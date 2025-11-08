Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy csütörtökön a Fradi bravúros teljesítménnyel, 3-1-re győzött a bolgár Ludogorec ellen hazai pályán az Európa-ligában. Ezzel a magyar bajnok négy fordulót követően tíz ponttal áll a tabellán, ráadásul a 36 csapat közül az előkelő harmadik helyre jött fel az FTC, azaz jelen állás szerint egyenes ágon juthatna tovább a nyolcaddöntőbe, de addig még négy forduló hátravan az El-ben. A Football Meets Data oldal most kiszámolta, mennyi eurót keresett a Ferencváros négy mérkőzést követően.

A Fradi eddig 14 millió eurót keresett az El-ben

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A Fradi eurómilliókat keresett eddig?

Igen, ráadásul nem is keveset. Az oldal kalkulációi szerint az FTC eddig valamivel több mint 14 millió eurót keresett az Európa-ligában, azaz nagyjából 5,4 milliárd forintot. Az egész mezőnyt nézve a 10. legjobb kereső az UEFA második számú nemzetközi kupasorozatában a magyar bajnok, a 9. helyezett Aston Villa nem sokkal előzi csak meg a zöld-fehéreket. A lista első helyéhez 18 millió euró kellett egyébként.