A Ferencváros szenzációsan szerepel eddig az Európa-ligában, ugyanis a magyar bajnok négy forduló alatt 10 pont gyűjtött, ezzel pedig a tabella harmadik helyén áll, ami közvetlen továbbjutást jelent a nyolcaddöntőbe. A Fradira azonban csütörtökön rendkívül nehéz feladat vár, ugyanis a török Fenerbahce otthonában kell pályára lépnie.
Az isztambuli együttes jó formában van, amit bizonyít, hogy szeptember 24. óta egyetlen tétmérkőzést sem veszített el. Ennek köszönhetően a török bajnokságban második helyen áll, mindössze egypontos hátránnyal a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray mögött, amellyel éppen a hétvégén fog összecsapni. Azonban az El-ben jelenleg csupán 15. – igaz, a Fradival szemben csak három ponttal van lemaradva.
A törökök szerint a Fradi a legkeményebb ellenfél az Európa-ligában
A Fenerbahce olasz-német vezetőedzője, Domenico Tedesco a szerdai sajtótájékoztatóján a magyar bajnokot dicsérte, amelyet a sorozat egyik legerősebb ellenfelének nevezett, hozzátéve, hogy Robbie Keane együttese megérdemelten áll a tabella elején, majd külön kitért Varga Barnabásra is.
„Nagyon fontos meccs lesz a számunkra, a Ferencváros jelenleg a tabella élmezőnyében van és megérdemelten.
Erős csapat, kemény a védelme, készen kell állnunk minden másodpercben, hogy megküzdjünk a labdáért. Varga Barnabás a legjobb játékosuk a levegőben, nagyon jól olvassa a játékot, tökéletes az ütemérzéke. Mindig a lehető legjobb helyen és időben ugrik a fejeléshez, a góljai 30 százalékát így szerezte. Éppen ezért kulcsfontosságú lesz, hogy megakadályozzuk őket a beadásokban. Ezeket átbeszéltük és gyakoroltuk is az edzéseken, de bármennyit készül az ember, a pályán mindig más a helyzet.
Megmutatták, hogy milyen jók, elég a tabellára nézni. Ők az Európa Liga egyik legkeményeb csapata, nagyon direkten játszanak, rögtön küldik előre a labdákat. Erős keretük van, elég csak Naby Keitát mondani, aki a Liverpoolt is megjárta, de több játékosuk is élen jár valamilyen statisztikában.
– idézte Tedescót a Fenerbahce honlapja.
Amikor a korábbi Bundesliga-edzőt emlékeztették, hogy a csapata ebben a szezonban már kétszer is felállt kétgólos hátrányból, akkor kijelentette, hogy ezúttal nem szeretne hasonló izgalmakat átélni az oldalvonal mellett.
„Nem szeretnék 2-0-s hátrányba kerülni már a meccs elején. Ez idén már kétszer is megtörtént, s ugyan mindkétszer sikerült visszajönni, de ez nem jelenti azt, hogy mindig így lesz. Az olyan nagy csapatoknak, mint mi, sokkal kevesebb gólt kell kapniunk. Kulcsfontosságú a védekezés, ha nagy célokért, trófeákért akarunk harcolni. Ha megnézzük a kapott góljainkat, némelyik védhetetlen volt. Sokszor a körülményektől függ, mert néhányat ki lehet védekezni, de vannak olyanok, amelyeknél egyszerűen vagy peches vagy, vagy az ellenfél nagyszerű munkát végzett. Nem szeretnék 2-0-s hátrányt és remélem, senki sem fog szívrohamot kapni a stadionban. Nem hagyjuk, hogy ilyesmi megtörténjen, persze ha minden meccset 6-4-re megnyerünk, akkor elnézem, hogy hátrányba kerültünk” – mondta Tedesco, aki a várható kezdőcsapatot illetően annyit elárult, hogy Ederson fog kezdeni a kapuban, Yigit Efe Demir pedig az egyik középhátvéd lesz a csütörtöki meccsen.
A török válogatott Kerem Aktürkoglu arra a kérdésre, hogy szerinte mely ferencvárosi játékosok jelenthetik számukra a legnagyobb kihívást, így felelt: „A Ferencváros egy jó csapat, amely rendkívül hatékony mind védekezésben, mind támadásban. Csapatként erősek, de természetesen vannak egyénileg is kiemelkedő játékosaik. Nem mondanám, hogy kihívás lesz számomra ellenük játszani, de biztos, vagyok benne, hogy egy jó mérkőzés lesz. Olyan csapat lesz az ellenfelünk, amely ragaszkodik a saját játékához, veszélyesek a támadásai és általában jól zárja le a területeket. Azt hiszem, nehéz mérkőzés vár ránk. A Ferencváros csapatként jelenthet kihívást a számunkra, nem egyénileg. De holnap száz százalékos teljesítményt fogunk nyújtani és megnyerjük a találkozót” – fogadkozott a török játékos, aki márciusban gólt és gólpasszt jegyzett a magyarok ellen a Nemzetek Ligája-rájátszásában.
A Fenerbahce-Ferencváros mérkőzés magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik az 50 ezer férőhelyes Sükrü Saracoglu Stadionban.
