A Fradi 30-szoros magyar válogatott jobbhátvédje, Botka Endre még nehezebb helyzetbe került.

A Fradi védője, Botka Endre megsérült

Fotó: RUNO FAHY / AFP

A nyáron a kecskeméti kölcsönből visszatérő focista a jelenleg is zajló NB I-es szezonban eddig mindössze három mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban – a bajnokság elején –, utoljára még a PAFC ellen hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereség során volt 78 percet a pályán. Azóta vagy a kispadon ült, vagy a keretbe sem került be Robbie Keane csapatába.

Mint kiderült, egy ideig biztosan nem is láthatják majd a pályán a Fradi-szurkolók a védőt, aki meg kellett műteni.

A napokban sikeres műtéten estem át. Hiányzik már a játék, de most itthon lábadozom. Bízom benne, hogy ezzel vége a nehézségeknek, és hamarosan újra részese lehetek a csapat sikereinek!

– írta Botka Endre a közösségi oldalára feltöltött fotó mellé.

A Ferencváros vasárnap 15.15-ös kezdéssel az újonc Kazincbarcikát fogadja majd a Groupama Arénában.