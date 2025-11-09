A Fradi 30-szoros magyar válogatott jobbhátvédje, Botka Endre még nehezebb helyzetbe került.
A Fradi játékosát, Botka Endrét meg kellett műteni
A nyáron a kecskeméti kölcsönből visszatérő focista a jelenleg is zajló NB I-es szezonban eddig mindössze három mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban – a bajnokság elején –, utoljára még a PAFC ellen hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereség során volt 78 percet a pályán. Azóta vagy a kispadon ült, vagy a keretbe sem került be Robbie Keane csapatába.
Mint kiderült, egy ideig biztosan nem is láthatják majd a pályán a Fradi-szurkolók a védőt, aki meg kellett műteni.
A napokban sikeres műtéten estem át. Hiányzik már a játék, de most itthon lábadozom. Bízom benne, hogy ezzel vége a nehézségeknek, és hamarosan újra részese lehetek a csapat sikereinek!
– írta Botka Endre a közösségi oldalára feltöltött fotó mellé.
A Ferencváros vasárnap 15.15-ös kezdéssel az újonc Kazincbarcikát fogadja majd a Groupama Arénában.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!