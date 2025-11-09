Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorú hírről számolt be a Ferencváros játékosa. Botka Endre, a Fradi magyar válogatott védője ugyanis a Facebook-oldalán tette közzé, hogy meg kellett műteni egy sérülés miatt, és már otthon lábadozik.

A Fradi 30-szoros magyar válogatott jobbhátvédje, Botka Endre még nehezebb helyzetbe került.

ferencváros, fradi, anderlecht
A Fradi védője, Botka Endre megsérült
Fotó: RUNO FAHY / AFP

A Fradi játékosát, Botka Endrét meg kellett műteni

A nyáron a kecskeméti kölcsönből visszatérő focista a jelenleg is zajló NB I-es szezonban eddig mindössze három mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban – a bajnokság elején –, utoljára még a PAFC ellen hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereség során volt 78 percet a pályán. Azóta vagy a kispadon ült, vagy a keretbe sem került be Robbie Keane csapatába.

Mint kiderült, egy ideig biztosan nem is láthatják majd a pályán a Fradi-szurkolók a védőt, aki meg kellett műteni.

A napokban sikeres műtéten estem át. Hiányzik már a játék, de most itthon lábadozom. Bízom benne, hogy ezzel vége a nehézségeknek, és hamarosan újra részese lehetek a csapat sikereinek!

– írta Botka Endre a közösségi oldalára feltöltött fotó mellé.

A Ferencváros vasárnap 15.15-ös kezdéssel az újonc Kazincbarcikát fogadja majd a Groupama Arénában.

Most érkezett: a Fradinak ennyi pont kell a továbbjutáshoz az Európa-ligában
Kiderült, hogy mennyi pénzt keresett eddig a Fradi az Európa-ligában
Robbie Keane poénja után mindenki dőlt a nevetéstől a Fradi öltözőjében – videó
@fradimedia Botka Endre tegnapi gólja a válogatottban 🇭🇺😎 #fradi #ftc #hajrafradi #fyp #fy #nekedbe #football #fraditok #hungary ♬ eredeti hang - FradiMedia

 Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!