Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 11 pontnak elégnek kell lennie a továbbjutáshoz, a Fradi pedig éppen ennyivel áll. A Football Rankings szerint matematikailag ugyan még senki nem jutott tovább az Európa-ligában, de az első hat gyakorlatilag már nem eshet ki.

A Fradi tavaszi folytatása gyakorlatilag biztosra vehető

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

A Fradi a hatodik helyen áll

A Football Rankings szerint a Lyon (12 pont), a Midtjylland (12), az Aston Villa (12), a Freiburg (11), a Real Betis (11) és a Ferencváros (11) továbbjutása vehető biztosra, de ahhoz még közdeni kell, hogy az első nyolc hely, azaz a biztos nyolcaddöntős hely is meglegyen.

🚨 11 POINTS will be enough to secure the Europa League Knockouts!



✅ 6 CLUBS have basically secured the Europa League Knockouts:



🇫🇷 Lyon

🇩🇰 Midtjylland

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa

🇩🇪 Freiburg

🇪🇸 Real Betis

🇭🇺 Ferencváros pic.twitter.com/c6eFBRPOyF — Football Rankings (@FootRankings) November 27, 2025

A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel, illetve az így megszerzett 11 ponttal hatodik helyen áll a tabellán, azaz biztosan nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között van.

A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az alapszakasz hatodik körében. A skótok éppen ebben a körben szerezték meg első pontjukat, ugyanis négy vereséget követően hazai pályán a portugál SC Bragával játszottak 1-1-es döntetlent. A magyar bajnok későbbi ellenfelei közül az angol Nottingham Forest 3-0-ra verte svéd vendégét, a Malmőt, míg a görög Panathinaikosz hazai pályán 2-1-re múlta felül az osztrák Sturm Grazot.

A Ferencváros által korábban legyőzött együttesek közül a szintén osztrák Red Bull Salzburg 4-1-re kikapott Bolognában, míg a belga KRC Genk otthon 2-1-re nyert a svájci Basel ellen.

Az FTC a török Fenerbahce otthonában elért 1-1-es döntetlennel visszacsúszott a harmadikról a hatodik helyre.

A nyolcfordulós alapszakasz után a legjobb nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezett csapatokra egy plusz párharc vár a 16 közé kerülésért.