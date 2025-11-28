A Fradi Varga Barnabás fejesgóljával megszerezte a vezetést a második félidő derekán, de a brazil Talisca találatával a Fenerbahce három perccel később egyenlített, így alakult ki az 1-1-es döntetlen.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke Isztambulból jelentkezett

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Azért ez micsoda érzés? Boldog volt a Fradi elnöke

„Na, mi újság? Török bajnokesélyes otthonában egy ilyen meccset játszani, fantasztikus volt. Én hálásan köszönöm a vendéglátóinknak, de különösképpen a szurkolóinknak, akik ennyien elkísértek minket. Az edzőknek, a csapatnak.

Ma egy igazi büszkesége voltunk Magyarországnak. Azért ez micsoda érzés? Veretlenül vagyunk a csoportunk negyedik helyén (az esti meccsek után a 6. a Fradi, - a szerk.). Azt is mondhatjuk, hogy kis csoda is csoda, de ez egy nagy csoda volt. Szerintem még jobbak is voltunk. Azért is, akkor is, hajrá, Ferencváros!"

- mondta Kubatov Gábor a meccs után.

Nem sokkal később már arról posztolt az FTC elnöke, hogy a Fradi gép meg is érkezett Budapestre.

Alvás nem sok volt, de ezt így ki lehet bírni! Nyomjuk tovább!

A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel, illetve az így megszerzett 11 ponttal a hatodik helyen áll az Európa-liga tabelláján.