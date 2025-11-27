Jó pár órával a kezdő sípszó előtt elindultunk a Fradi-meccs helyszínére. A stadion a kadıköyi városrészben található, Isztambul ázsiai oldalának egyik legélénkebb, legpezsgőbb negyedében. A Sükrü Saracoglu Stadion egy lakóövezetes, mégis vibráló, kávézókkal, boltokkal, piacokkal teli környéken helyezkedik el, ahol már kora délután érződött a meccsnap lüktetése. A közelben egy nagy piac is működött, tele mindennel, mi szem, száj vagy akár egy divatdiktátor ingere.

Nem messze a Fradi-meccs helyszínétől: isztambuli piac, ahol minden is kapható

A magyar bajnok elleni El-meccs előtt pár órával nagy volt a sürgés-forgás az aréna körül. A jegyüzérek sorra szólították le az arra járókat, az árusok pedig a kifejezetten erre az alkalomra készült Fener-Fradi sálat kínálták 200 török líráért (mintegy 1600 forintért) – igaz, az FTC zöld színe a megszokottnál kissé halványabbnak tűnt.

A törökök kissé megvilágosodtak, amikor a sálkészítés előtt a Fradi zöld színét keresték

A Fenernél továbbra is nagy tisztelet övezi José Mourinhót. Bár a portugál edző nem ért el komolyabb sikereket Isztambulban, a szurkolók szerették, és a stadionhoz vezető egyik falra fel is festették az arcképét. Mourinho ma már a Benfica edzője, de Robbie Keane szerda este az Origo Sportnak elmondta: sajnálja, hogy ezúttal nem találkozhat vele, mert továbbra is a világ egyik legjobb edzőjének tartja.

Fradi, Szalai, Sallai, Galata

A korábbi magyar védő, Szalai Attila neve is gyakran előkerült a szurkolók között. Egy Fener-sálas drukker telefonjába pötyögve mondta el a véleményét: Szalait nagyon jó játékosnak tartja, még ha kissé lassúnak is. A fan shopban ugyan már nem árulnak róla mezt, de szerinte „egyszer még visszatérhet” a klubhoz.

A fanatikus törökül beírta a véleményét a telefonjába, majd lefordította angolra

A stadion melletti hivatalos Fener-boltban nagy volt a jövés-menés. A kínálat hatalmas: babarugdalódzótól kezdve a sárga-kék nyakkendőkig mindent lehet kapni.

Itt szólítottuk le Yusuf Efe Cakirt, aki azonnal készségesen beszélt angolul az előttünk álló meccsről.

„Természetesen a Fenerbahce fog nyerni. Nagy hatást akarunk gyakorolni a szurkolókra. Törökországban mindenki ezt a meccset várja. Jó lesz” – mondta Yusuf, hozzátéve, hogy biztosan telt ház lesz, és ő is ott ül majd a lelátón.