacsata a repülőn

Vajon melyik arcát mutatja Isztambulban a Fradi? Erre kíváncsi minden drukker, és a választ egyedül a játékosok tudják megadni. Velük folytatott mély beszélgetést Robbie Keane, de hogy pontosan mit mondott, azt nem árulta el. „Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, ez a lényeg” – tartotta meg a titkát magának a vezetőedző.

A játékosok győzelmi vágya biztosan az egekben jár, amit jól mutat, hogy a csapat magyarjai óriási lelkesedéssel rikikiztek az Isztambul felé tartó repülőjáraton. A nagy parti Varga Barnabás, Nagy Barnabás, Tóth Alex, Szalai Gábor, Ötvös Bence és Gruber Zsombor között zajlott.

Hogy ki nyert, nem tudni, de a közel kétórás utat végigjátszották, és elmondható, hogy remek hangulatban várják a Fenerbahce elleni mérkőzést.

Van, ami a Fradi mellett szól

Ha csak az európai kupaszereplést nézzük, valóban jó okuk van az optimizmusra: négy kör után 10 ponttal a Fradi a harmadik az egész mezőnyt tekintve, így akár a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásra is reális esélye lehet a magyar bajnoknak.

Ráadásul – ahogy Keane elárulta – a keretből jelenleg csak Stefan Gartenmann hiányzik sérülés miatt.

A szerda délelőtti, utazás előtti edzés is jó hangulatban telt

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Fenernél ugyanakkor bőven vannak hiányzók, és ez a török sajtó szerint komoly gondot okozhat.Caglar Söyüncü térdsérülés miatt biztosan nem játszik, Sebastian Szymanski izomszakadás miatt legalább két hétre partvonalra került, míg Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek és Fred Rodrigues eltiltás miatt hiányzik.

A Hürriyet szerint „a védelem és a középpálya instabilitása különösen súlyos lehet, és a csapat mentális terhelését is növeli”.

A Fanatik úgy véli: „A hiányzók különösen érzékenyen érintik a védekezést, bármely egyéni hiba végzetes lehet a Ferencváros gyors ellentámadásaival szemben. A mérkőzés kimenetele a védelem stabilitásától és a játékosok koncentrációjától függ.”