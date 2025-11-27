Live
Csütörtökön 18:45-kor kezdődik a magyar bajnok számára a következő Európa-liga-meccs. A Fradi a török Fenerbahce együttesével csap össze egy 50 ezres stadionban, várhatóan óriási hangulat mellett.

Kinti kollégának jelentette a Fradi-meccs napján, hogy a stadion a kadıköyi városrészben található, Isztambul ázsiai oldalának egyik legélénkebb, legpezsgőbb negyedében. A Sükrü Saracoglu Stadion egy lakóövezetes, mégis vibráló, kávézókkal, boltokkal, piacokkal teli környéken helyezkedik el, ahol már kora délután érződött a meccsnap lüktetése. A közelben egy nagy piac is működött, tele mindennel, mi szem, száj vagy akár egy divatdiktátor ingere.

A Fradi ellenfele csütörtökön a Fenerbahce lesz
A Fradi ellenfele csütörtökön a Fenerbahce lesz
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A Fradi jó előjelekkel vágott neki a török útnak

A rekord magyar bajnok eddig remekül teljesít idegenben, hogy mást ne írjunk, megverték már Belgiumban a Genket, Ausztriában pedig a Salzburg együttesét. Ennek is köszönhetően az FTC tíz megszerzett ponttal jelenleg négy fordulót követően a harmadik a 36-os Európa-liga tabellán, míg a hazaiak a 15.-ek hét ponttal.

Robbie Keane így küldi pályára az övéit a Fenerbahce ellen:

Dibusz - Szalai, Raemaekers, Cissé - Cadu, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Makreckis - Yusuf, Varga

 

