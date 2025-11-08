A Fradi kapcsán már beszámoltunk arról, hogy a parádés Európa-liga-kezdést követően több mint 14 millió eurót (5,4 milliárd forintot) keresett a remek szereplésével a csapat. Most a Football Meets Data oldal részletes számítást közölt arról, milyenek a továbbjutási esélyei a Ferencvárosnak az alapszakasz felénél, amikor még négy mérkőzés van vissza mindenkinek. Mielőtt a részletes adatokat megnézzük, fontos elmondani, a nyolc meccs végén a nyolcaddöntőbe az első nyolc helyezett jut egyenes ágon, a 9-24. helyezettek februárban a rájátszás során csatlakozhatnak a már biztosan nyolcaddöntősökhöz, egy oda-vissza vágós párharccal. A 25-36. együttesek elbúcsúznak a további nemzetközi küzdelmektől.

A Fradi újabb fantasztikus estén volt túl csütörtökön az Európa-ligában

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A Fradi fél lábbal már a továbbjutók között van?

A Football Meets Data szerint a Fradinak még nem biztosított a helye a legjobb 24 együttes között, de már közel van ehhez, nagyon közel. Egészen konkrétan még egy pont elég lenne ehhez (99,3% lenne ekkor az esély erre), kettő már biztosan. Ahhoz, hogy biztosítsák helyüket a legjobb 16 között, valószínűleg még 4 pontra van szükségük (99,4%).

A Football Meets Data modellje szerint az FTC 14 ponttal zár majd az alapszakasz végén, tehát ott lesz februárban a rájátszásban. Ha a legjobb nyolcba akar kerülni a csapat, akkor még hét pontot kell a következő négy meccs alatt szereznie, ez esetben 98% lesz az esélye annak, hogy a Fradi egyből nyolcaddöntős lesz.