Háború

Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

Keressük a választ a címben feltett kérdésre, de nem találjuk. Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a csütörtöki Európa-liga forduló során egész este egyetlen közösségi médiás posztot sem volt képes szentelni a sorozatban harmadik győzelmét arató Fradinak, miközben még a csontutolsó skót Rangersnek is jutott legalább egy bejegyzés.

A Ferencváros csütörtök este egyértelműen uralva a meccset, tulajdonképpen simán győzte le 3-1-re a bolgár Ludogorec csapatát. Ez volt sorozatban a harmadik győzelme a Fradinak az Európa-liga ligaszakaszában. A magyar bajnok ezzel négy forduló után 10 ponttal a harmadik a tabellán, csupán a dán Midtjylland és a német Freiburg előzi meg.

Ferencvárosi TC - Ludogorec, Fradi, FTC, Ferencváros, FerencvárosiTCLudogorec, Európa-liga, főtábla, 4. forduló Groupama Aréna, Budapest, 2025.11.06.
A magyar szurkolókat semmi sem akadályozhatja meg, hogy örüljenek a Fradi újabb fantasztikus győzelmének
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Az UEFA közösségi médiás csapatát azonban ilyen tényekkel nem lehet zavarba hozni.

Mi baja van az UEFA-nak a Fradival?

Ha tudnánk, akkor lottóznánk. Az Európa-liga 12,9 millió követővel rendelkező X- (ex-Twitter) oldalának szerkesztőinél a Fradi győzelme nem ütötte meg az ingerküszöböt. A meccs végeredménye persze szerepel a listákban, ahogy a végső tabellán is ott virít a Fradi neve (még szép...), de külön posztot nem ért a sorozatban harmadik győzelem és a féltávnál is tartó veretlenség. Bezzeg a Ludogorec gólja bekerült a gólszépségversenybe...

A pont nélkül, 1-8-as gólkülönbséggel tökutolsó skót Rangersnek bezzeg jutott egy poszt. De így legalább bízhatunk benne, hogy a december 11-i Fradi–Rangers meccsen a magyar bajnok meccse is bekerülhet a felelősök látókörébe.

A Fradi újabb sikerével az Európa-liga legjobb csapatai közé került
„Egyszerűen hihetetlen” — 33 csapat előtt a Fradi az Európa-ligában
Örömfoci a Fradi-meccsen, hengerelt a magyar bajnok az El-ben – ÉLŐ
„Az eddigi legjobb meccsem” – Robbie Keane a Fradi szenzációs El-szerepléséről

Meddig jut a Fradi?

