A Peterborough Unitednél új korszak kezdődik. A legendás Sir Alex Ferguson fia, Darren Ferguson ugyanis távozik az angol klub vezetőedzői posztjáról – immár negyedik alkalommal a karrierje során. A döntés hátterében a csapat gyenge szereplése áll: Ferguson irányítása alatt az idény első 13 fordulója után mindössze 10 pontot szerzett, amivel a csapat az angol League One tabellájának utolsó helyén áll, a bennmaradást jelentő helyektől három ponttal lemaradva, miközben a gólkülönbsége mínusz 12 volt. Az utolsó cseppet a pohárban a Blackpool elleni vereség jelentette – de ami egészen döbbenetes, hogy ez volt Ferguson 678. mérkőzése a klubnál.

Darragh MacAnthony, a Peterborough United elnöke hosszú és érzelmes közleményben jelentette be Darren Ferguson menesztését, kiemelve, hogy bár a döntést nehéz volt meghozni, jelenleg a klub érdeke ezt kívánta.

Darren Ferguson ismét távozik a Peterborough együttesétől
Darren Ferguson ismét távozik a Peterborough együttesétől 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nemcsak Sir Alex Ferguson, de a fia is legenda lett

MacAnthony elmondta, hogy Fergusont minden idők legnagyobb edzőjének tartja a klub történetében, és mindig családtagként fog tekinteni rá.

Túl sok a nagyszerű pillanat, amit itt nem lehet felsorolni, de a történelmi sikereket örökké megőrzöm a szívemben. Bár voltak nehéz időszakok, és nem mindig alakultak a dolgok a terv szerint, ő úgy vezette ezt a klubot, mintha a sajátja lenne. Nagyon szomorú vagyok, hogy már nem ő irányítja a csapatot, hiányozni fognak a mindennapos beszélgetéseink fociról és az életről. Sok sikert kívánok neki és támogató családjának a jövőben!

– fogalmazott az elnök.

Darren Ferguson sikeres edzői pályafutása

Ferguson –  aki játékosként a Manchester Uniteddel többek között Premier League-et is nyert, majd a Wolverhampton Wanderersnél és a Wrexhamnél töltötte pályafutását, főleg az angol alsóbb osztályokban – első alkalommal 2007-ben érkezett a klubhoz, azóta összesen négy különböző időszakban irányította a csapatot. Legutóbb 2023 januárjában vette át az irányítást, végül a rossz rajt és a sorozatos vereségek vezettek a menesztéséhez.

Ferguson mérlege vitathatatlanul impozáns: háromszor juttatta fel a Peterborough együttesét a Championshipbe és három alkalommal is elhódította az EFL Trophy-t, ezzel beírva magát a klub történelemkönyvébe. Emellett a Doncaster Roversnél is dolgozott, amellyel 2017-ben automatikus feljutást ért el a League One-ba, tovább öregbítve a hírnevét.

Először 2007 januárjában nevezték ki a League Two-ban szereplő Peterborough United játékosedzőjének, bár hivatalosan már nem lépett pályára. Első teljes idényében megnyerte a negyedosztályt, majd rögtön a következő évben újabb feljutást ünnepelhetett, ezúttal már a Championshipbe, ami 17 év után jelentett visszatérést a másodosztályba a klubnak. 2009 végén, a gyenge eredmények miatt, Ferguson távozott az utolsó helyen álló csapattól. 2010 januárjában a Championshipben szereplő Preston North End edzője lett, de nem tudott hosszú távon eredményes lenni, így még abban az évben megváltak tőle.

Manager Darren Ferguson of Peterborough United looks on during the Sky Bet League 1 match between Peterborough and Blackpool at London Road in Peterborough, United Kingdom, on October 25, 2025. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Darren Ferguson legenda lett a Peterborough-nál
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

2011 januárjában visszatért a Peterborough Unitedhez. Azonnal sikerült újabb feljutást elérnie a League One-ból a Championshipbe, miután a rájátszásban 3-0-ra verték meg a Huddersfield Townt. Két idényen át tartotta bent a klubot a másodosztályban, majd 2013-ban kiestek a League One-ba. 2014-ben League Trophy-győzelmet aratott,

majd 2015 februárjában a gyenge eredmények után távozott. 2015 októberében a Doncaster Rovers edzője lett. Itt is feljutást ünnepelt, amikor 2017-ben visszavezette a csapatot a League One-ba.

2019-ben és 2023 januárjában is visszatért Peterborough kispadjára. 2021-ben ismét feljuttatta a klubot a Championshipbe, de az első idény végén kiestek. A klub az ő vezetésével nyerte meg sorozatban kétszer (2024, 2025) az EFL Trophy-t – ez a klub történetében egyedülálló. 2025 októberében, a gyenge bajnoki rajt és az utolsó hely miatt negyedszer is elköszöntek tőle.

Az idei szezon a klub minden frontján kihívásokkal teli volt. Az elnök szerint nem volt más választásuk.

Most frissíteni kell, új időszakot nyitni a növekedés és a fejlődés jegyében – a pályán és azon kívül is. Köszönöm a fantasztikus szurkolóinknak, hogy jóban-rosszban kitartanak mellettünk. Ma ismét egy nehéz napot élünk meg, de hétfőtől kezdődhet a gyógyulás és az előrelépés. Viszlát, legenda, köszönjük! 

– közölte MacAnthony.

@theposh 🎙️ Darren Ferguson discusses his toughest moment as a manager in the latest episode of posh unfiltered. Warning: He is talking about that day at Crystal Palace. 🎧 Listen now on your favourite podcast platform now. Available on Apple, Amazon and Spotify. #pufc ♬ original sound - Peterborough United

Ez lesz a legenda végleges búcsúja a Peterborough-tól?

Darren Ferguson a kirúgása után háláját fejezte ki a klub és a szurkolók felé.

„Köszönöm, Peterborough United, a csodálatos emlékeket! Négy időszakom volt itt, egy bennmaradás, rájátszás, lemondás, három Wembley-győzelem és három kirúgás – ez igazi utazás volt, és semmit sem bánok. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, a játékosoknak és a stábnak a fantasztikus támogatást az itt töltött időm alatt. 

Külön köszönettel tartozom Darragh MacAnthonynak – sok mindent értünk el együtt, még ha nem is volt mindig zökkenőmentes, ilyen a futball világa. Minden jót kívánok a klubnak a jövőben, és a Peterborough United mindig az én klubom marad."

Darren Ferguson tehát különleges helyet foglal el az angol futballban és a Peterborough United történetében. Rapszodikus pályafutása ellenére szinte egybeforrt a klubbal, több alkalommal visszahívták, ami a szurkolók és a vezetés töretlen bizalmát tükrözi. Sikerességét eredmények, trófeák és feljutások sorozata bizonyítja.

