Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Sport

Nézze meg Szoboszlai Dominik történelmi BL-gólját – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hihetetlen, de igaz. Miközben a Ferencváros az idei NB I-es bajnokságban már háromszor kikapott, az Európa-ligában továbbra is verhetetlen. Pedig jóval nehezebb ellenfelekkel kell megmérkőznie, mégis sikerült legyőznie a Ludogorec, a Genk és a Salzburg együttesét is, utóbbi kettőt ráadásul idegenben.

Így akár azt is kijelenthetnénk, hogy a Fenerbahce ellen Isztambulban is lehet keresnivalója a Ferencvárosnak – legalábbis az európai kupaforma alapján. A Nyíregyháza elleni játékot és a 3-1-es vereséget figyelembe véve azonban már korántsem ilyen derűs a kép.

A Ferencváros focistái készek az isztambuli játékra Forrás: instagram.com/ftcofficial/
A Ferencváros focistái készek az isztambuli játékra
Forrás: instagram.com/ftcofficial/

Ferencvárosi magyar kártyacsata a repülőn

Vajon melyik arcát mutatja Isztambulban a Fradi? Erre kíváncsi minden drukker, és a választ egyedül a játékosok tudják megadni. Velük folytatott mély beszélgetést Robbie Keane, de hogy pontosan mit mondott, azt nem árulta el. „Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, ez a lényeg” – tartotta meg a titkát magának a vezetőedző.

A játékosok győzelmi vágya biztosan az egekben jár, amit jól mutat, hogy a csapat magyarjai óriási lelkesedéssel rikikiztek az Isztambul felé tartó repülőjáraton. A nagy parti Varga Barnabás, Nagy Barnabás, Tóth Alex, Szalai Gábor, Ötvös Bence és Gruber Zsombor között zajlott.

Hogy ki nyert, nem tudni, de a közel kétórás utat végigjátszották, és elmondható, hogy remek hangulatban várják a Fenerbahce elleni mérkőzést.

Van, ami a Fradi mellett szól

Ha csak az európai kupaszereplést nézzük, valóban jó okuk van az optimizmusra: négy kör után 10 ponttal a Fradi a harmadik az egész mezőnyt tekintve, így akár a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásra is reális esélye lehet a magyar bajnoknak.

Ráadásul – ahogy Keane elárulta – a keretből jelenleg csak Stefan Gartenmann hiányzik sérülés miatt.

Budapest, 2025. november 26. Varga Barnabás (k) a Ferencváros labdarúgócsapatának edzésén az FTC-MVM Sportközpontban 2025. november 26-én. A csapat másnap a török Fenerbahce csapata ellen lép pályára Isztambulban az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. MTI/Illyés Tibor
A szerda délelőtti, utazás előtti edzés is jó hangulatban telt
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Fenernél ugyanakkor bőven vannak hiányzók, és ez a török sajtó szerint komoly gondot okozhat.Caglar Söyüncü térdsérülés miatt biztosan nem játszik, Sebastian Szymanski izomszakadás miatt legalább két hétre partvonalra került, míg Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek és Fred Rodrigues eltiltás miatt hiányzik.

A Hürriyet szerint „a védelem és a középpálya instabilitása különösen súlyos lehet, és a csapat mentális terhelését is növeli”.

A Fanatik úgy véli: „A hiányzók különösen érzékenyen érintik a védekezést, bármely egyéni hiba végzetes lehet a Ferencváros gyors ellentámadásaival szemben. A mérkőzés kimenetele a védelem stabilitásától és a játékosok koncentrációjától függ.”

Komolyan veszik Keane csapatát Isztambulban

A Ferencvárost a Hürriyet „szervezett és veszélyes ellenfélként” jellemzi, amely „gyors kontráival idegenben is kellemetlen lehet”.

Domenico Tedesco vezetőedző azonban nem aggódik: „A hiányzók nem jelentenek gondot: bárkinek adhatok lehetőséget” – fogalmazott a tréner, aki Lipcsében Szoboszlai Dominiknak is volt a mestere.

„A Ferencváros az Európa-liga egyik legkeményebb csapata. Jól kell védekeznünk, meg kell akadályoznunk a beadásokat és a levegőben kialakuló helyzeteket; emberfogásra lesz szükség” – fűzte hozzá Tedesco.

Kerem Aktürkoglu, a Fener játékosa is óvatos: „A Ferencváros nagyon jó csapat. Nehéz, de szép meccs lesz. Száz százalékot kiadunk magunkból, és hiszem, hogy nyerünk.”

A két együttes közös európai kupatörténete eddig egyetlen fejezetből áll, ráadásul meglehetősen régen, 1971-ben csaptak össze a felek. Az Európa-liga jogelődjében, az UEFA Kupában a 32 közé jutásért rendezett párharcban előbb 1-1-es döntetlen született Törökországban, majd a visszavágót 3-1-re megnyerte a IX. kerületi csapat, amely ezután meg sem állt az elődöntőig abban a kiírásban.

Ezúttal nagy kérdés, hogy a két gárda meccseire jellemző többgólos találkozót látnak-e majd a szurkolók Isztambulban, vagy a taktikusabb, küzdelmesebb futball érvényesül. A Ferencvárosnak egy döntetlen sem lenne rossz eredmény ezen a találkozón, a Fenerbahce viszont minden bizonnyal a győzelemre hajt saját közönsége előtt, már csak azért is, mert három szerzett ponttal nagyot léphetne előre a tabellán.

A fogadóirodák 1,4–1,5 körüli oddszot kínálnak a hazai győzelemre, míg a Ferencváros sikerére 5,5–7,0-szeres pénzt fizetnének, avagy, papíron a törököket jóval esélyesebbnek tartják.

Az Európa-liga rendszerében az első nyolc helyezett egyenes ágon jut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. közöttiek rájátszásban küzdenek meg a 16 közé jutásért. A Fenerbahce-Ferencváros mérkőzés magyar idő szerint 18:45-kor kezdődik az 50 ezer férőhelyes Şükrü Saracoğlu Stadionban, ahol egészen biztosan forró hangulat fogadja majd a magyar bajnokot.

  • Még több cikk
A Fenerbahce edzője a Fradi elleni meccs előtt: Remélem, senki sem fog szívrohamot kapni
Fenerbahce: több kulcsember is kihagyhatja a Ferencváros elleni sorsdöntő összecsapást
A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!