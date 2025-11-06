Live
Putyin kiadta a nukleáris parancsot, elszabadult a hisztéria a Nyugaton

A Ferencvárost irányító Robbie Keane neve az elmúlt napokban felmerült a Wolverhampton Wanderers vezetőedzői posztja kapcsán, ám egy ír lap értesülései szerint nem igaz, hogy a 45 éves szakember hivatalosan jelentkezett volna az állásra, és klubváltása sem valószínű. A Ferencváros az alaptalannak tűnő pletykacunami közepette fontos mérkőzésre készül az Európa-ligában.

A Herald beszámolója szerint a portugál Vítor Pereira távozása után Robbie Keane neve is felmerült a Premier League-ben szereplő Wolverhamptonnál, azonban a lap információi szerint Wolves korábbi játékosa nem tér vissza a szigetországba, hanem továbbra is a Ferencvárosnál végzett munkájára összpontosít, és nem folytat tárgyalásokat egyetlen angol klubbal sem.

Robbie Keane marad a Ferencvárosnál.
Robbie Keane marad a Ferencvárosnál.
Fotó: JOHAN EYCKENS/BELGA MAG

Bár Keane egyelőre nem kommentálta a jövőjével kapcsolatos találgatásokat, a lap megjegyzi, hogy edzői pályafutása egyre dinamikusabban ível felfelé, és egyre nagyobb figyelem övezi a munkáját.

Ami azonban igazán meghökkentő volt a korábbi értesülések közül, hogy egyes angol lapok szerint egyenesen Keane jelentkezett a Wolverhampton kispadjára, ez nem meglepő módon kacsa.

A Herald cikkében rámutat, hogy bennmaradásért küzdő Premier League csapat helyett a Celtic például sokkal vonzóbb lehetne Robbie Keane számára. A glasgow-i csapatot jelenleg ideiglenesen Martin O’Neill irányítja, de még nem dőlt el, meddig marad a poszton. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy Robbie Keane a Celticnél sem tartozik a legesélyesebb jelöltek közé, bár korábban kétségtelenül felmerült a neve a skót rekordbajnoknál.

Robbie Keane a Ferencvárosra összpontosít

Miközben Robbie Keane-t pletyka szinten több csapattal is összeboronálták, a Ferencváros edzője a soron következő Európa-liga mérkőzésre koncentrál, hiszen a zöld-fehérek csütörtök este a Ludogorec Razgrad ellen lépnek pályára a második számú európai kupasorozatban.

 

 

