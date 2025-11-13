A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön 18.00-kor (magyar idő szerint) Örményország legjobbjaival csap össze a világbajnoki selejtezők keretein belül. A nemzeti tizenegy az F jelű csoportban a második helyen áll öt megszerzett ponttal, a sorsa a saját kezében van, a pótselejtezőt jelentő második hely megszerzésére minden esély adott. Most azonban nem erről, hanem a Fradi gépszörnyeiről írunk, amelyekről a zöld-fehérek tettek ki egy rövid videót a közösségi oldalukra.

A Fradi csapatát többször is elkísérte a híres kamion

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A Fradi kamionja átszeli az országot

Az Origón 2020 augusztusában számoltunk be arról, hogy bemutatta a kilencedik kerületi klub a 20 méter hosszú, 2,5 méter széles, 4,5 méter magas kamionját, amelynek a vezető fülkéjén a "Fradi" felirat mellett egy sas, míg a vontatmányon a címer, a támogató Groupama és az egyesület 1899-es alapítási éve láthatóak. Ez a monstrum azóta is járja az országot, többször a csapatbusszal karöltve, ahogy az a lenti videón is látszik.