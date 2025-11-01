Darragh MacAnthony, a Peterborough United elnöke hosszú és érzelmes közleményben jelentette be Darren Ferguson menesztését, kiemelve, hogy bár a döntést nehéz volt meghozni, jelenleg a klub érdeke ezt kívánta.

Darren Ferguson ismét távozik a Peterborough együttesétől

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nemcsak Sir Alex Ferguson, de a fia is legenda lett

MacAnthony elmondta, hogy Fergusont minden idők legnagyobb edzőjének tartja a klub történetében, és mindig családtagként fog tekinteni rá.

Túl sok a nagyszerű pillanat, amit itt nem lehet felsorolni, de a történelmi sikereket örökké megőrzöm a szívemben. Bár voltak nehéz időszakok, és nem mindig alakultak a dolgok a terv szerint, ő úgy vezette ezt a klubot, mintha a sajátja lenne. Nagyon szomorú vagyok, hogy már nem ő irányítja a csapatot, hiányozni fognak a mindennapos beszélgetéseink fociról és az életről. Sok sikert kívánok neki és támogató családjának a jövőben!

– fogalmazott az elnök.

Darren Ferguson sikeres edzői pályafutása

Ferguson – aki játékosként a Manchester Uniteddel többek között Premier League-et is nyert, majd a Wolverhampton Wanderersnél és a Wrexhamnél töltötte pályafutását, főleg az angol alsóbb osztályokban – első alkalommal 2007-ben érkezett a klubhoz, azóta összesen négy különböző időszakban irányította a csapatot. Legutóbb 2023 januárjában vette át az irányítást, végül a rossz rajt és a sorozatos vereségek vezettek a menesztéséhez.

#OTD in 1994



Sir Alex Ferguson sold his son Darren to Wolves for £250,000



Must have been awkward at the dinner table in the Ferguson household pic.twitter.com/n4iotJ64CW — 80s&90sFootball ⚽ (@80s90sfootball) January 13, 2024

Ferguson mérlege vitathatatlanul impozáns: háromszor juttatta fel a Peterborough együttesét a Championshipbe és három alkalommal is elhódította az EFL Trophy-t, ezzel beírva magát a klub történelemkönyvébe. Emellett a Doncaster Roversnél is dolgozott, amellyel 2017-ben automatikus feljutást ért el a League One-ba, tovább öregbítve a hírnevét.

Először 2007 januárjában nevezték ki a League Two-ban szereplő Peterborough United játékosedzőjének, bár hivatalosan már nem lépett pályára. Első teljes idényében megnyerte a negyedosztályt, majd rögtön a következő évben újabb feljutást ünnepelhetett, ezúttal már a Championshipbe, ami 17 év után jelentett visszatérést a másodosztályba a klubnak. 2009 végén, a gyenge eredmények miatt, Ferguson távozott az utolsó helyen álló csapattól. 2010 januárjában a Championshipben szereplő Preston North End edzője lett, de nem tudott hosszú távon eredményes lenni, így még abban az évben megváltak tőle.