A Ferencváros csütörtök este egyértelműen uralva a meccset, tulajdonképpen simán győzte le 3-1-re a bolgár Ludogorec csapatát. Ez volt sorozatban a harmadik győzelme a Fradinak az Európa-liga ligaszakaszában. A magyar bajnok ezzel négy forduló után 10 ponttal a harmadik a tabellán, csupán a dán Midtjylland és a német Freiburg előzi meg.
Az UEFA közösségi médiás csapatát azonban ilyen tényekkel nem lehet zavarba hozni.
Mi baja van az UEFA-nak a Fradival?
Ha tudnánk, akkor lottóznánk. Az Európa-liga 12,9 millió követővel rendelkező X- (ex-Twitter) oldalának szerkesztőinél a Fradi győzelme nem ütötte meg az ingerküszöböt. A meccs végeredménye persze szerepel a listákban, ahogy a végső tabellán is ott virít a Fradi neve (még szép...), de külön posztot nem ért a sorozatban harmadik győzelem és a féltávnál is tartó veretlenség. Bezzeg a Ludogorec gólja bekerült a gólszépségversenybe...
A pont nélkül, 1-8-as gólkülönbséggel tökutolsó skót Rangersnek bezzeg jutott egy poszt. De így legalább bízhatunk benne, hogy a december 11-i Fradi–Rangers meccsen a magyar bajnok meccse is bekerülhet a felelősök látókörébe.
Kapcsolódó cikkek:
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!