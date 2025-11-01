Darragh MacAnthony, a Peterborough United elnöke hosszú és érzelmes közleményben jelentette be Darren Ferguson menesztését, kiemelve, hogy bár a döntést nehéz volt meghozni, jelenleg a klub érdeke ezt kívánta.
Nemcsak Sir Alex Ferguson, de a fia is legenda lett
MacAnthony elmondta, hogy Fergusont minden idők legnagyobb edzőjének tartja a klub történetében, és mindig családtagként fog tekinteni rá.
Túl sok a nagyszerű pillanat, amit itt nem lehet felsorolni, de a történelmi sikereket örökké megőrzöm a szívemben. Bár voltak nehéz időszakok, és nem mindig alakultak a dolgok a terv szerint, ő úgy vezette ezt a klubot, mintha a sajátja lenne. Nagyon szomorú vagyok, hogy már nem ő irányítja a csapatot, hiányozni fognak a mindennapos beszélgetéseink fociról és az életről. Sok sikert kívánok neki és támogató családjának a jövőben!
– fogalmazott az elnök.
Darren Ferguson sikeres edzői pályafutása
Ferguson – aki játékosként a Manchester Uniteddel többek között Premier League-et is nyert, majd a Wolverhampton Wanderersnél és a Wrexhamnél töltötte pályafutását, főleg az angol alsóbb osztályokban – első alkalommal 2007-ben érkezett a klubhoz, azóta összesen négy különböző időszakban irányította a csapatot. Legutóbb 2023 januárjában vette át az irányítást, végül a rossz rajt és a sorozatos vereségek vezettek a menesztéséhez.
Ferguson mérlege vitathatatlanul impozáns: háromszor juttatta fel a Peterborough együttesét a Championshipbe és három alkalommal is elhódította az EFL Trophy-t, ezzel beírva magát a klub történelemkönyvébe. Emellett a Doncaster Roversnél is dolgozott, amellyel 2017-ben automatikus feljutást ért el a League One-ba, tovább öregbítve a hírnevét.
Először 2007 januárjában nevezték ki a League Two-ban szereplő Peterborough United játékosedzőjének, bár hivatalosan már nem lépett pályára. Első teljes idényében megnyerte a negyedosztályt, majd rögtön a következő évben újabb feljutást ünnepelhetett, ezúttal már a Championshipbe, ami 17 év után jelentett visszatérést a másodosztályba a klubnak. 2009 végén, a gyenge eredmények miatt, Ferguson távozott az utolsó helyen álló csapattól. 2010 januárjában a Championshipben szereplő Preston North End edzője lett, de nem tudott hosszú távon eredményes lenni, így még abban az évben megváltak tőle.
2011 januárjában visszatért a Peterborough Unitedhez. Azonnal sikerült újabb feljutást elérnie a League One-ból a Championshipbe, miután a rájátszásban 3-0-ra verték meg a Huddersfield Townt. Két idényen át tartotta bent a klubot a másodosztályban, majd 2013-ban kiestek a League One-ba. 2014-ben League Trophy-győzelmet aratott,
majd 2015 februárjában a gyenge eredmények után távozott. 2015 októberében a Doncaster Rovers edzője lett. Itt is feljutást ünnepelt, amikor 2017-ben visszavezette a csapatot a League One-ba.
2019-ben és 2023 januárjában is visszatért Peterborough kispadjára. 2021-ben ismét feljuttatta a klubot a Championshipbe, de az első idény végén kiestek. A klub az ő vezetésével nyerte meg sorozatban kétszer (2024, 2025) az EFL Trophy-t – ez a klub történetében egyedülálló. 2025 októberében, a gyenge bajnoki rajt és az utolsó hely miatt negyedszer is elköszöntek tőle.
Az idei szezon a klub minden frontján kihívásokkal teli volt. Az elnök szerint nem volt más választásuk.
Most frissíteni kell, új időszakot nyitni a növekedés és a fejlődés jegyében – a pályán és azon kívül is. Köszönöm a fantasztikus szurkolóinknak, hogy jóban-rosszban kitartanak mellettünk. Ma ismét egy nehéz napot élünk meg, de hétfőtől kezdődhet a gyógyulás és az előrelépés. Viszlát, legenda, köszönjük!
– közölte MacAnthony.
Ez lesz a legenda végleges búcsúja a Peterborough-tól?
Darren Ferguson a kirúgása után háláját fejezte ki a klub és a szurkolók felé.
„Köszönöm, Peterborough United, a csodálatos emlékeket! Négy időszakom volt itt, egy bennmaradás, rájátszás, lemondás, három Wembley-győzelem és három kirúgás – ez igazi utazás volt, és semmit sem bánok. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, a játékosoknak és a stábnak a fantasztikus támogatást az itt töltött időm alatt.
Külön köszönettel tartozom Darragh MacAnthonynak – sok mindent értünk el együtt, még ha nem is volt mindig zökkenőmentes, ilyen a futball világa. Minden jót kívánok a klubnak a jövőben, és a Peterborough United mindig az én klubom marad."
Darren Ferguson tehát különleges helyet foglal el az angol futballban és a Peterborough United történetében. Rapszodikus pályafutása ellenére szinte egybeforrt a klubbal, több alkalommal visszahívták, ami a szurkolók és a vezetés töretlen bizalmát tükrözi. Sikerességét eredmények, trófeák és feljutások sorozata bizonyítja.
- Kapcsolódó cikkek: