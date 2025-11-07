A Ludogorec elleni csütörtöki újabb győzelem jól fizet a Fradinak. A 3-1-es siker ugyanis azt jelenti, hogy a magyar bajnok négy forduló után is veretlenül 3. a tabellán, és akár tudomást vesz róla az UEFA, akár nem, a zöld-fehérek szinte biztosan ott lesznek a tavaszi folytatásban.

A Fradi sorozatban a negyedik alkalommal lehet ott tavasszal az európai kupaporondon

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Újabb kupatavasz vár a Fradira?

Alighanem igen. A Football Meets Data statisztikai oldal minden európai kupahét végeztével kiadja az egyes sorozatokra vonatkozó aktuális előrejelzését, melyben százalékosan meghatározza, hogy melyik csapatnak mennyi az esélye a tavaszi folytatásra.

Nos, a Fradinak sok. Sőt, nagyon sok. Az ellenfelek eddigi szereplése és további mérkőzéseik alapján

99 százalék,

hogy a Ferencváros sorozatban negyedik alkalommal is ott lesz az európai kupák tavaszi folytatásában.

[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 7 Nov]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇪🇸 Betis, 🇪🇸 Celta

📉 OUT: 🇫🇷 Lille, 🇮🇹 Bologna



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇷🇸 Crvena zvezda

📉 OUT: 🇳🇱 Go Ahead Eagles



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/TDWkF7pRBj — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

A nyolcaddöntős rájátszás tehát már lényegében biztosnak mondható, de akár a legjobb nyolc is kitűzhető célként, hiszen arra ugyanúgy 32 százalék esélye van a Ferencvárosnak, mint az olasz AS Romának.

Az biztos, hogy a válogatott szünet után óriási lépést tehet előre a Ferencváros, ha pontot vagy pontokat szerez november 27-én a jelenleg a 15. helyen álló török Fenerbahce otthonában.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!