Ország-világ tudja már: november 16-án az írek elleni hazai 3-2-es vereséggel biztossá vált, hogy a magyar válogatott sorozatban tizedik alkalommal is lemarad az aktuális foci-vb-ről.

Szoboszlai Dominik joggal volt elkeseredett: biztos, hogy nem lehet ott a magyar válogatottal a jövő nyári foci-vb-n

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

De nem a magyar válogatott és a magyar játékosok az egyetlenek, akik számára véget ért az álom. A Yahoo Sports összeállította a vb-ről lemaradók álomcsapatát.

A foci-vb álomcsapata helyett...

A lap 3-5-2-es hadrendben állította ki a vb-ről lemaradó legjobbak csapatát. Kapus poszton egyértelmű a választás, hiszen a szlovén válogatott és az Atlético Madrid kapusa, a méltatlanul ritkán ajnározott Jan Oblak viselheti a képzeletbeli 1-es mezt. Dél-nyugati szomszédaink győzelem nélkül, négy döntetlennel és két vereséggel zártak a B csoportban Svájc és Koszovó mögött, de Svédország előtt. Igazán bosszantó lehet, hogy utóbbiak a pótselejtezőn így is kapnak még egy esélyt. Oblak 32 éves, ha nem unja meg a sikertelenséget, négy év múlva még egyszer újra próbálkozhat.

A három középső védő egyike nem más, mint Kerkez Milos. A magyar csapat és a Liverpool bal oldali szárnyvédője a Leverkusen Burkina Faso-i védőjével, Edmond Tapsobával, és a Nottingham Forest szerb játékosával, Nikola Milenkoviccsal került egy sorba.

Kerkez Milos végtelenül szomorú volt a magyar válogatott kiesése után

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Liverpoolban a kapusén kívül szinte már minden poszton megfordult Szoboszlai Dominik védekező középpályásként kapott helyet. Társa ezen a poszton a Brighton kameruni játékosa, a 60 millió euróra taksált kameruni Carlos Baleba lett. A Szelidíthetetlen Oroszlánok az afrikai pótselejtező elődöntőjében buktak el Kongóval szemben.

Jobbjukon a Manchester United 75 millió eurós, ugyancsak kameruni szélsője, Bryan Mbeumo, míg a baljukon a nigériai Ademola Lookman kapott helyet. Utóbbi miatt támadóközéppályás lett a grúzok aranylábú sztárjából, a PSG-ben focizó Hvicsa Kvaracheliából.

A csatársor sem lett gyenge, miután a Dortmund guineai sztárja, Serhou Guirassy, és a Galatasaray szupersztárja, a nigériai Victor Osimhen is lemaradt a jövő évi világbajnokságról.