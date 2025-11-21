A legutóbbi tíz mérkőzéséből hét meccset is elveszítő Liverpool vezetőedzője, Arne Slot kellemetlen hírekről számolt be a Nottingham Forest elleni bajnoki előtt: az angol sztárcsapat két kulcsembere, Florian Wirtz és Conor Bradley is megsérült.
Florian Wirtz és Conor Bradley is kidőlt a sorból
„Florian Wirtz izomsérülést szenvedett, és ezen a hétvégén nem lesz bevethető. Conor Bradley is izomsérülést szenvedett.
Várhatóan Bradley a következő három hétben nem játszhat, míg Florian esetében ez az időszak rövidebb lehet”
– számolt be a PL-címvédőt érintő kellemetlen hírekről Arne Slot a hétvégi bajnokit megelőző sajtótájékoztatón.
A jobbhátvéd posztján Bradley mellett a szintén sérült Jeremie Frimpong sem állhat még a holland tréner rendelkezésére, így Slot ismét Szoboszlai Dominikot vetheti be ebben a pozícióban, aki korábban már bizonyította, hogy jobb oldali védőként is képes kiemelkedő teljesítményt nyújtani.
A Premier League-ben jelenleg nyolcadik helyen álló Liverpool szombaton 16 órától fogadja az előző idény meglepetéscsapatát, a Nottingham Forestet az Anfield Roadon, a mérkőzést Andrew Madley vezeti majd.
