A Ferencváros szenzációsan szerepel eddig az Európa-ligában, ugyanis a magyar bajnok négy forduló alatt 10 pont gyűjtött, ezzel pedig a tabella harmadik helyén áll, ami közvetlen továbbjutást jelent a nyolcaddöntőbe. A Fradira azonban csütörtökön rendkívül nehéz feladat vár, ugyanis a török Fenerbahce otthonában kell pályára lépnie.

A Fradit méltatta a Fenerbahce edzője, Domenico Tedesco

Fotó: MUHAMMED ENES YILDIRIM / ANADOLU

Az isztambuli együttes jó formában van, amit bizonyít, hogy szeptember 24. óta egyetlen tétmérkőzést sem veszített el. Ennek köszönhetően a török bajnokságban második helyen áll, mindössze egypontos hátránnyal a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray mögött, amellyel éppen a hétvégén fog összecsapni. Azonban az El-ben jelenleg csupán 15. – igaz, a Fradival szemben csak három ponttal van lemaradva.

A törökök szerint a Fradi a legkeményebb ellenfél az Európa-ligában

A Fenerbahce olasz-német vezetőedzője, Domenico Tedesco a szerdai sajtótájékoztatóján a magyar bajnokot dicsérte, amelyet a sorozat egyik legerősebb ellenfelének nevezett, hozzátéve, hogy Robbie Keane együttese megérdemelten áll a tabella elején, majd külön kitért Varga Barnabásra is.

„Nagyon fontos meccs lesz a számunkra, a Ferencváros jelenleg a tabella élmezőnyében van és megérdemelten.

Erős csapat, kemény a védelme, készen kell állnunk minden másodpercben, hogy megküzdjünk a labdáért. Varga Barnabás a legjobb játékosuk a levegőben, nagyon jól olvassa a játékot, tökéletes az ütemérzéke. Mindig a lehető legjobb helyen és időben ugrik a fejeléshez, a góljai 30 százalékát így szerezte. Éppen ezért kulcsfontosságú lesz, hogy megakadályozzuk őket a beadásokban. Ezeket átbeszéltük és gyakoroltuk is az edzéseken, de bármennyit készül az ember, a pályán mindig más a helyzet.

Megmutatták, hogy milyen jók, elég a tabellára nézni. Ők az Európa Liga egyik legkeményeb csapata, nagyon direkten játszanak, rögtön küldik előre a labdákat. Erős keretük van, elég csak Naby Keitát mondani, aki a Liverpoolt is megjárta, de több játékosuk is élen jár valamilyen statisztikában.

– idézte Tedescót a Fenerbahce honlapja.