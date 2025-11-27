A Fradi remekel az Európa-ligában, négy fordulót követően jelenleg a harmadik helyen áll a 36-os tabellán. A zöld-fehérekre most Törökországban vár a Fenerbahce, amely szintén jó formában van, a legutóbbi tíz tétmérkőzésén nem kapott ki a klub, a bajnokságban szorosan ott van a Galatasaray nyakán a második helyen, míg az El-ben hét megszerzett ponttal a 15.-ek.

A Fradi a mindig pezsgő Isztambulban lép pályára

Fotó: Juha Pál, Origo

A Fradi Törökországba utazott az El miatt

A Ferencvárosi TC elnöke egy saját videóban elmondta, hogy csütörtökön reggel Európában ébredtek fel, majd átmentek a Boszporusz túloldalára, Ázsiába, ahol az UEFA-ebéd volt, majd ismét visszatértek az európai részre, ahol felkészülnek a meccsre, ami Ázsiában lesz, végül késő este az európai részről száll fel a Fradi gépe, hogy hazajöjjenek Budapestre. Kubatov Gábor elmondta, ilyen még nem fordult soha elő vele, hogy egy napon belül ennyiszer váltson földrészt.