Orbán Viktor Moszkvába indult, Putyinnal tárgyal

Mi történik? Bolygóvédelmi gyakorlatot rendelt el az ENSZ a 3I/ATLAS miatt

Mint ismert, a Ferencváros labdarúgócsapata 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti mérkőzésén, így továbbra is veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll öt fordulót követően. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán értékelt a meccs után.

A Fradi Varga Barnabás fejesgóljával megszerezte a vezetést a második félidő derekán, de a brazil Talisca találatával a Fenerbahce három perccel később egyenlített, így alakult ki az 1-1-es döntetlen.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke Isztambulból jelentkezett
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Azért ez micsoda érzés? Boldog volt a Fradi elnöke

„Na, mi újság? Török bajnokesélyes otthonában egy ilyen meccset játszani, fantasztikus volt. Én hálásan köszönöm a vendéglátóinknak, de különösképpen a szurkolóinknak, akik ennyien elkísértek minket. Az edzőknek, a csapatnak. 

Ma egy igazi büszkesége voltunk Magyarországnak. Azért ez micsoda érzés? Veretlenül vagyunk a csoportunk negyedik helyén (az esti meccsek után a 6. a Fradi, - a szerk.). Azt is mondhatjuk, hogy kis csoda is csoda, de ez egy nagy csoda volt. Szerintem még jobbak is voltunk. Azért is, akkor is, hajrá, Ferencváros!" 

- mondta Kubatov Gábor a meccs után.

Nem sokkal később már arról posztolt az FTC elnöke, hogy a Fradi gép meg is érkezett Budapestre.

Alvás nem sok volt, de ezt így ki lehet bírni! Nyomjuk tovább!

A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel, illetve az így megszerzett 11 ponttal a hatodik helyen áll az Európa-liga tabelláján. 

