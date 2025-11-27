Jó pár órával a kezdő sípszó előtt elindultunk a Fradi-meccs helyszínére. A stadion a kadıköyi városrészben található, Isztambul ázsiai oldalának egyik legélénkebb, legpezsgőbb negyedében. A Sükrü Saracoglu Stadion egy lakóövezetes, mégis vibráló, kávézókkal, boltokkal, piacokkal teli környéken helyezkedik el, ahol már kora délután érződött a meccsnap lüktetése. A közelben egy nagy piac is működött, tele mindennel, mi szem, száj vagy akár egy divatdiktátor ingere.
A magyar bajnok elleni El-meccs előtt pár órával nagy volt a sürgés-forgás az aréna körül. A jegyüzérek sorra szólították le az arra járókat, az árusok pedig a kifejezetten erre az alkalomra készült Fener-Fradi sálat kínálták 200 török líráért (mintegy 1600 forintért) – igaz, az FTC zöld színe a megszokottnál kissé halványabbnak tűnt.
A Fenernél továbbra is nagy tisztelet övezi José Mourinhót. Bár a portugál edző nem ért el komolyabb sikereket Isztambulban, a szurkolók szerették, és a stadionhoz vezető egyik falra fel is festették az arcképét. Mourinho ma már a Benfica edzője, de Robbie Keane szerda este az Origo Sportnak elmondta: sajnálja, hogy ezúttal nem találkozhat vele, mert továbbra is a világ egyik legjobb edzőjének tartja.
Fradi, Szalai, Sallai, Galata
A korábbi magyar védő, Szalai Attila neve is gyakran előkerült a szurkolók között. Egy Fener-sálas drukker telefonjába pötyögve mondta el a véleményét: Szalait nagyon jó játékosnak tartja, még ha kissé lassúnak is. A fan shopban ugyan már nem árulnak róla mezt, de szerinte „egyszer még visszatérhet” a klubhoz.
A stadion melletti hivatalos Fener-boltban nagy volt a jövés-menés. A kínálat hatalmas: babarugdalódzótól kezdve a sárga-kék nyakkendőkig mindent lehet kapni.
Itt szólítottuk le Yusuf Efe Cakirt, aki azonnal készségesen beszélt angolul az előttünk álló meccsről.
„Természetesen a Fenerbahce fog nyerni. Nagy hatást akarunk gyakorolni a szurkolókra. Törökországban mindenki ezt a meccset várja. Jó lesz” – mondta Yusuf, hozzátéve, hogy biztosan telt ház lesz, és ő is ott ül majd a lelátón.
Pedig a Fenernél bőven vannak hiányzók:
- Caglar Söyüncü – térdsérülés miatt biztosan nem játszik
- Sebastian Szymanski – izomsérülés, legalább két hétre kidőlt
- İsmail Yüksek – eltiltott
- Fred Rodrigues – eltiltott
„Nem lesz gond, mert vannak más játékosaink. Ma is nyerünk, nem probléma” – zárta le röviden Yusuf, aki számára csak az a fontos, hogy a csapat sztárja, a korábbi Real Madrid- és PSG-játékos Marco Asensio ott legyen a pályán.
Szalai Attilára is rákérdeztünk. Yusuf szerint „mindenki szereti Szalait, nagyon jó játékos volt – vagyis most is az. Szerintem egyszer még visszatérhet.”
Kifejtette, hogy jövő hétfőn egy tűt sem lehet majd leejteni a stadion környékén, mert jön az éllovas Galatasaray, amelyet most egy győzelemmel meg lehet előzni a bajnokságban. Ez azért is fontos a Fener számára, mert 2014 óta nem nyert török bajnoki címet.
"Már majdnem öt hónapja várunk erre a rangadóra" - jegyezte meg Yusuf, aki nem bánja, hogy Sallai Roland piros lapos eltiltás miatt nem léphet pályára. "A Galatasaray sok játékost nélkülöz, ez jó a Fenerbahcénak. Szerintem a Fenerbahce az első helyre kerül."
A házigazda szeptember 24. óta nem kapott ki tétmérkőzésen: tíz meccsen nyolc győzelem és két döntetlen a mérlege. Az Európa-ligában a Dinamo Zagreb elleni 3–1-es idegenbeli vereség után a Nice-et (2–1) és a Stuttgartot (1–0) is legyőzte Isztambulban, a legutóbbi fordulóban pedig Plzenben játszott 0–0-t. Így jelenleg a 15. helyen áll, mindössze három ponttal a Ferencváros mögött. A bajnokságban is nagy a versenyfutás: a Fener második 31 ponttal, egy ponttal a Galatasaray mögött.
A Fenerbahce formájáról röviden:
- Legutóbbi vereség: szeptember 24.
- Utolsó 10 tétmeccs: 8 győzelem, 2 döntetlen
- EL-csoport: 15. hely, 3 ponttal a Fradi mögött
- Bajnokság: 2. hely, 31 pont
- Legnagyobb sztár: Marco Asensio
- Hiányzók: Söyüncü, Szymanski, Yüksek, Fred
Hétvégén 2-0-s hátrányból fordítva nyert 5-2-re a Fener Mocsi Attila klubja ellen: