Így akár azt is kijelenthetnénk, hogy a Fenerbahce ellen Isztambulban is lehet keresnivalója a Ferencvárosnak – legalábbis az európai kupaforma alapján. A Nyíregyháza elleni játékot és a 3-1-es vereséget figyelembe véve azonban már korántsem ilyen derűs a kép.
Ferencvárosi magyar kártyacsata a repülőn
Vajon melyik arcát mutatja Isztambulban a Fradi? Erre kíváncsi minden drukker, és a választ egyedül a játékosok tudják megadni. Velük folytatott mély beszélgetést Robbie Keane, de hogy pontosan mit mondott, azt nem árulta el. „Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, ez a lényeg” – tartotta meg a titkát magának a vezetőedző.
A játékosok győzelmi vágya biztosan az egekben jár, amit jól mutat, hogy a csapat magyarjai óriási lelkesedéssel rikikiztek az Isztambul felé tartó repülőjáraton. A nagy parti Varga Barnabás, Nagy Barnabás, Tóth Alex, Szalai Gábor, Ötvös Bence és Gruber Zsombor között zajlott.
Hogy ki nyert, nem tudni, de a közel kétórás utat végigjátszották, és elmondható, hogy remek hangulatban várják a Fenerbahce elleni mérkőzést.
Van, ami a Fradi mellett szól
Ha csak az európai kupaszereplést nézzük, valóban jó okuk van az optimizmusra: négy kör után 10 ponttal a Fradi a harmadik az egész mezőnyt tekintve, így akár a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásra is reális esélye lehet a magyar bajnoknak.
Ráadásul – ahogy Keane elárulta – a keretből jelenleg csak Stefan Gartenmann hiányzik sérülés miatt.
A Fenernél ugyanakkor bőven vannak hiányzók, és ez a török sajtó szerint komoly gondot okozhat.Caglar Söyüncü térdsérülés miatt biztosan nem játszik, Sebastian Szymanski izomszakadás miatt legalább két hétre partvonalra került, míg Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek és Fred Rodrigues eltiltás miatt hiányzik.
A Hürriyet szerint „a védelem és a középpálya instabilitása különösen súlyos lehet, és a csapat mentális terhelését is növeli”.
A Fanatik úgy véli: „A hiányzók különösen érzékenyen érintik a védekezést, bármely egyéni hiba végzetes lehet a Ferencváros gyors ellentámadásaival szemben. A mérkőzés kimenetele a védelem stabilitásától és a játékosok koncentrációjától függ.”
Komolyan veszik Keane csapatát Isztambulban
A Ferencvárost a Hürriyet „szervezett és veszélyes ellenfélként” jellemzi, amely „gyors kontráival idegenben is kellemetlen lehet”.
Domenico Tedesco vezetőedző azonban nem aggódik: „A hiányzók nem jelentenek gondot: bárkinek adhatok lehetőséget” – fogalmazott a tréner, aki Lipcsében Szoboszlai Dominiknak is volt a mestere.
„A Ferencváros az Európa-liga egyik legkeményebb csapata. Jól kell védekeznünk, meg kell akadályoznunk a beadásokat és a levegőben kialakuló helyzeteket; emberfogásra lesz szükség” – fűzte hozzá Tedesco.
Kerem Aktürkoglu, a Fener játékosa is óvatos: „A Ferencváros nagyon jó csapat. Nehéz, de szép meccs lesz. Száz százalékot kiadunk magunkból, és hiszem, hogy nyerünk.”
A két együttes közös európai kupatörténete eddig egyetlen fejezetből áll, ráadásul meglehetősen régen, 1971-ben csaptak össze a felek. Az Európa-liga jogelődjében, az UEFA Kupában a 32 közé jutásért rendezett párharcban előbb 1-1-es döntetlen született Törökországban, majd a visszavágót 3-1-re megnyerte a IX. kerületi csapat, amely ezután meg sem állt az elődöntőig abban a kiírásban.
Ezúttal nagy kérdés, hogy a két gárda meccseire jellemző többgólos találkozót látnak-e majd a szurkolók Isztambulban, vagy a taktikusabb, küzdelmesebb futball érvényesül. A Ferencvárosnak egy döntetlen sem lenne rossz eredmény ezen a találkozón, a Fenerbahce viszont minden bizonnyal a győzelemre hajt saját közönsége előtt, már csak azért is, mert három szerzett ponttal nagyot léphetne előre a tabellán.
A fogadóirodák 1,4–1,5 körüli oddszot kínálnak a hazai győzelemre, míg a Ferencváros sikerére 5,5–7,0-szeres pénzt fizetnének, avagy, papíron a törököket jóval esélyesebbnek tartják.
Az Európa-liga rendszerében az első nyolc helyezett egyenes ágon jut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. közöttiek rájátszásban küzdenek meg a 16 közé jutásért. A Fenerbahce-Ferencváros mérkőzés magyar idő szerint 18:45-kor kezdődik az 50 ezer férőhelyes Şükrü Saracoğlu Stadionban, ahol egészen biztosan forró hangulat fogadja majd a magyar bajnokot.
