A Ferencváros csütörtök este egyértelműen uralva a meccset, tulajdonképpen simán győzte le 3-1-re a bolgár Ludogorec csapatát. Ez volt sorozatban a harmadik győzelme a Fradinak az Európa-liga ligaszakaszában. A magyar bajnok ezzel négy forduló után 10 ponttal a harmadik a tabellán, csupán a dán Midtjylland és a német Freiburg előzi meg.

A magyar szurkolókat semmi sem akadályozhatja meg, hogy örüljenek a Fradi újabb fantasztikus győzelmének

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Az UEFA közösségi médiás csapatát azonban ilyen tényekkel nem lehet zavarba hozni.

Mi baja van az UEFA-nak a Fradival?

Ha tudnánk, akkor lottóznánk. Az Európa-liga 12,9 millió követővel rendelkező X- (ex-Twitter) oldalának szerkesztőinél a Fradi győzelme nem ütötte meg az ingerküszöböt. A meccs végeredménye persze szerepel a listákban, ahogy a végső tabellán is ott virít a Fradi neve (még szép...), de külön posztot nem ért a sorozatban harmadik győzelem és a féltávnál is tartó veretlenség. Bezzeg a Ludogorec gólja bekerült a gólszépségversenybe...

Four of the best from Matchday 4 😍



Which is your favourite?#UELGOTD | @FlixBus_DE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 6, 2025

A pont nélkül, 1-8-as gólkülönbséggel tökutolsó skót Rangersnek bezzeg jutott egy poszt. De így legalább bízhatunk benne, hogy a december 11-i Fradi–Rangers meccsen a magyar bajnok meccse is bekerülhet a felelősök látókörébe.

