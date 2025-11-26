A Fradi immár az ötödik Európa-liga alapszakasz mérkőzésére készül, ezúttal idegenben lép a rekord magyar bajnok pályára. Mondjuk, ha az eddigi sormintát nézzük az UEFA második számú nemzetközi kupasorozatában, akkor a zöld-fehérek jó előjelekkel várhatják a török Fenerbahce elleni találkozót, mivel nyertek már Belgiumban és Ausztriában is, hazai pályán pedig négy pontot gyűjtöttek. Így összességében az FTC 10 megszerzett ponttal a 36-os tabellán az előkelő 3. helyen áll, míg a vendéglátók 7 ponttal a 15.-ek jelenleg féltávnál. A Magyar Nemzet a meccs előtt beszélt egy helyi, török újságíróval arról, mire számíthat a magyar csapat Isztambulban.

A Fradi kemény ellenféllel néz szembe

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A Fradira a pokol várhat Törökországban

Muhammet Duman újságíró egy régi emléket felelevenítve mondta el, mire számíthat az FTC csütörtökön este: „A Fenerbahce stadionjában pályára lépni egy rémálom az ellenfélnek. Emlékszem rá, hogy 2008-ban, amikor a Chelsea játszott itt, az angol csapat játékosai egyből befogták a fülüket, amint a pályára léptek, annyira zavaró volt a folyamatos füttykoncert.

Volt, aki azt mondta a lefújás után a vegyes zónában, hogy majdnem megsüketült! Képzeljék el, ahogy 50 ezer szurkoló az elejétől a végéig fütyül, és nem hagyják abba. A Fenerbahce egyik fegyvere maguk a szurkolók, a legnagyobb szurkolói csoportot nem véletlenül hívják a 12. embernek.

Nem véletlen, hogy a fanatikus szurkolók gyakran csak ezzel a molinóval köszöntik a vendégeket: „Üdv a pokolban”.

Duman ezenkívül beszélt még magáról a Fradiról is, a teljes interjút a Magyar Nemzet oldalán ITT lehet elolvasni.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!