Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 11 pontnak elégnek kell lennie a továbbjutáshoz, a Fradi pedig éppen ennyivel áll. A Football Rankings szerint matematikailag ugyan még senki nem jutott tovább az Európa-ligában, de az első hat gyakorlatilag már nem eshet ki.
A Fradi a hatodik helyen áll
A Football Rankings szerint a Lyon (12 pont), a Midtjylland (12), az Aston Villa (12), a Freiburg (11), a Real Betis (11) és a Ferencváros (11) továbbjutása vehető biztosra, de ahhoz még közdeni kell, hogy az első nyolc hely, azaz a biztos nyolcaddöntős hely is meglegyen.
A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel, illetve az így megszerzett 11 ponttal hatodik helyen áll a tabellán, azaz biztosan nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között van.
A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az alapszakasz hatodik körében. A skótok éppen ebben a körben szerezték meg első pontjukat, ugyanis négy vereséget követően hazai pályán a portugál SC Bragával játszottak 1-1-es döntetlent. A magyar bajnok későbbi ellenfelei közül az angol Nottingham Forest 3-0-ra verte svéd vendégét, a Malmőt, míg a görög Panathinaikosz hazai pályán 2-1-re múlta felül az osztrák Sturm Grazot.
A Ferencváros által korábban legyőzött együttesek közül a szintén osztrák Red Bull Salzburg 4-1-re kikapott Bolognában, míg a belga KRC Genk otthon 2-1-re nyert a svájci Basel ellen.
Az FTC a török Fenerbahce otthonában elért 1-1-es döntetlennel visszacsúszott a harmadikról a hatodik helyre.
A nyolcfordulós alapszakasz után a legjobb nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezett csapatokra egy plusz párharc vár a 16 közé kerülésért.
