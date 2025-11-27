Live
Izgalmas napok várnak a remek formában lévő Fenerbahcéra, amely csütörtökön a Ferencvárost fogadja az Európa-liga alapszakaszában, jövő hétfőn pedig csúcsrangadót vív a Galatasarayjal. Az Origo Sport a Fradi elleni El-meccs előtt körülnézett az 50 ezres Fener-stadion körül.

Jó pár órával a kezdő sípszó előtt elindultunk a Fradi-meccs helyszínére. A stadion a kadıköyi városrészben található, Isztambul ázsiai oldalának egyik legélénkebb, legpezsgőbb negyedében. A Sükrü Saracoglu Stadion egy lakóövezetes, mégis vibráló, kávézókkal, boltokkal, piacokkal teli környéken helyezkedik el, ahol már kora délután érződött a meccsnap lüktetése. A közelben egy nagy piac is működött, tele mindennel, mi szem, száj vagy akár egy divatdiktátor ingere.

Nem messze a Fradi-meccs helyszínétől: isztambuli piac, ahol minden is kapható
Nem messze a Fradi-meccs helyszínétől: isztambuli piac, ahol minden is kapható

A magyar bajnok elleni El-meccs előtt pár órával nagy volt a sürgés-forgás az aréna körül. A jegyüzérek sorra szólították le az arra járókat, az árusok pedig a kifejezetten erre az alkalomra készült Fener-Fradi sálat kínálták 200 török líráért (mintegy 1600 forintért) – igaz, az FTC zöld színe a megszokottnál kissé halványabbnak tűnt.

A törökök kissé megvilágosodtak, amikor a sálkészítés előtt a Fradi zöld színét keresték 

A Fenernél továbbra is nagy tisztelet övezi José Mourinhót. Bár a portugál edző nem ért el komolyabb sikereket Isztambulban, a szurkolók szerették, és a stadionhoz vezető egyik falra fel is festették az arcképét. Mourinho ma már a Benfica edzője, de Robbie Keane szerda este az Origo Sportnak elmondta: sajnálja, hogy ezúttal nem találkozhat vele, mert továbbra is a világ egyik legjobb edzőjének tartja.

Fradi, Szalai, Sallai, Galata

A korábbi magyar védő, Szalai Attila neve is gyakran előkerült a szurkolók között. Egy Fener-sálas drukker telefonjába pötyögve mondta el a véleményét: Szalait nagyon jó játékosnak tartja, még ha kissé lassúnak is. A fan shopban ugyan már nem árulnak róla mezt, de szerinte „egyszer még visszatérhet” a klubhoz.

A fanatikus törökül beírta a véleményét a telefonjába, majd lefordította angolra

A stadion melletti hivatalos Fener-boltban nagy volt a jövés-menés. A kínálat hatalmas: babarugdalódzótól kezdve a sárga-kék nyakkendőkig mindent lehet kapni.

Itt szólítottuk le Yusuf Efe Cakirt, aki azonnal készségesen beszélt angolul az előttünk álló meccsről.

„Természetesen a Fenerbahce fog nyerni. Nagy hatást akarunk gyakorolni a szurkolókra. Törökországban mindenki ezt a meccset várja. Jó lesz” – mondta Yusuf, hozzátéve, hogy biztosan telt ház lesz, és ő is ott ül majd a lelátón.

Pedig a Fenernél bőven vannak hiányzók:

  • Caglar Söyüncü – térdsérülés miatt biztosan nem játszik
  • Sebastian Szymanski – izomsérülés, legalább két hétre kidőlt
  • İsmail Yüksek – eltiltott
  • Fred Rodrigues – eltiltott

„Nem lesz gond, mert vannak más játékosaink. Ma is nyerünk, nem probléma” – zárta le röviden Yusuf, aki számára csak az a fontos, hogy a csapat sztárja, a korábbi Real Madrid- és PSG-játékos Marco Asensio ott legyen a pályán.

A Fener-drukkerek győzelmet várnak a Fradi elleni meccstől

Szalai Attilára is rákérdeztünk. Yusuf szerint „mindenki szereti Szalait, nagyon jó játékos volt – vagyis most is az. Szerintem egyszer még visszatérhet.”

Kifejtette, hogy jövő hétfőn egy tűt sem lehet majd leejteni a stadion környékén, mert jön az éllovas Galatasaray, amelyet most egy győzelemmel meg lehet előzni a bajnokságban. Ez azért is fontos a Fener számára, mert 2014 óta nem nyert török bajnoki címet.

Galéria: Isztambul a Fener-Fradi előtt
Fotó: Juha Pál
Isztambul a Fener-Fradi előtt

"Már majdnem öt hónapja várunk erre a rangadóra" - jegyezte meg Yusuf, aki nem bánja, hogy Sallai Roland piros lapos eltiltás miatt nem léphet pályára. "A Galatasaray sok játékost nélkülöz, ez jó a Fenerbahcénak. Szerintem a Fenerbahce az első helyre kerül."

A házigazda szeptember 24. óta nem kapott ki tétmérkőzésen: tíz meccsen nyolc győzelem és két döntetlen a mérlege. Az Európa-ligában a Dinamo Zagreb elleni 3–1-es idegenbeli vereség után a Nice-et (2–1) és a Stuttgartot (1–0) is legyőzte Isztambulban, a legutóbbi fordulóban pedig Plzenben játszott 0–0-t. Így jelenleg a 15. helyen áll, mindössze három ponttal a Ferencváros mögött. A bajnokságban is nagy a versenyfutás: a Fener második 31 ponttal, egy ponttal a Galatasaray mögött.

A Fenerbahce formájáról röviden:

  • Legutóbbi vereség: szeptember 24.
  • Utolsó 10 tétmeccs: 8 győzelem, 2 döntetlen
  • EL-csoport: 15. hely, 3 ponttal a Fradi mögött
  • Bajnokság: 2. hely, 31 pont
  • Legnagyobb sztár: Marco Asensio
  • Hiányzók: Söyüncü, Szymanski, Yüksek, Fred
Hétvégén 2-0-s hátrányból fordítva nyert 5-2-re a Fener Mocsi Attila klubja ellen:

 

