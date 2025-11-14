A jereváni győzelemmel olyat tett a magyar válogatott, amire már nagyon régen volt példa: egy selejtezősorozat utolsó fordulója előtt 100 százalékig a saját kezében van a sorsa. Marco Rossi csapata vasárnap Írország ellen akár a közvetlen kijutást is elérheti a 2026-os foci-vb-re, míg a reálisabb forgatókönyvnek tűnő második hely megszerzésével készülhet a tavaszi pótselejtezőre.

Marco Rossi foci-vb-re vezetheti a magyar válogatottat

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Bár a Budapestre hazafelé tartó magyar küldöttség és a szurkolók is nagyon bíztak benne, hogy a portugálok egy dublini győzelemmel a csoport minden csapatának tét nélkülivé teszik az utolsó fordulót, nem így lett: Ronaldóék elpuskázták a nagy lehetőséget. Egy portugál győzelem ugyanis azt jelentett volna, hogy Roberto Martínez csapata megnyerte a csoportot, Marco Rossi együttese pedig másodikként készülhet a pótselejtezőre.

Így juthatunk ki a foci-vb-re

Az írek 2-0-s győzelme azt jelenti, hogy vasárnap 15 órától egy döntővel felérő meccset vív a két válogatott a Puskás Arénában. Viszont, mint fentebb írtuk: az előny nálunk van, az előző öt fordulóban egy ponttal többet gyűjtöttünk, mint az írek, vagyis egy döntetlen a magyar válogatott továbbjutását jelentené.

A mieinknél nincs eltiltott és nincsenek sérültek, azaz az utolsó vb-selejtezőn Rossi a legjobb csapattal tudja felvenni a harcot az írekkel, akik most nyilván fel vannak dobva, hogy legyőzték a világranglistán 5. helyen álló Portugáliát. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor írjuk le azt is, hogy a magyar válogatott a 37., míg az ír a 62. helyet foglalja el.

A két csapat egymás elleni mérkőzései eddig öt magyar siker mellett hét döntetlent és három ír győzelmet hoztak. A legutóbbi hét összecsapás mérlege ugyanakkor negatív, ezeken született mindhárom vereség és csak egyszer sikerült nyerni. Az írek Magyarországon eddig csak egyszer, 1991-ben egy győri barátságos meccsen tudtak nyerni a mieink ellen, írja az MTI.

Csoportelső is lehet még a magyar csapat

Az esélye ugyan minimális, de azért ne hallgassuk el, hogy adott esetben akár csoportelsőként, egyenes ágon is kijuthat még a vb-re a magyar csapat. Ehhez először is minél nagyobb különbséggel le kell győzni az íreket, a portugáloknak pedig hazai pályán ki kellene kapniuk a világranglistán 104. örményektől. Akiket a selejtezők első fordulójában 5-0-ra vertek idegenben. Az, hogy a Dublinban piros lapot kapó Ronaldo nem lesz a pályán, aligha fog bármit is befolyásolni.