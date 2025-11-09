A Fradi a bolgár Ludogorec elleni hétközi győzelemmel készült az újonc elleni találkozóra. A borsodik csapat abban bízhatott, hogy a fővárosiak eggyel korábbi Európa-liga-bravúrja, a Salzburg elleni idegenbeli győzelem után a Zalaegerszeg a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöldeket. Robbie Keane akkor nem kímélte a meccs után az övéit, így várható volt, hogy hasonló eset nem fog újra megtörténni.

A Fradi-drukkerek a Kazincbarcika ellen is ünnepre készültek

Fotó: Csudai Sándor

A Ludogorec elleni csapatból Zachariassen, Cadu, Pesics és Yusuf kapott pihenőt, így bekerült Varga Barnabás, Tóth Alex, Joseph és Nagy Barnabás.

Az első percben a korábbi NB I-es gólkirály és válogatott csatár, Könyves Norbert veszélyes fejesét kellett hárítania Dibusznak, és a borsodiak a folytatásban sem álltak vissza. Sőt, a 10. percben egy labdaátvétel után Matin Slogar maradt lent a Fradi tizenhatosán belül, a VAR pedig azonnal vizsgálta az esetet, majd Berke Balázs játékvezető is kiment megvizsgálni az esetet. Ő pedig úgy látta, hogy a tisztázni akaró Ibrahim Cissé eltalálta a horvát szélső lábát. A megítélt büntetőt Kártik Bálint gurította a kapu közepébe a jobbra vetődő Dibusz hiába próbált lábbal visszapiszkálni (1-0).

Érdekesség, hogy a büntető megítélése előtt Slogar csapattársa, Könyves is azt mutatta, hogy nem történt semmi.

Miközben a barcikai vezetés után a Fradi nem tudott igazán megújulni, Könyves Norbert két óriási ziccert is kihagyott, vagyis félóra elteltével a Fradira nézve volt hízelgő az 1-0-s hazai vezetés.

Még szünet előtt fordított a Fradi

A 35. percben Haronjan öklelte fel Nagyot a hazai alapvonalnál, a szabadrúgást Tóth Alex tökéletesen ívelte Varga Barnabás fejére, a kapujából kilépő, de saját csapattársában megbotló Gyollainak nem volt esélye a hárításra (1-1). A válogatott csatár 24. szezonbeli meccsén így már 21 gólnál jár.

Az egyenlítő gól után mindkét kapu előtt voltak helyzetek, gólt azonban csak a Ferencváros szerzett: a 43. percben Tóth Alex gyönyörűen tekert a 16-os vonaláról a kapu bal oldalába (1-2).

Az 55. percben a Fradi válogatott védőjének, Szalai Gábornak a térdét kellett ápolni, de folytatni tudta a játékot. A 63. percben Varga csúsztatta a kapu mellé Tóth Alex újabb kiváló szabadrúgását. A 73. percben Kanichowsky lövését védte Gyollai. Az unalmas perceknek aztán a 82. perceben egy villámgyors kontrával és egy újabb góllal vetett véget a Fradi: a félpályánál szerzett labdával Nagy Barnabás iramodott meg, remekül játszott középre, Makreckis pedig 12 méterről higgadtan gurított a hazai kapuba, eldöntve a mérkőzést (1-3).

A hátrányból fordító Ferencváros simán győzött a Kazincbarcika ellen.