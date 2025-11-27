Live
A második félidő közepén megszerezte a vezetést a Ferencváros a Fenerbahce otthonában az Európa-liga ötödik körében. A Fradi gólját Varga Barnabás szerezte, aki ezúttal is fejjel volt eredményes.

A Fradi megérdemelten szerzett vezetést, hiszen korábban Yusuf kétszer is a kapufát találta el, de a törökök szerencséje a 66. percben elfogyott.

A Fradi a Fenerbahce otthonában is betalált
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Fradi nem vezetett sokáig

Varga Barnabás Kanichowsky szöglete után fejelt a török kapuba, így a Genk és a Salzburg után a Fener kapuját is bevette. Varga góljátt ITT nézheti meg. A Fradi két kapufájáról ITT van videó.

Nem vezetett sokáig a Fradi, pár perccel később Talisca lövésével egyenlítettek a törökök.

 

